Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan'da üretilecek

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın Suudi Arabistan'da üretimi için SAMI ile kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladık. Böylece Türkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü ve stratejik bir iş birliği gerçekleşiyor. Dostluk bağımız daha da güçleniyor. Bölgesel ve küresel istikrar için tarihi adımlar atılıyor.” dedi.
Daha önce de Ukrayna’da Bayraktar üretimi için anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan’da da Türk İHA’larının üretimi yapılacak. Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan'ın kara ve deniz envanterine girecek.
Baykar’ın yanı sıra ASELSAN ve ROKETSAN da Suudi Arabistan devleti ile anlaşma yaptı. ASELSAN ile NCMS firması arasında elektro optik sistemler ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzalandı. ROKETSAN ise NCMS firmasıyla arasında akıllı mühimmatlar ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzaladı.
Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
- Havada Kalış: 24 saat
- Kanat Açıklığı: 20 metre
- Yükseklik: 4,1 metre
- Uzunluk: 12,2 metre
- Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
- Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
- Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
- Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
- İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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