Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan'da üretilecek

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında Suudi Arabistan, Baykar’dan Bayraktar Akıncı İHA satın almak için 3 milyar dolarlık sözleşme imzalanmıştı. Türkiye tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı anlaşması olan bu sözleşmenin “yerel üretim” anlaşması da içerdiği açıklandı.

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın Suudi Arabistan'da üretimi için SAMI ile kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladık. Böylece Türkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü ve stratejik bir iş birliği gerçekleşiyor. Dostluk bağımız daha da güçleniyor. Bölgesel ve küresel istikrar için tarihi adımlar atılıyor.” dedi.

İmzalar atıldı! Suudi Arabistan, Bayraktar Akıncı alıyor 2 hf. önce eklendi

Daha önce de Ukrayna’da Bayraktar üretimi için anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan’da da Türk İHA’larının üretimi yapılacak. Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan'ın kara ve deniz envanterine girecek.

Baykar’ın yanı sıra ASELSAN ve ROKETSAN da Suudi Arabistan devleti ile anlaşma yaptı. ASELSAN ile NCMS firması arasında elektro optik sistemler ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzalandı. ROKETSAN ise NCMS firmasıyla arasında akıllı mühimmatlar ve güdüm kitleri teknolojileri konularında mutabakat muhtırası imzaladı.

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Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Havada Kalış: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 metre

Yükseklik: 4,1 metre

Uzunluk: 12,2 metre

Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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