Batman’in ikinci filminin ismi belli oldu: Çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör James Gunn ve Peter Safran tarafından yeni kurulan DC Studios, sonunda gelecek planlarını açıkladı. Stüdyonun planları arasında en dikkat çeken projelerden biri ise The Batman filminin ikincisi oluyor.

Batman filmleri izleme sırası 1 ay önce eklendi

The Batman – Part II 3 Ekim 2025’te vizyona girecek

Geçtiğimiz yıllarda Planet of the Apes filmleri ile bilinen Matt Reeves, Batman v Superman: Dawn of Justice ve Justice League gibi filmlerinden bulunduğu DCEU evreninden farklı bir evrende geçecek Batman filmi için çalışmalara başlamıştı. Robert Pattinson ve Zoë Kravitz’i başrollere koyan film, geçtiğimiz yıl vizyona girmişti. Filmin oldukça beğenilmesi ve yüksek izlenme sayılarına ulaşması ile DC, ikinci film için yeşil ışık yakmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda James Gunn ve Peter Safran’ın bağlantılı bir evren için yeni DC Studios’u kurması ile Batman’in geleceği merak konusu haline gelmişti. James Gunn, daha önce Batman evreninin devam edeceğini belirtmişti ve bugün serinin ikinci filmi resmen duyuruldu.

Tam Boyutta Gör The Batman – Part II olarak adlandırılacak film 3 Ekim 2025’te vizyona girecek. Filmin yönetmenlik koltuğunda yine Matt Reeves oturacak. The Batman evreni DC Studios’un “Elseworlds” yapımlarından biri olacak ve bu evrenin ana evrenden bağımsız kalmasına izin verilecek. Ayrıca James Gunn, Reeves’in Batman evreni üzerinde oldukça çalıştığını ve Reeves’in planlarının gerçekleşmesini istediklerini belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.