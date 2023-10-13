Tam Boyutta Gör Kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış özelliğine sahip dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı olması planlanan Bayraktar TB3’ün geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bayraktar TB3’ün ilk koşu testi yapıldı.

Bayraktar TB3, hangardan çıkarak tekerleklerinin üstünde yer testi gerçekleştirdi. Koşu testini başarıyla tamamlayarak hangara geri döndü. Bayraktar TB3’ün yer testleri tamamlandıktan sonra ilk uçuş testi yapılacak.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’ne konuşlandırılacak. Gemiden iniş ve kalkış yapacak. Mavi Vatanın güvenliğinde etkin rol alacak. Aracın kanatları katlanabilir yapıda tasarlandığı için TCG Anadolu’ya 11 adet Bayraktar TB3 konuşlandırılabilecek. Bayraktar TB3’ün geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak görev yapacak.

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Bayraktar TB3 özellikleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8,35 Metre Uzunluk

2,6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

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