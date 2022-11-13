Bakan Murat Kurum'dan deprem tatbikatı açıklaması: Deprem değil çürük bina öldürür!

Tam Boyutta Gör Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hem Rize'nin valisi Kemal Çeber ile bir araya geldi hem de Rize'nin belediye başkanı Rahmi Metin ile görüştü. Kurum bu görüşmelerden sonra dün düzenlenen Deprem Anı Ülke Tatbikatı için beyanatlar verdi.

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Bakan Murat Kurum: Deprem değil çürük bina öldürür!

Rize'de bir lokantada saat 18.57'de gerçekleştirilen AFAD Deprem Tatbikatı için verilen yönergeleri takip eden Bakan Kurum "çök-kapan-tutun" hareketlerini yaptı. İlgili tatbikattan sonra basına konuşan Kurum son bir asırda Türkiye genelinde 80 bin kişinin depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

Sputnik'in ilgili haberine göre depremle topyekûn seferberlik ruhu ile mücadele edilmesini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından dile getirilen diğer sözler aşağıda mevcut:

"Deprem değil, çürük bina öldürür. Bugün de AFAD tüm Türkiye genelinde bizim de katıldığımız tatbikatta 'Çök Kapan, Tutun' tatbikatı çerçevesinde hem farkındalığı artırmak hem de ülke genelinde tatbikat çerçevesinde insanlarımızı bilinçlendirmek üzere böylesi bir programı icra ettiler. Biz de Rize'de genel başkan yardımcımızla birlikte bu tatbikata katıldık."

"Biz istiyoruz ki Türkiye yüzyılında depremlerde hiçbir canımızı kaybetmeyelim ve depremle mücadeleyi hep birlikte topyekün seferberlik ruhuyla yapalım. O yüzden bu meseleyi siyaset üstü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2012 yılında başlatmış olduğumuz tüm Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği anlayışıyla çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz."

"2035 yılına kadar tüm riskli yapıların dönüşümünü hedefliyoruz. Bunu aziz milletimizle birlikte yapacağız. Topyekün seferberlik ruhuyla yapacağız. Nasıl tüm afetlerde bir, beraber olduysak, afetler sonrasında Rize'miz, Elazığ'ımız, Malatya'mız, İzmir'imiz için tüm 84 milyonun yüreği atıyorsa inşallah aynı anlayışla seferberlik ruhu içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülkemizi hepimizin hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, sağlam güçlü Türkiye yolunda adımlarımızı kararlılıkla atacağız."

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Bakan Murat Kurum'dan 12 Kasım AFAD deprem tatbikatı açıklaması