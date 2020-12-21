Başarılı korku oyunu Alien: Isolation, Epic Store'da ücretsiz oldu

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Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları son sürat devam ediyor. Bugünün oyunu da nihayet belli oldu. 59 TL değerindeki Alien: Isolation oyununu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Alien: Isolation son dönemlerin en başarılı korku/hayatta kalma oyunlarından birisi. Oyundaki atmosfer ve hayatta kalma korkusu kesinlikle türün en iyilerinden. Özellikle de Alien film serisinin hayranıysanız oyunun sunduğu keyif çok daha farklı bir seviyeye ulaşıyor. Türü sevenlerdenseniz kesinlikle bir şans vermenizi öneriyoruz.

Alien: Isolation'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 22 Aralık 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Yarın verilecek oyun henüz belli değil ancak Metro 2033 olması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde sızan liste şu şekildeydi:

Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00

Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00

The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00

Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50

Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00

Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00

Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00

Inside - Steam Fiyat: 31.00

Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00

My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00

Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00

Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00

Solitairica - Steam Fiyat: 18.00

Torchlight 2 - Steam Fiyat: 31.00

Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00

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