Instagram erişime açılıyor, saati belli oldu

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Tam Boyutta Gör 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren kapalı olan Instagram'ın açılış saati belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaşanan son gelişmeler ile ilgili bir paylaşım yaptı ve açılış saatini paylaştı.

Instagram açılış saati

Instagram yetkilileri ile uzun süredir devam eden görüşmelerde önemli mesafeler kat edildi ve nihayet sonuca ulaşıldı. Meta yetkililerinin önümüzdeki günlerde ortak görüşmeler için Türkiye’ye geleceği belirtildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son gelişmeler ile ilgili şunları paylaştı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.”

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