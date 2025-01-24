Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’de elektrikli araç sayısı bir yılda yüzde 130 yükseldi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı sadece bir yılda yüzde 130 oranında arttı. Bu artışta Togg’un etkisi de büyük oldu.
    Türkiye’de elektrikli araç sayısı bir yılda yüzde 130 yükseldi Tam Boyutta Gör
    Türkiye, elektrikli araç pazarını hızla büyütmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede elektrikli otomobil sayısı 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 129,6 oranında artarak 183 bin 776’ya ulaştı. Bu artışta, yerli üretim elektrikli otomobil Togg’un yaygın bir şekilde çıkmasının etkisi büyük oldu. Togg, 2024 yılında ise 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştirdi.

    Elektrikli araçlar, Türkiye trafiğine ilk kez 2011 yılında 24 araçla girmişti. Bu sayı, 2019 yılında 1000 barajını aştı ve 2021’de 6 bin 267’ye ulaştı. 2023 yılı sonunda ise adeta bir sıçrama yaparak 80 bin 43’e çıkan elektrikli araç sayısı, 2024 yılı sonunda 183 bin 776’ya yükseldi.

    Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı ise 2024 itibarıyla 16 milyon 232 bin 458 olarak kaydedildi. Elektrikli otomobillerin bu toplam içindeki payı yüzde 1,1’e ulaştı. Diğer bir deyişle, trafikteki her 88 otomobilden biri elektrikli hale geldi.

    5 yılda 66 kat artış

    Türkiye’de elektrikli araç sayısı bir yılda yüzde 130 yükseldi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikli otomobil sayısında son 5 yılda yüzde 6470’lik bir artış yaşandı. Bu büyümenin başlıca nedenleri arasında, Togg’un piyasaya sürülmesi, altyapı yatırımlarının artması ve tüketicilerin çevreci araçlara olan ilgisinin yükselmesi yer alıyor.

    Elektrikli araçların yanı sıra hibrit otomobil pazarında da dikkat çekici bir büyüme yaşandı. 2020 yılında 33 bin 690 olan hibrit otomobil sayısı, 2024 yılı sonunda 391 bin 296’ya çıktı. Bu da yüzde 1061 oranında bir artış anlamına geliyor.

    Benzinli, dizel ve LPG’li araçlar yavaşlıyor

    Elektrikli ve hibrit araçlardaki büyümeye karşın, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerin sayısındaki artış sınırlı kaldı. 5 yıllık süreçte: Benzinli araç sayısı yüzde 53,3 artarak 4 milyon 908 bin 203’e, Dizel araç sayısı yüzde 10 artışla 5 milyon 541 bin 441’e ve LPG’li araç sayısı ise yüzde 7,5 artışla 5 milyon 172 bin 471’e çıktı.

    Yakıt türlerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı (2020-2024)
    Yıl Benzin Dizel LPG Hibrit Elektrik
    2020 3.201.894 5.014.356 4.810.018 33.690 2.797
    2021 3.495.172 5.158.803 4.923.275 86.682 6.267
    2022 3.817.104 5.261.876 5.005.563 134.662 14.552
    2023 4.362.975 5.425.652 5.094.751 222.328 80.043
    2024 4.908.203 5.541.441 5.172.471 391.296 183.776
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 2008 elektrikli yorumlar terea sigara en iyisi hangisi jaecoo 7 alınır mı eve tasinmadan önce kira sözleşmesi iptali çelik rötuş ekspertizde çıkar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum