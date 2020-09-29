Barty: Nakitsiz yerli alışveriş platformu

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Barty isimli yerli alışveriş platformu, ikinci el alışveriş ve takas sistemine yeni bir soluk getiriyor. Barty, kullanıcıların para harcamadan ve komisyon ödemeden ikinci el eşya alıp satmasına yardımcı oluyor. Barty’de kredi kartı ve para yok, Barty Puan var. Barty'de Barty Puan sayesinde ikinci el alışverişler daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gerçekleşiyor.

Kullanmadığınız veya vermeyi düşündüğünüz ürünleri Barty’e eklediğinizde akıllı değerleme algoritması, 2. el ürünlerinizin Barty Puan cinsinden ortalama değerini belirlemeye yardımcı oluyor. Önerilen değeri kabul ederek veya kendi belirlediğiniz değeri girerek ürünü Barty Pazarı’nda listelemeye başlayabilirsiniz.

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Barty Pazarı’nda sergilenen ürünü almak isteyen kullanıcılar ürün sahibine teklif gönderiyor. Teklif kabul edildiğinde Barty’nin anlaşmalı olduğu PTT kargo ile ya da diğer kargo firmaları üzerinden ürününü uygun fiyata gönderebiliyor. Ürün teslim edildikten sonra takas tamamlanıyor ve göndericinin cüzdanına Barty Puanları otomatik olarak aktarılıyor. Kazanılan puanlar ile istenilen her şey Barty Pazar'dan alınabiliyor.

Barty Puanlar, kolay ve akıcı bir takas ortamı sağlarken makine öğrenimi temelli algoritma sayesinde 2. el eşyaların değerinde takaslanması sağlanıyor. Böylece, takaslar değer kaybı yaşamadan ve uzun pazarlık süreçlerine girmeden gerçekleşiyor. Kullanıcılar, almak istedikleri ürün için eksik Barty Puan’ı varsa uygulama içerisinden avantajlı şartlarla Barty Puan satın alabiliyor ve uygun bir şekilde alışverişini tamamlayabiliyor.

Geçen yıl faaliyete başlayan Barty’nin şu anda 11 bin aktif kullanıcısı bulunuyor ve toplamda 2,500 takasa aracılık sağlamıştır. Barty, bu çıkışla birlikte 5 milyon TL değerleme ile 1 milyon TL yatırım aldı. Aldıkları yatırım ile birlikte ürün yelpazesini 18 kategoriye çıkararak elektronikten müzik aletlerine, spor ekipmanlarından oyunlara her şeyin takası yapılabiliyor.

Barty’i iOS ve Android cihazlarınıza indirerek ücretsiz uygulamayı kullanabilirsiniz.

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