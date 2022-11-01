Bakan Soylu açıkladı: Herkesin telefonuna deprem tatbikatı mesajı gönderilecek

Tam Boyutta Gör İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım’da ülke genelinde deprem hakkında tatbikat yapılacağını duyurdu. Herkesin telefonuna deprem hakkında uyarı mesajı gönderilecek.

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12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de 7.2 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Düzce depreminin yıldönümü nedeniyle ilk kez ülke genelinde geniş kapsamlı uyarı tatbikatı yapılacak. 12 Kasım 2022 saat 18.57'de telefonlar, televizyonlar ve radyolarda tatbikat anonsu geçilecek. Tatbikat mesajıyla birlikte vatandaşların sanki deprem olmuş gibi sert bir nesnenin yanına geçerek "hayat üçgeni" pozisyonunu alması isteniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu şunları söyledi:

“12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar TATBİKAT anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek.”

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Bakan Soylu: Telefonlara deprem tatbikatı mesajı gönderilecek