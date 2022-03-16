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    Barack Obama, Netflix'te yayınlanacak yeni doğa belgeselinin sunucusu oldu

    Barack Obama, dünyanın dört bir yanındaki vahşi yaşamı konu alan beş bölümlük bir doğa belgeseli olan Our Great National Parks'ın sunucusu oldu. Belgesel 13 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak.
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    Eski ABD Başkanı Barack Obama, dünyanın dört bir yanındaki vahşi yaşamı konu alan beş bölümlük bir belgeselde yer alacak. Yakında çıkacak olan Netflix belgeseli Our Great National Parks'ın sürpriz anlatıcısı olarak karşımıza çıkan Barack Obama'nın, geçtiğimiz Şubat ayında Higher Ground Productions aracılığıyla Netflix ile bir belgesel üzerinde çalıştığı duyurulmuştu. Ancak bu duyuruda eski ABD başkanın sunucu ve anlatıcı olarak görev yapacağından bahsedilmemişti.

    Our Great National Parks isimli doğa belgeseli 13 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak

    Barack Obama, yeni Netflix doğa belgeselinin sunucusu oldu
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    Sunuculuğu Barack Obama'nın yaptığı Our Great National Parks isimli belgesel, 13 Nisan'da Netflix'te başlıyor. Obama, Our Great National Parks filminin fragmanında “Yürüyebilen bir balık. Dalgaları yakalamak isteyen sörf yapan su aygırları. Dünya üzerinde başka hiçbir yerde bulunmayan türler... İnsanlık bu vahşi yerleri korumaya başladığında, ne kadar önemli hale geleceklerini bilmiyorduk. Nesli tükenmekte olan türler için bir sığınak ve bilimsel araştırmalar için bir yuva." sözlerine yer verdi.

    Belgesel, Kaliforniya'daki Monterey Körfezi'ndeki parklardan, Kenya'daki Tsavo Ulusal Parkı'ndan ve Endonezya'nın yağmur ormanlarındaki Gunung Leuser Ulusal Parkı'ndan görüntüler içeriyor. 

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