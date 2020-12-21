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    Başarılı korku oyunu Alien: Isolation, Epic Store'da ücretsiz oldu

    Hayatta kalma/korku türünün en başarılı örneklerinden olan Alien: Isolation bugün Epic Store'da ücretsiz dağıtılıyor. Oyunu şimdi kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizde kalacak.
    16 sa.
    3,7b
    17
    22
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Başarılı korku oyunu Alien: Isolation, Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları son sürat devam ediyor. Bugünün oyunu da nihayet belli oldu. 59 TL değerindeki Alien: Isolation oyununu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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    Alien: Isolation son dönemlerin en başarılı korku/hayatta kalma oyunlarından birisi. Oyundaki atmosfer ve hayatta kalma korkusu kesinlikle türün en iyilerinden. Özellikle de Alien film serisinin hayranıysanız oyunun sunduğu keyif çok daha farklı bir seviyeye ulaşıyor. Türü sevenlerdenseniz kesinlikle bir şans vermenizi öneriyoruz.

    Alien: Isolation'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 22 Aralık 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Yarın verilecek oyun henüz belli değil ancak Metro 2033 olması bekleniyor.

    Geçtiğimiz günlerde sızan liste şu şekildeydi:

    • Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00
    • Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00
    • The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00
    • Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50
    • Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00
    • Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00
    • Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00
    • Inside - Steam Fiyat: 31.00
    • Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00
    • My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00
    • Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00
    • Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00
    • Solitairica - Steam Fiyat: 18.00
    • Torchlight 2 - Steam Fiyat: 31.00
    • Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    esmerbuyucu (E. B.) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen boakoms
    Steam üzerinden ücretsiz oyun verilince Epic Store fiyatı değil Steam fiyatı yazılır. Bu kadar basit. Aynısı Epic için de geçerli. Bunu anlayamıyor musunuz cidden?



    Evet, o kadarlık oyun vermiş olacak.



    İyi günler
    Steam üzerinden ücretsiz oyun verilince Epic Store fiyatı değil Steam fiyatı yazılır. Bu kadar basit. Aynısı Epic için de geçerli. Bunu anlayamıyor musunuz cidd...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    sniper23 (Enes Şahinler) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    DH'nin ölücülük ruhunu baltalıyorsun muhterem dostum. Bedava oyun olması yeterli, gerisi önemli değil.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    p_walker 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    60 tl lik kuponu nasil degerlendirmekte fayda var acaba ? genel olarak epic gameste gta v ile baslayan ve sonrasi verilen ücretsiz oyunlari kutuphaneye ekledim ama gta v den oncesi yok.
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    War Rock 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    beleş beleştir
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    Nemesis-Prime 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Epic Games’in son günlerde verdiği en iyi oyunlardan biri bence.



    Umarım bu oyuna da çöp demezler.
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    The Imp (- ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sızan liste iki gündür doğru gidiyor ama 15 günün sonunda Jurassic Park vereceklerine inanasım gelmiyor. Kapanışı daha büyük bir oyunla yapmalarını beklerdim.
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    TearsForFears 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Inside

    Darkest Dungeon

    My Time in Portia

    Jurcassic World Evolution



    Güzel oyunlar bedava vermesi iyi oldu. İnsanlar beleş oyun almaktan artık oyun beğenmemeye başlamamış. Adamlar her gün beleş oyun veriyor yine de kötüleyenler var.
    Yanıtla +3
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    AribyAriana 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sızıntıya göre yarın Metro Exodus oyununu bedavaya vereceklermiş.
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    evlbleef 16 sa. ( Mesaj Silindi ) AribyAriana
    Keşke Exodus olsa
    Metro 2033'ü vereceklermiş
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    kozmoslu (mehmet köseli) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne zamandır almak istiyordum. Türkçe yama ile geceleri akarız artık. Rekabet iyidir.
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    esmerbuyucu (E. B.) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat yanlış yazılmış, 59 TL değil 104,71 TL olacak.



    Aşağıda da Steam fiyatları yazılmış, oyunları veren Steam olmadığı için Steam fiyatlarından bahsedilmesine gerek yok.
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    boakoms (Ömer Özdemir) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    oyunun epicteki fiyatı 2500 tl olsa, 2500 tl lik oyun vermiş mi olacak ? lütfen konuşmadan önce düşünün.
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    smalsrol (Volkan Küçük) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu liste doğruysa coğunu kütüphaneme bile eklemeyi düşünmüyorum..
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    DH Specialist (Emre ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    ben de, canım çıkıyor 2-3 yere tıklayınca. epic games kendine gel güzel oyunlar ver!!
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    sniper23 (Enes Şahinler) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    DH'nin ölücülük ruhunu baltalıyorsun muhterem dostum. Bedava oyun olması yeterli, gerisi önemli değil.
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