Bakan Güler açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönebilir!

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanı Güler, yılan hikayesine dönen F-35 savaş uçakları hakkında açıklamada bulundu. Güler, ABD'li yetkililerin fikir değiştirdiğini ve F-35'leri verebileceklerini söyledi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasının ardından F-35 programından çıkarılan Türkiye, yeniden programa dahil edilebilir.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde F35 savaş uçaklarına ilişkin soruya cevap veren Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin F-35 için 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesini yaptığını belirterek, "F-35’te 6 tane uçağımız var orada. Şimdi KAAN’ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ediyorlar. F-35’i almak için teklifimizi yeniden ilettik" açıklamasında bulundu.

Bakan Güler: 40 adet F-16 ve 40 adet Eurofighter alacağız 1 hf. önce eklendi

F-16 modernizasyonundan vazgeçildi

ABD'den F-16 savaş uçağı alımı hakkında konuşan Güler, "F-16 Blok 70 tedariki ödemesi kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır, 40 tane F-16 alacağız, 79 modernizasyon kitinden vazgeçtik" ifadelerini kullandı.

Böylelikle geçtiğimiz günlerde açıklanan 40 adet Eurofighter alımıyla beraber 40 adet F-16 Block 70 Viper savaş uçağı da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak. Eldeki F-16'lar için planlanan 79 adet modernizsayon kitinden ise vazgeçilmiş görünüyor. Bu durum, F-35 programına dönüşe yeşil ışık yakıldığı anlamına gelebilir.

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