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    Bandsintown ve Twitch müzisyenlere para kazandırmak istiyor

    Bandsintown platformu üzerinde 2000 üzeri takipçiniz varsa bir Twitch hesabı açarak Affiliate programına başvuru yapabilirsiniz. Böylece Twitch üzerinde konser vererek para kazanabilirsiniz.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bandsintown ve Twitch müzisyenlere para kazandırmak istiyor
    Tam Boyutta Gör

    Müzisyenlerin koronavirüs salgını nedeniyle artık fiziksel ortamda eserlerini sunamıyor oluşu gelirlere de darbe vurmuş durumda. Sanatçılar son çare olarak dijital platformlara yöneliyor. Twitch bunlardan birisi.

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    Önemli ortaklık

    Genelde oyun yayınları ile tanıdığımız Twitch platformu son dönemde sanatçılara sunduğu destek ile dikkat çekiyor. SoundCloud üyelerine Twitch Affiliate programına geçiş imkanı sunan platform şimdi de Bandsintown üyelerine kucak açtı.

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    Sanatçıların ve müzik mekanlarının programlarının takip edilebildiği Bandsintown profilinde 2000 üzeri takipçisi olan kullanıcılar Twitch Affiliate programına başvurabilecekler. Bunun için Twitch üzerinde hesap açmak ve Bandsintown profiline bunu eşleştirmek gerekiyor.

    Twitch Affiliate ile birlikte ücretli abonelikler, bağışlar veya hediyelik eşya satışlarına link verme gibi çeşitli gelir yolları mümkün oluyor. Böylece sanatçılar için alternatif bir gelir modeli daha ortaya çıkıyor.



    https://www.engadget.com/2020-03-24-bandsintown-twitch-affiliate-partnership.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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