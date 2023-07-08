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    iPhone 15 Pro’nun başlangıç modeli 256GB depolamaya sahip olabilir

    Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İddiaya göre iPhone 15 Pro, başlangıç modellerinde 256GB depolamaya sahip olabilir.
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    Başlangıç model iPhone 15 Pro 256GB depolamaya sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Sonbaharda tanıtılması beklenen iPhone 15 serisinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni bir iddiaya göre Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 15 Pro modellerinde dikkat çekici bir değişiklik sunacak.

    iPhone 15 Pro serisi en az 256GB depolamaya sahip olacak

    Apple’ın iPhone 15 serisi için seri üretime başlamasına haftalar kala gelen iddia, cihazı bekleyenleri oldukça mutlu edecek. Twitter üzerinde @korean_riceball tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Foxconn çalışanları iPhone 15 hakkında bazı bilgileri sızdırmaya başlamış. Bu sızıntılar, tüm iPhone 15 modellerinin Type-C bağlantısına ve Dynamic Island’a sahip olacağını doğrularken iPhone 15 Pro modelleri hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

    Bu iddiaya göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, başlangıç modellerinde 256GB depolama sunacak. Birkaç yıldır standart iPhone modellerinin başlangıç modellerinde 128GB depolama sunan firma, Pro modellerinde 256GB’a geçmesi ile hayranları oldukça mutlu edecektir. Ayrıca 256GB depolama seçeneği, iPhone 15 Pro’nun başlangıç modellerinde bile 4K@30fps ProRes video kayıtlarını mümkün kılacak. Bahsi geçen iddia doğrulanmamış olsa da umarız Apple önümüzdeki yıllarda 128GB depolama modelini terk eder.

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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