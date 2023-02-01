Batman’in ikinci filminin ismi belli oldu: Çıkış tarihi açıklandı

The Batman – Part II 3 Ekim 2025’te vizyona girecek
Geçtiğimiz yıllarda Planet of the Apes filmleri ile bilinen Matt Reeves, Batman v Superman: Dawn of Justice ve Justice League gibi filmlerinden bulunduğu DCEU evreninden farklı bir evrende geçecek Batman filmi için çalışmalara başlamıştı. Robert Pattinson ve Zoë Kravitz’i başrollere koyan film, geçtiğimiz yıl vizyona girmişti. Filmin oldukça beğenilmesi ve yüksek izlenme sayılarına ulaşması ile DC, ikinci film için yeşil ışık yakmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda James Gunn ve Peter Safran’ın bağlantılı bir evren için yeni DC Studios’u kurması ile Batman’in geleceği merak konusu haline gelmişti. James Gunn, daha önce Batman evreninin devam edeceğini belirtmişti ve bugün serinin ikinci filmi resmen duyuruldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?