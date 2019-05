Eşcinsel süper kahraman Batwoman'ın dizisi için hazırlıklar başladı

DC çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından olan Batwoman'ın dizisi için hazırlıklar başladı. DC'nin diğer dizileri Arrow, The Flash, Supergirl, ve Legends of Tomorrow gibi ABD'nin The CW isimli televizyon kanalında yayınlanacak olan yeni Batwoman dizisi, başrolünde bir eşcinsel süper kahramanın yer aldığı ilk yapım olacak.



DC'nin ilk olarak 1956'da ortaya çıkardığı Batwoman karakteri, o zamanlar aslında Batman'in eşcinsel olduğu yönündeki söylentilere son vermek için yaratılmıştı. Kathy Kane isimli bu karakter Batman'den hoşlanıyor ve tıpkı Batman gibi servetini ve dövüş yeteneklerini kullanarak suçlularla savaşıyordu. Ancak karakter daha sonra çizgi romanlardan çıkarıldı ve 2006 yılında yeniden tanıtılana dek yaklaşık 30 yıl boyunca hiç görünmedi.



DC'nin 2006'da tekrar çizgi roman evrenine eklediği Batwoman, bu sefer çok daha farklı bir dizaynla yahudi kökenine sahip 'Kate Kane' isimli bir lezbiyen olarak tanıtıldı. Batwoman'ın bu yeni kişiliği, çizgi romanlara çeşitlilik katması adına DC'nin editör kadrosu tarafından atılmış bir adım olarak değerlendirilmişti. Yeni Batwoman, şu anda çizgi romanların en sevilen eşcinsel kahramanı olarak görülüyor.



Greg Berlanti ve Sarah Schechter'in yapımcılığını üstleneceği Batwoman dizisi, 2019 yılında The CW kanalında yayınlanmaya başlanacak. Arrow, The Flash, Supergirl ve Legends of Tomorrow ile aynı evrende geçecek olan Batwoman'ın yönetmeni ve oyuncu kadrosu ise şu an için belli değil.

