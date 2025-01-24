Türkiye’de elektrikli araç sayısı bir yılda yüzde 130 yükseldi

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Tam Boyutta Gör Türkiye, elektrikli araç pazarını hızla büyütmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede elektrikli otomobil sayısı 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 129,6 oranında artarak 183 bin 776’ya ulaştı. Bu artışta, yerli üretim elektrikli otomobil Togg’un yaygın bir şekilde çıkmasının etkisi büyük oldu. Togg, 2024 yılında ise 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştirdi.

Elektrikli araçlar, Türkiye trafiğine ilk kez 2011 yılında 24 araçla girmişti. Bu sayı, 2019 yılında 1000 barajını aştı ve 2021’de 6 bin 267’ye ulaştı. 2023 yılı sonunda ise adeta bir sıçrama yaparak 80 bin 43’e çıkan elektrikli araç sayısı, 2024 yılı sonunda 183 bin 776’ya yükseldi.

Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı ise 2024 itibarıyla 16 milyon 232 bin 458 olarak kaydedildi. Elektrikli otomobillerin bu toplam içindeki payı yüzde 1,1’e ulaştı. Diğer bir deyişle, trafikteki her 88 otomobilden biri elektrikli hale geldi.

5 yılda 66 kat artış

Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli otomobil sayısında son 5 yılda yüzde 6470’lik bir artış yaşandı. Bu büyümenin başlıca nedenleri arasında, Togg’un piyasaya sürülmesi, altyapı yatırımlarının artması ve tüketicilerin çevreci araçlara olan ilgisinin yükselmesi yer alıyor.

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Elektrikli araçların yanı sıra hibrit otomobil pazarında da dikkat çekici bir büyüme yaşandı. 2020 yılında 33 bin 690 olan hibrit otomobil sayısı, 2024 yılı sonunda 391 bin 296’ya çıktı. Bu da yüzde 1061 oranında bir artış anlamına geliyor.

Benzinli, dizel ve LPG’li araçlar yavaşlıyor

Elektrikli ve hibrit araçlardaki büyümeye karşın, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerin sayısındaki artış sınırlı kaldı. 5 yıllık süreçte: Benzinli araç sayısı yüzde 53,3 artarak 4 milyon 908 bin 203’e, Dizel araç sayısı yüzde 10 artışla 5 milyon 541 bin 441’e ve LPG’li araç sayısı ise yüzde 7,5 artışla 5 milyon 172 bin 471’e çıktı.

Yakıt türlerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı (2020-2024) Yıl Benzin Dizel LPG Hibrit Elektrik 2020 3.201.894 5.014.356 4.810.018 33.690 2.797 2021 3.495.172 5.158.803 4.923.275 86.682 6.267 2022 3.817.104 5.261.876 5.005.563 134.662 14.552 2023 4.362.975 5.425.652 5.094.751 222.328 80.043 2024 4.908.203 5.541.441 5.172.471 391.296 183.776

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Türkiye’de elektrikli araç sayısı bir yılda yüzde 130 yükseldi