BAE'nin dev Mars sondası, 9 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e varacak

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Yapay zeka ve uzay araştırmaları gibi alanlara büyük yatırımlar yapan Birleşik Arap Emirlikleri, önümüzdeki yılın başlarında önemli bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. BAE'nin geçtiğimiz yaz uzaya fırlattığı 'Umut' isimli Mars sondasının Kızıl Gezegen'e ulaşacağı tarih belli oldu. Umut sondası 9 Şubat'ta Mars'ın yörüngesine yerleşmeye çalışacak.

Umut'un Mars'a ulaşacağı yıl olan 2021, BAE'nin 50. kuruluş yıl dönümü olduğu için görev bu anlamda sembolik bir değere sahip. Bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan BAE Prensi Hamdan Bin Mohammed Rashid Al Maktoum,"Umut misyonu; ülkemize bilim, bilgi ve yenilik merkezli önemli başarılar getirecek olan yeni bir 50 yılın başlangıcı olacak. BAE bu görevi ülkedeki araştırmacıları ve eğitmenleri bilimsel inovasyon yolunda teşvik etmek için bir ilham kaynağı olarak kullanıyor." şeklinde konuştu.

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Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir maliyetle tamamlanan Umut misyonu, BAE'nin bilgi-temelli ekonomiye geçiş hedeflerinde önemli bir basamak olacak. BAE ayrıca Umut göreviyle birlikte Mars'a ulaşabilen beşinci ülke olarak tarihe geçmeyi hedefliyor.

Mars'ın atmosferi ilk kez bu kadar detaylı incelenecek

Bilim insanlarının Umut misyonundaki en büyük amacı Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde incelemek. Hava durumu ve iklimdeki değişiklerin günlük olarak takip edilmesi amaçlanıyor. Umut görevinin, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacağı ve Kızıl Gezegen'in iklimsel evrimine ışık tutabileceği belirtildi.

Umut sondası üç ana ekipmana sahip. Bunlardan birincisi yüksek çözünürlük bir kamera. Bu kamerayla Mars'ın yüzeyinin fotoğrafları çekilecek ve su buzları aranacak. İkinci ana ekipman ise, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını ölçmek için tasarlanmış gelişmiş bir kızılötesi spektrometre. Son olarak üçüncü ana ekipman da atmosferin üst kısımlarının bileşimini inceleyecek olan bir mor ötesi spektrometre olacak.

Umut görevinin Raşid Uzay Merkezi'nin önderliğinde geliştirildi. Ancak BAE'li bilim insanları tarihi görev için Colorado Boulder Üniversitesi, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi'yle de partnerlik yapmış. Umut sondasının yukarıda bahsettiğimiz üç ana ekipmanı bu üniversitelerde geliştirilmiş.

https://www.space.com/uae-mars-hope-mission-halfway-to-red-planet

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