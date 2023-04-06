Margot Robbie’li Barbie filminden yeni bir fragman yayınlandı

İşte karşınızda Barbie ve Ken
Yeni fragman öncekinin aksine film hakkında birçok detayı ortaya çıkartıyor. Ryan Gosling ve Margot Robbie dışında birçok oyuncuyu ve oynadıkları karakterleri de görmüş oluyoruz. Fragmanda da görüldüğü üzere film, birçok farklı Barbie ve Ken karakterine yer verecek.
Barbie ve Ken’in gerçek dünyada yaşadığı maceralara odaklanacak film; Will Ferrell, Connor Swindells, John Cena, Simu Liu, Dua Lipa, Emma Mackey, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir gibi isimlere de yer verecek. Barbie, 21 Temmuz’da vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı