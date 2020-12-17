Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti

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TÜBİTAK tarafından Aşı ve İlaç Geliştirme Çevrimiçi Konferansı düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’deki koronavirüs aşısı çalışmaları hakkındaki son durumu açıkladı.

Bakan Varank, Türk bilim insanları tarafından çalışmaları süren ve Dünya Sağlık Örgütünün listesinde de yer alan toplam 13 aşı adayı olduğunu açıkladı. Bakanın açıklamalarına göre Türkiye, toplam aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin’n ardından 3. ülke konumunda yer alıyor.

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Türkiye’de en ileri aşamasında bulunan aşı adayımız, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif koronavirüs aşısı. Bu aşının Faz 1 çalışmaları tamamlandı. Yan etki olmaması halinde Faz 2 aşamasına geçilecek. Bu ay sonunda Faz 2’ye başlanması planlanıyor.

4 farklı aşı adayının hayvan deneyleri tamamlandı. Bakan Varank, “İnaktif aşı, adenovirüs aşısı, virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı, dünyada ilk kez geliştirilen ASC zerrecik teknolojisine dayalı rekombinant aşı adayı, DNA aşıları, mRNA aşısı ve Rekombinant Spike Proteini aşısı gibi türler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında toplam 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.” dedi.

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Hayvan deneyleri tamamlanan aşıların insan deneylerine geçiş için onay başvurusu yapıldı. Tekirdağ ve Adıyaman’da bulunan iki tesise bu aşıların insan deneylerine geçilmesi için gerekli olan güvenli üretim onayı verildi. Bu tesislerde adenovirüs ve inaktif aşı adayları dünya standartlarında üretilecek ve Faz-1 insan klinik çalışmalarına başlanacak.

Bugün itibariyle, üretim merkezleri Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman’da bulunan 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip. Talep olması halinde üretim kapasitesi artırılabilecek.

https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/asi-projelerinde-dunyada-ucuncuyuz

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