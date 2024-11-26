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    Bakan Güler açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönebilir!

    Milli Savunma Bakanı Güler, F-35'ler hakkında açıklamada bulundu. Güler, ABD'li yetkililerin fikir değiştirdiğini ve F-35'leri verebileceklerini söyledi. İşte detaylar...
    Bakan Güler açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönebilir! Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanı Güler, yılan hikayesine dönen F-35 savaş uçakları hakkında açıklamada bulundu. Güler, ABD'li yetkililerin fikir değiştirdiğini ve F-35'leri verebileceklerini söyledi.

    Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasının ardından F-35 programından çıkarılan Türkiye, yeniden programa dahil edilebilir.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde F35 savaş uçaklarına ilişkin soruya cevap veren Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin F-35 için 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesini yaptığını belirterek, "F-35’te 6 tane uçağımız var orada. Şimdi KAAN’ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ediyorlar. F-35’i almak için teklifimizi yeniden ilettik" açıklamasında bulundu.

    F-16 modernizasyonundan vazgeçildi

    ABD'den F-16 savaş uçağı alımı hakkında konuşan Güler, "F-16 Blok 70 tedariki ödemesi kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır, 40 tane F-16 alacağız, 79 modernizasyon kitinden vazgeçtik" ifadelerini kullandı.

    Böylelikle geçtiğimiz günlerde açıklanan 40 adet Eurofighter alımıyla beraber 40 adet F-16 Block 70 Viper savaş uçağı da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak. Eldeki F-16'lar için planlanan 79 adet modernizsayon kitinden ise vazgeçilmiş görünüyor. Bu durum, F-35 programına dönüşe yeşil ışık yakıldığı anlamına gelebilir.

    Kaynakça https://www.dha.com.tr/gundem/bakan-gulerden-onemli-aciklamalar-2539328 https://t24.com.tr/haber/bakan-guler-den-f-35-aciklamasi-kaan-i-yaptigimizi-gorunce-abd-nin-dusunceleri-degisti,1199195
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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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