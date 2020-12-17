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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşı çalışmaları hakkında gelişmeleri açıkladı. Bakan Varank, "4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda" dedi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti
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    TÜBİTAK tarafından Aşı ve İlaç Geliştirme Çevrimiçi Konferansı düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’deki koronavirüs aşısı çalışmaları hakkındaki son durumu açıkladı.

    Bakan Varank, Türk bilim insanları tarafından çalışmaları süren ve Dünya Sağlık Örgütünün listesinde de yer alan toplam 13 aşı adayı olduğunu açıkladı. Bakanın açıklamalarına göre Türkiye, toplam aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin’n ardından 3. ülke konumunda yer alıyor.

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    Türkiye’de en ileri aşamasında bulunan aşı adayımız, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif koronavirüs aşısı. Bu aşının Faz 1 çalışmaları tamamlandı. Yan etki olmaması halinde Faz 2 aşamasına geçilecek. Bu ay sonunda Faz 2’ye başlanması planlanıyor.

    4 farklı aşı adayının hayvan deneyleri tamamlandı. Bakan Varank, “İnaktif aşı, adenovirüs aşısı, virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı, dünyada ilk kez geliştirilen ASC zerrecik teknolojisine dayalı rekombinant aşı adayı, DNA aşıları, mRNA aşısı ve Rekombinant Spike Proteini aşısı gibi türler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları sonrasında toplam 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda.” dedi.

    Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti
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    Hayvan deneyleri tamamlanan aşıların insan deneylerine geçiş için onay başvurusu yapıldı. Tekirdağ ve Adıyaman’da bulunan iki tesise bu aşıların insan deneylerine geçilmesi için gerekli olan güvenli üretim onayı verildi. Bu tesislerde adenovirüs ve inaktif aşı adayları dünya standartlarında üretilecek ve Faz-1 insan klinik çalışmalarına başlanacak.

    Bugün itibariyle, üretim merkezleri Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman’da bulunan 3 firma, 160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip. Talep olması halinde üretim kapasitesi artırılabilecek.



    https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/asi-projelerinde-dunyada-ucuncuyuz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Erciyes Üniversitesi Kayseri'de, bir düşünün derim. Erciyes Üniversitesi'ni derece ile bitiren nice kişiler tanıdım, sevmem normalde böyle genelleme yapmayı ama üçkağıtçılık ve dalavere hat safhadaydı ortak özellikleri olarak. Benden uzak olsun bu aşı, g*tüme bile sürmem onu.
    Erciyes Üniversitesi Kayseri'de, bir düşünün derim. Erciyes Üniversitesi'ni derece ile bitiren nice kişiler tanıdım, sevmem normalde böyle genelleme yapmayı ama...
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    ilhan_28 (İlhan Özmen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    en fazla 6 ay içinde bu plandemi tarih olacak ve tüm bu aşı zırvalıkları unutulacak, kimse yüzüne bile bakmayacak.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Erciyes Üniversitesi Kayseri'de, bir düşünün derim. Erciyes Üniversitesi'ni derece ile bitiren nice kişiler tanıdım, sevmem normalde böyle genelleme yapmayı ama üçkağıtçılık ve dalavere hat safhadaydı ortak özellikleri olarak. Benden uzak olsun bu aşı, g*tüme bile sürmem onu.
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    hollowman_ (N. b.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Farklı farklı türlerden aşı geliştirmelerinin olması iyi olmuş. Etkinliğine ve gösterecekleri yan etki durumuna göre aşı üretimi ve uygulamasına geçilir. Önümüzdeki aylarda dünya çapında bu 3-4 türde yoğun aşılama olacağından bu türlerdeki aşıların etkileri konusunda da net bilgi sahibi olacağız.
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    labtek38 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Birkaç yıl düzenli aralıklarla olmamız gerekecekse kendimizin üretmesi şart. Antikorların kalıcılık sürelerinin ne kadar olacağı bilinmiyor hiç bir aşıda. Belki 6 ayda bir olmamız gerekecek bir kaç yıl salgın tamamen ortadan kalkana kadar.
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