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Eşcinsel süper kahraman Batwoman'ın dizisi için hazırlıklar başladı

DC'nin eşcinsel süper kahramanı Batwoman, televizyon dünyasına adım atıyor. Yeni Batwoman dizisi, başrolünde bir eşcinsel süper kahramanın yer aldığı ilk yapım olacak.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından olan Batwoman'ın dizisi için hazırlıklar başladı. DC'nin diğer dizileri Arrow, The Flash, Supergirl, ve Legends of Tomorrow gibi ABD'nin The CW isimli televizyon kanalında yayınlanacak olan yeni Batwoman dizisi, başrolünde bir eşcinsel süper kahramanın yer aldığı ilk yapım olacak.

DC'nin ilk olarak 1956'da ortaya çıkardığı Batwoman karakteri, o zamanlar aslında Batman'in eşcinsel olduğu yönündeki söylentilere son vermek için yaratılmıştı. Kathy Kane isimli bu karakter Batman'den hoşlanıyor ve tıpkı Batman gibi servetini ve dövüş yeteneklerini kullanarak suçlularla savaşıyordu. Ancak karakter daha sonra çizgi romanlardan çıkarıldı ve 2006 yılında yeniden tanıtılana dek yaklaşık 30 yıl boyunca hiç görünmedi.

DC'nin 2006'da tekrar çizgi roman evrenine eklediği Batwoman, bu sefer çok daha farklı bir dizaynla yahudi kökenine sahip 'Kate Kane' isimli bir lezbiyen olarak tanıtıldı. Batwoman'ın bu yeni kişiliği, çizgi romanlara çeşitlilik katması adına DC'nin editör kadrosu tarafından atılmış bir adım olarak değerlendirilmişti. Yeni Batwoman, şu anda çizgi romanların en sevilen eşcinsel kahramanı olarak görülüyor.

Greg Berlanti ve Sarah Schechter'in yapımcılığını üstleneceği Batwoman dizisi, 2019 yılında The CW kanalında yayınlanmaya başlanacak. Arrow, The Flash, Supergirl ve Legends of Tomorrow ile aynı evrende geçecek olan Batwoman'ın yönetmeni ve oyuncu kadrosu ise şu an için belli değil.  

https://screenrant.com/batwoman-tv-show-live-action-cw/ Yorum Yaz
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Anti Fanboy 10 ay en beğenilen
ooo eşcinselliği savunan kitle artıları götürmüş

Acıyorum cidden,anormal olanı ölümüne savunmak zor olsa gerek
.
2 Yanıt Yanıtla +47
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Sirkadyen 10 ay .PanxeR.
Pedofili sonucu ilişkiye girilen kişi bir çocuktur, cinsellik hakkında bilgisi yoktur, rıza da gösteremez; bunun sonucunda psikolojik ve anatomik zarar görürler. Bu sebeple pedofili bir hastalıktır.
Homoseksüellik ile pedofiliyi ne yönden bir tutabiliyorsun ?
Pedofili sonucu ilişkiye girilen kişi bir çocuktur, cinsellik hakkında bilgisi yoktur, rıza da gösteremez; bunun sonucunda psikolojik ve anatomik zarar görürle...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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freudunpiposu 10 ay .PanxeR.
Doğal değil diyeceğiniz bir konumunuz var mı ? Psikoloji alanında çalışan birisi olarak bu yorumunuz değersiz.
Saygınız varsa madem, umarım çocuğunuz eşcinsel olur.
Doğal değil diyeceğiniz bir konumunuz var mı ? Psikoloji alanında çalışan birisi olarak bu yorumunuz değersiz.Saygınız varsa madem, umarım çocuğunuz eşc...
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spacenet 4 ay
Netflix bunu beğendi.
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kugutex 4 ay
Forumda epey ılık kaynıyor.
Birde doğal falan diye avunuyorlar. Ulan adam adamı mikermi ne tuhaf insanlarsınız


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ilkerinanç 4 ay
Son birkaç yıldır bu eşcinsel karakter furyası nedir onu anlamadım.
Mesela bir karakter bakıyorsun sapına kadar heteroseksuel yaşamış çapkınlığı dillere destan olmuş dizinin 5 sezonu
6. sezon bir bakıyorsun aa eşcinselmiş meğerse.Kadın erkek farketmiyor.
Enteresan geldi bana bu.
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Xmer 4 ay
Hiçbir dine ya da ırka karşı bir kinim yok. Amaç şirin göstermek mi yoksa başka birşey mi bilmem ama, Amerikan sinema dünyası yahudi oyuncularla doldu ve dolmaya da devam ediyor. Nedense artık hristiyan bir oyuncuya nazaran yahudi oyuncu sayısı artmaya başladı. Bir çizgi romanlar kalmıştı. Oraya da sirayet etti.
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Kappa Face 10 ay
Eşcinsel karakter kadınsa sorun yok fazla tepki çekmez
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aycibin 10 ay
Escinsellik irka,millete,dine göre artis ya da azalma göstermiyor.sadece toplumsal baski nedeniyle açık alanlarda gosteren ve saklayanlarin orani değişiyor o kadar.bu bizde asla olmaz gavurlarda olur falan diye atip tutan varsa ilk ondan supheleneceksin
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freudunpiposu 10 ay
İnsanın doğalı yoktur. Bunca acı bu yüzden var. Kendimizi sabitleyeceğimiz bir norm yok çünkü. O norma sahip insanlar da mutlu değil.
Libidonun vücudun dışına akması başlı başına norm fikrini yok eder. Hayvanlardan böyle bir şey yoktur. Bazıları hariç. Onlarda da eşcinsellik var zaten. Buna yunuslar ve bir kaç tür şempanzeler dahil. Bu türler ayna olgusuna belirli bir düzeyde erişebilmektedirler. Fakat onlar içinde henüz bir evredir.
İnsanın doğalının olduğu her görüş ideolojiktir. Buna bilim de dahil. İnsan için doğal yoktur.
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sistemli adam 10 ay
Dünyayı kurtaran süper kahramanlardan gına geldi. Şimdi bir de eş cinsel olanı
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imagineod 10 ay
Dini olayı geçtim,fizyolojik olarakta eşcinsellik yanlış.Erkek eşcinseller 70 yaşına geldiğinde makat kaslarında problem olursa,tuvaletlerini tutamazlarsa anlayacaklar demek istediğimi.Savunmaya devam edin bakalım
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Sirkadyen 10 ay imagineod
Buna kanıtın nedir ?
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IcyTea Lemon 10 ay
Lezleri desteklediğim için izleyeceğim

Bekliyoruz
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