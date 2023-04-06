Margot Robbie’li Barbie filminden yeni bir fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en popüler oyuncak markalarından olan Barbie, beyaz perdeye uyarlanıyor. Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrolde olacağı komedi/macera filminden yeni bir fragman yayınlandı.

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İşte karşınızda Barbie ve Ken

Yeni fragman öncekinin aksine film hakkında birçok detayı ortaya çıkartıyor. Ryan Gosling ve Margot Robbie dışında birçok oyuncuyu ve oynadıkları karakterleri de görmüş oluyoruz. Fragmanda da görüldüğü üzere film, birçok farklı Barbie ve Ken karakterine yer verecek.

Barbie ve Ken’in gerçek dünyada yaşadığı maceralara odaklanacak film; Will Ferrell, Connor Swindells, John Cena, Simu Liu, Dua Lipa, Emma Mackey, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir gibi isimlere de yer verecek. Barbie, 21 Temmuz’da vizyona girecek.

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