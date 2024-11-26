Bakan Güler açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönebilir!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasının ardından F-35 programından çıkarılan Türkiye, yeniden programa dahil edilebilir.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde F35 savaş uçaklarına ilişkin soruya cevap veren Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin F-35 için 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesini yaptığını belirterek, "F-35’te 6 tane uçağımız var orada. Şimdi KAAN’ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ediyorlar. F-35’i almak için teklifimizi yeniden ilettik" açıklamasında bulundu.
F-16 modernizasyonundan vazgeçildi
ABD'den F-16 savaş uçağı alımı hakkında konuşan Güler, "F-16 Blok 70 tedariki ödemesi kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır, 40 tane F-16 alacağız, 79 modernizasyon kitinden vazgeçtik" ifadelerini kullandı.
Böylelikle geçtiğimiz günlerde açıklanan 40 adet Eurofighter alımıyla beraber 40 adet F-16 Block 70 Viper savaş uçağı da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak. Eldeki F-16'lar için planlanan 79 adet modernizsayon kitinden ise vazgeçilmiş görünüyor. Bu durum, F-35 programına dönüşe yeşil ışık yakıldığı anlamına gelebilir.Kaynakça https://www.dha.com.tr/gundem/bakan-gulerden-onemli-aciklamalar-2539328 https://t24.com.tr/haber/bakan-guler-den-f-35-aciklamasi-kaan-i-yaptigimizi-gorunce-abd-nin-dusunceleri-degisti,1199195 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
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