Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bakan Murat Kurum'dan deprem tatbikatı açıklaması: Deprem değil çürük bina öldürür!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün Türkiye genelinde organize edilen "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" için konuştu. Kurum'un kendisi de bu tatbikata katıldı. 
    Oy Ver
    Murat Kurum Tam Boyutta Gör
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hem Rize'nin valisi Kemal Çeber ile bir araya geldi hem de Rize'nin belediye başkanı Rahmi Metin ile görüştü. Kurum bu görüşmelerden sonra dün düzenlenen Deprem Anı Ülke Tatbikatı için beyanatlar verdi.

    Bakan Murat Kurum: Deprem değil çürük bina öldürür!

    Rize'de bir lokantada saat 18.57'de gerçekleştirilen AFAD Deprem Tatbikatı için verilen yönergeleri takip eden Bakan Kurum "çök-kapan-tutun" hareketlerini yaptı. İlgili tatbikattan sonra basına konuşan Kurum son bir asırda Türkiye genelinde 80 bin kişinin depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

    Sputnik'in ilgili haberine göre depremle topyekûn seferberlik ruhu ile mücadele edilmesini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından dile getirilen diğer sözler aşağıda mevcut:

    "Deprem değil, çürük bina öldürür. Bugün de AFAD tüm Türkiye genelinde bizim de katıldığımız tatbikatta 'Çök Kapan, Tutun' tatbikatı çerçevesinde hem farkındalığı artırmak hem de ülke genelinde tatbikat çerçevesinde insanlarımızı bilinçlendirmek üzere böylesi bir programı icra ettiler. Biz de Rize'de genel başkan yardımcımızla birlikte bu tatbikata katıldık."

    "Biz istiyoruz ki Türkiye yüzyılında depremlerde hiçbir canımızı kaybetmeyelim ve depremle mücadeleyi hep birlikte topyekün seferberlik ruhuyla yapalım. O yüzden bu meseleyi siyaset üstü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2012 yılında başlatmış olduğumuz tüm Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği anlayışıyla çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz.

    "2035 yılına kadar tüm riskli yapıların dönüşümünü hedefliyoruz. Bunu aziz milletimizle birlikte yapacağız. Topyekün seferberlik ruhuyla yapacağız. Nasıl tüm afetlerde bir, beraber olduysak, afetler sonrasında Rize'miz, Elazığ'ımız, Malatya'mız, İzmir'imiz için tüm 84 milyonun yüreği atıyorsa inşallah aynı anlayışla seferberlik ruhu içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülkemizi hepimizin hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, sağlam güçlü Türkiye yolunda adımlarımızı kararlılıkla atacağız."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    14 Kişi Okuyor (4 Üye, 10 Misafir) 5 Masaüstü 9 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    368 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    afad, murat kurum ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,9b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız