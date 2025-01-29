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    Bakan Kacır, Chery yatırımı için ipucu verdi: 2 milyar dolarlık yatırım geliyor!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki ay 2 milyar dolarlık yatırım paketi açıklanacağını duyurdu. Bakan Kacır, bu yatırım için Chery'i işaret etti.
    Bakan Kacır, Chery yarımı için ipucu verdi! BYD'yi katlayacak Tam Boyutta Gör
    BYD’nin ardından Çinli otomobil devi Chery de Türkiye’ye fabrika kuruyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery yatırımı hakkında çeşitli ipuçları paylaştı.

    Chery, BYD’yi ikiye katlayacak!

    Çinli otomotiv devi BYD, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye'de 1 milyar dolar değerinde bir yatırım anlaşması imzalamıştı. BYD’nin fabrika kurulumu için hazırlıklar başladı, 2026 yılında üretim başlayacak. Chery’nin yatırım miktarı ise ilk kez ortaya çıktı. Bakan Kacır, önümüzdeki ay 2 milyar doların üzerinde yatırım paketi açıklanacağını duyurdu. Bu da Chery'nin yatırım miktarı bakımından BYD'yi ikiye katlayacağı anlamına geliyor.

    BYD’ye ek olarak yeni yatırımlar geldiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız.” dedi.

    Bakan Kacır, önümüzdeki ay duyurulacak 2 milyar dolarlık yatırımın hangi şirket tarafından yapılacağını söylemedi ancak açıklamasında iki defa Chery’i işaret ederek 2 milyar dolarlık yatırımın Chery tarafından yapılacağını ortaya çıkardı.

    Bakan Kacır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    Son aşamaya geldiğimiz, yer seçimi konusunda son basamaklarını sürdürdüğümüz birtakım yatırımlar var. Küresel yatırımların ülkemize çekilmesi bizim için önemli. Bu yatırımlar başka ülkelere giderse bu defa biz orada üretilen ama Türkiye'de satılan araç markalarıyla karşı karşıya kalırız. Biz 'Teknolojide öncü markalar Türkiye'yi yatırım yeri olarak tercih etsin, burada AR-GE, üretim ve Türkiye'den dünyaya ihracat yapsın' istiyoruz. BYD yatırımını bu anlayışla Türkiye'ye kazandırdık. Chery ve benzeri diğer markalarla da bu anlayışla görüşüyoruz”

    Chery fabrikasının yeri netleşiyor

    Chery fabrikasının nereye kurulacağı henüz belli değil. Chery fabrikası için Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde geniş bir alan ayrıldı fakat Çinli otomobil devi stratejik nedenlerle başka bir yer istedi. Chery fabrikasının yeri önümüzdeki günlerde belirlenecek.

    Bakan Kacır’ın açıklamalarından anlaşıldığı üzere Chery fabrikasının yeri konusundaki görüşmelerde son aşamaya geçildi. Bu konunun resmiyete kavuşmasının ardından Chery’nin Türkiye’ye 2 milyar dolarlık dev yatırımı açıklanacak.

    Chery otomobillerdeki yüzde 50 gümrük vergisi kalkacak!

    Çin'den ithal edilen fosil yakıtlı ve hibrit araçlardan yüzde 50 gümrük vergisi, elektrikli ve PHEV araçlarda yüzde 40 gümrük vergisi alınıyor. Chery'nin 2 milyar dolarlık yatırımını duyurması ve yatırım belgesini almasının ardından Chery otomobillerdeki gümrük vergisi sıfırlanacak. Bu da Chery otomobillerin fiyatında indirim fırsatı yaratacak.

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