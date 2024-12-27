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    Baykar İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı

    Baykar İtalyan uçak üretim şikreti Piaggio'yu satın aldığını duyurdu. 140 yıllık geçmişe sahip köklü firma artık Baykar çatısı altında faaliyet gösterecek.      
    Baykar İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı Tam Boyutta Gör
    İtalya Ticaret ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a satışına onay verdi. Sivil amaçlı ve İtalyan Hava Kuvvetleri için savunma amaçlı uçaklar üreten Piaggio Aerospace artık Baykar çatısı altında faaliyet gösterecek.

    Baykar, İtalya’nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a şatılmasına onay verdi. Baykar çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı.

    P.180 Avanti'yi Üretiyor

    Piaggio Aerospace, farklı tasarımı ve ters motoruyla tanınan P.180 Avanti iş jeti ve uçak motorları üretimiyle tanınıyor. P1.80 Avanti uçakları "gökyüzünün Ferrasi" olarak tanımlanıyor. P.180 iş jeti türündeki uçakların yanı sıra İtalya’nın savunma sanayisine yönelk bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle öne çıkıyor.

    Baykar İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı Tam Boyutta Gör

    İtalyan Bakan: “Piaggio Aerospace’e Bir Gelecek Sunuyoruz” 

    Şirketin yeniden faaliyete geçmesinin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla güvence altına alındığını kaydeden İtalyan Ticaret ve 'Made in Italy' Bakanı Adolfo Urso, şu yorumda bulundu

    “Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor.”

    Baykar'ın Avrupa Pazarındaki Etkisi Güçlenecek 

    Baykar'dan yapılan açıklamaya göre Baykar'ın Avrupa pazarındaki etkisinin artması ve Piaggio’nun tarihi mirasını korunarak üretim kapasitesinin güçlendirmesi sağlanacak. Baykar'ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya’da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor. Baykar’ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio’nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak.

    Piaggio Aerospace Tarafından Geliştirilen Uçaklar Neler?

    P.180 Avanti Serisi

    Piaggio P.180 Avanti, şirketin en ikonik ve tanınmış uçağıdır.

    Baykar İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı Tam Boyutta Gör

    • P.180 Avanti Kullanım Alanları:
      İş jeti, VIP taşımacılığı, medikal tahliye, hava ambulansı ve gözetim görevleri.

    • P.180 Avanti Özellikleri:

      • Aerodinamik ve itici pervane tasarımı.
      • Alçak yakıt tüketimi ve düşük operasyonel maliyet.
      • 750 km/saat maksimum hız, 7.000 metre irtifaya çıkabilme.
      • Geniş ve konforlu kabin.

    • P.180 Avanti Versiyonları:

      • P.180 Avanti I: İlk model, 1986'da piyasaya sürüldü.
      • P.180 Avanti II: Geliştirilmiş motor performansı ve aviyonik sistemler.
      • P.180 Avanti EVO: Daha yüksek yakıt verimliliği, sessiz uçuş özellikleri ve modernizasyon.

    P.1HH HammerHead (İnsansız Hava Aracı - İHA)

    İnsansız hava aracı olarak tasarlanan P.1HH HammerHead, P.180 Avanti'nin tasarımından ilham alınarak geliştirildi. Konsept aşamasındaki bu proje iptal edildi.

    Baykar İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı Tam Boyutta Gör

    • Özellikler:
      • P.180 Avanti tasarımından uyarlandı.
      • Gözetim, keşif ve istihbarat toplama görevleri için kullanılacak.
      • Uzun uçuş süresi ve gelişmiş sensör sistemleri.

    P.166 Serisi

    Eski bir model olan P.166 serisi, hem sivil hem de askeri kullanım için tasarlanmıştır.

    Baykar İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı Tam Boyutta Gör

    • Özellikler:

      • Pervaneli motor, orta büyüklükte bir gövde.
      • Kısa mesafelerde operasyonel etkinlik.

    • Kullanım Alanları:
      Kargo taşımacılığı, deniz devriyesi, hava gözetimi ve haritalama görevleri.

    MPA (Multirole Patrol Aircraft)

    Piaggio Aerospace'in askeri gözetim ve keşif uçaklarından biridir. Konsept aşamasındaki bu proje henüz hayata geçirilmedi.

    Baykar İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı

    • Özellikler:
      • P.180 platformuna dayanır.
      • Uzun menzil, gelişmiş sensörler ve keşif sistemleriyle donatılmıştır.
      • Deniz devriyesi, kara gözetimi ve sınır kontrolü gibi görevler için kullanılır.
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    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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