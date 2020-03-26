Bandsintown ve Twitch müzisyenlere para kazandırmak istiyor

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Müzisyenlerin koronavirüs salgını nedeniyle artık fiziksel ortamda eserlerini sunamıyor oluşu gelirlere de darbe vurmuş durumda. Sanatçılar son çare olarak dijital platformlara yöneliyor. Twitch bunlardan birisi.

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Önemli ortaklık

Genelde oyun yayınları ile tanıdığımız Twitch platformu son dönemde sanatçılara sunduğu destek ile dikkat çekiyor. SoundCloud üyelerine Twitch Affiliate programına geçiş imkanı sunan platform şimdi de Bandsintown üyelerine kucak açtı.

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Sanatçıların ve müzik mekanlarının programlarının takip edilebildiği Bandsintown profilinde 2000 üzeri takipçisi olan kullanıcılar Twitch Affiliate programına başvurabilecekler. Bunun için Twitch üzerinde hesap açmak ve Bandsintown profiline bunu eşleştirmek gerekiyor.

Twitch Affiliate ile birlikte ücretli abonelikler, bağışlar veya hediyelik eşya satışlarına link verme gibi çeşitli gelir yolları mümkün oluyor. Böylece sanatçılar için alternatif bir gelir modeli daha ortaya çıkıyor.

https://www.engadget.com/2020-03-24-bandsintown-twitch-affiliate-partnership.html

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