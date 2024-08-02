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    Bakan Uraloğlu: Toplumsal hassasiyetimiz dikkate alınırsa Instagram'ın erişim engelini kaldıracağız

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim yasağı uygulanması hakkında açıklama yaptı. Hassasiyerlere uygun hareket edilirse erişim yasağının kaldırılacağını ifade etti.
    Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram'a erişim yasağı kalkacak mı? Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a erişim yasağı getirildi. Yapılan resmi açıklamalarda katalog suçlar gerekçe gösterilerek Instagram’a erişim engeli uygulandığı belirtiliyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeli hakkında, “Instagram'ı katalog suçları çerçevesinde uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik.” dedi.

    Bakan Uraloğlu, toplumsal hassasiyetler konusunda gerekli adımlar atılırsa erişim yasağının kaldırılacağını vurgulayarak şunları söyledi:

    “Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama burası bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak."

    Instagram, Haniye ile ilgili paylaşımları kaldırıyor

    Instagram, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin İran'da öldürülmesinin ardından yapılan paylaşımları kaldırıyor. Taziye ve Filistin’e destek paylaşımları da dahil olmak üzere Haniye'nin bulunduğu paylaşımlar "topluluk kuralı ihlali" gerekçesiyle platformdan kaldırılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın Hamas Lideri Haniye hakkındaki paylaşımları kaldırmasına vurgu yaparak Instagram'ı kınamıştı. Bu paylaşımın sonrasında Instagram'a erişim engeli getirildi.

    Meta çatısı altında faaliyet gösteren diğer sosyal medya platformu Facebook'a erişim engeli getirilebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün Haniye için İstanbul’da kılınan cenaze namazını Facebook üzerinden canlı olarak yayınladı. Facebook bu videoyu kaldırdı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Facebook hesabına 1 ay canlı yayın yasağı ve 1 ay reklam yasağı uyguladı. Videonun kaldırılma gerekçesinin bilinmiyor. Haniye hakkında paylaşım olması veya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbeye kılıçla çıkmış olması ihtimaller dahilinde.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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