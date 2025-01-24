Türkiye’de elektrikli araç sayısı bir yılda yüzde 130 yükseldi

- 5 yılda 66 kat artış
- Benzinli, dizel ve LPG’li araçlar yavaşlıyor
- Yakıt türlerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı (2020-2024)
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Elektrikli araçlar, Türkiye trafiğine ilk kez 2011 yılında 24 araçla girmişti. Bu sayı, 2019 yılında 1000 barajını aştı ve 2021’de 6 bin 267’ye ulaştı. 2023 yılı sonunda ise adeta bir sıçrama yaparak 80 bin 43’e çıkan elektrikli araç sayısı, 2024 yılı sonunda 183 bin 776’ya yükseldi.
Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı ise 2024 itibarıyla 16 milyon 232 bin 458 olarak kaydedildi. Elektrikli otomobillerin bu toplam içindeki payı yüzde 1,1’e ulaştı. Diğer bir deyişle, trafikteki her 88 otomobilden biri elektrikli hale geldi.
5 yılda 66 kat artış
Elektrikli araçların yanı sıra hibrit otomobil pazarında da dikkat çekici bir büyüme yaşandı. 2020 yılında 33 bin 690 olan hibrit otomobil sayısı, 2024 yılı sonunda 391 bin 296’ya çıktı. Bu da yüzde 1061 oranında bir artış anlamına geliyor.
Benzinli, dizel ve LPG’li araçlar yavaşlıyor
Elektrikli ve hibrit araçlardaki büyümeye karşın, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerin sayısındaki artış sınırlı kaldı. 5 yıllık süreçte: Benzinli araç sayısı yüzde 53,3 artarak 4 milyon 908 bin 203’e, Dizel araç sayısı yüzde 10 artışla 5 milyon 541 bin 441’e ve LPG’li araç sayısı ise yüzde 7,5 artışla 5 milyon 172 bin 471’e çıktı.
|Yıl
|Benzin
|Dizel
|LPG
|Hibrit
|Elektrik
|2020
|3.201.894
|5.014.356
|4.810.018
|33.690
|2.797
|2021
|3.495.172
|5.158.803
|4.923.275
|86.682
|6.267
|2022
|3.817.104
|5.261.876
|5.005.563
|134.662
|14.552
|2023
|4.362.975
|5.425.652
|5.094.751
|222.328
|80.043
|2024
|4.908.203
|5.541.441
|5.172.471
|391.296
|183.776
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