Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BAE'nin dev Mars sondası, 9 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e varacak

    Birleşik Arap Emirlikleri ilk derin uzay macerasında mutlu sona yaklaşıyor. Geçtiğimiz yaz fırlatılan 'Umut' sondasının 9 Şubat'ta Mars'ın yörüngesinde yerleşeceği açıklandı.
    9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
    624
    4
    1
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    BAE'nin dev Mars sondası, 9 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e varacak
    Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka ve uzay araştırmaları gibi alanlara büyük yatırımlar yapan Birleşik Arap Emirlikleri, önümüzdeki yılın başlarında önemli bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. BAE'nin geçtiğimiz yaz uzaya fırlattığı 'Umut' isimli Mars sondasının Kızıl Gezegen'e ulaşacağı tarih belli oldu. Umut sondası 9 Şubat'ta Mars'ın yörüngesine yerleşmeye çalışacak.

    Umut'un Mars'a ulaşacağı yıl olan 2021, BAE'nin 50. kuruluş yıl dönümü olduğu için görev bu anlamda sembolik bir değere sahip. Bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan BAE Prensi Hamdan Bin Mohammed Rashid Al Maktoum,"Umut misyonu; ülkemize bilim, bilgi ve yenilik merkezli önemli başarılar getirecek olan yeni bir 50 yılın başlangıcı olacak. BAE bu görevi ülkedeki araştırmacıları ve eğitmenleri bilimsel inovasyon yolunda teşvik etmek için bir ilham kaynağı olarak kullanıyor." şeklinde konuştu. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor

    Ayrıca Bkz. "Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev Mars yolculuğu bu gece başlıyor"

    Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir maliyetle tamamlanan Umut misyonu, BAE'nin bilgi-temelli ekonomiye geçiş hedeflerinde önemli bir basamak olacak. BAE ayrıca Umut göreviyle birlikte Mars'a ulaşabilen beşinci ülke olarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

    Mars'ın atmosferi ilk kez bu kadar detaylı incelenecek

    Bilim insanlarının Umut misyonundaki en büyük amacı Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde incelemek. Hava durumu ve iklimdeki değişiklerin günlük olarak takip edilmesi amaçlanıyor. Umut görevinin, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacağı ve Kızıl Gezegen'in iklimsel evrimine ışık tutabileceği belirtildi.

    Umut sondası üç ana ekipmana sahip. Bunlardan birincisi yüksek çözünürlük bir kamera. Bu kamerayla Mars'ın yüzeyinin fotoğrafları çekilecek ve su buzları aranacak. İkinci ana ekipman ise, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını ölçmek için tasarlanmış gelişmiş bir kızılötesi spektrometre. Son olarak üçüncü ana ekipman da atmosferin üst kısımlarının bileşimini inceleyecek olan bir mor ötesi spektrometre olacak.

    Umut görevinin Raşid Uzay Merkezi'nin önderliğinde geliştirildi. Ancak BAE'li bilim insanları tarihi görev için Colorado Boulder Üniversitesi, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi'yle de partnerlik yapmış. Umut sondasının yukarıda bahsettiğimiz üç ana ekipmanı bu üniversitelerde geliştirilmiş.



    https://www.space.com/uae-mars-hope-mission-halfway-to-red-planet Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    33 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    50 dakika önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor: İlk operasyonel misyon
    16 sa.
    Microsoft, Türkiye'de xCloud altyapı çalışmalarına başladı: xCloud nedir?
    18 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mladenbmv ( archelot ) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    gec bile kaldılar ben onların yerinde olsam parayı bastırıp kendim icin ucaklar uretirim abd ye veya baska ulkelere muhtac olmam para var nasıl olsa.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. Yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards'ın adayları haftaya açıklanacak; Cyberpunk 2077 aday olamıyor 1 sa. BMW Motorrad, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli motosikleti Definition CE 04'ü gösterdi 2 sa. Ericsson, Türkiye'ye yapay zeka merkezi açıyor 9 sa. Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN BAE'nin dev Mars sondası, 9 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e varacak Sonraki Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı 10 sa. Zack Snyder, Justice League 2 planlarını çoktan yapmış 11 sa. Call of Duty: Mobile'ın 12. sezonu başladı 11 sa. Xbox başkanı Phil Spencer, Elden Ring'in Miyazaki'nin en iddialı oyunu olduğunu söylüyor 12 sa. BiONtech aşı adayı Ocak ayında ülkemize gelebilir 12 sa. Hematopoetik kök hücrelerin korunmasında görev alan protein keşfedildi 13 sa. Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir 13 sa. RX 6800 serisinin OpenCL testleri sızdı 14 sa. Apple Silicon işlemcili Mac'lere ilk gelecek uygulama ve oyunlar 14 sa. LG'den ultra yetenekli oyuncu monitörü "LG Ultragear 27GN880 Ergo" inceleme 14 sa. Xbox Series X'e gelen Bright Memory, PC’dekine benzer grafik ayarları menüsüne sahip 15 sa. BMW, yeni elektrikli SUV modeli iX'i tanıttı 15 sa. FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series versiyonundan ilk görüntüler paylaşıldı 16 sa. MediaTek, Türkiye'de zirveye oynuyor 16 sa. SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor: İlk operasyonel misyon 17 sa. Görsel roman türündeki Underworld Office iOS ve Andrid cihazlar için çıktı 17 sa. PS5 ve Xbox Series X'in ilk günden çökme hataları gelmeye başladı 17 sa. Dimensity 700 ile en uygun fiyatlı 5G telefonlar geliyor 18 sa. Porto Riko’daki Arecibo gözlemevinde üç ay içinde ikinci kez kaza meydana geldi 18 sa. Xbox oyunlarının Türkçe dublajlı gelmesi için çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız