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    Bayraktar TB3'ün ilk koşu testi yapıldı

    Kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış özelliğine sahip dünyanın ilk SİHA'sı Bayraktar TB3'ün ilk koşu testi yapıldı. Baykar, ilk koşu testinin videosunu paylaştı.
    Bayraktar TB3'ün ilk koşu testi yapıldı Tam Boyutta Gör
    Kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış özelliğine sahip dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı olması planlanan Bayraktar TB3’ün geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bayraktar TB3’ün ilk koşu testi yapıldı.

    Bayraktar TB3, hangardan çıkarak tekerleklerinin üstünde yer testi gerçekleştirdi. Koşu testini başarıyla tamamlayarak hangara geri döndü. Bayraktar TB3’ün yer testleri tamamlandıktan sonra ilk uçuş testi yapılacak.

    Bayraktar TB3, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’ne konuşlandırılacak. Gemiden iniş ve kalkış yapacak. Mavi Vatanın güvenliğinde etkin rol alacak. Aracın kanatları katlanabilir yapıda tasarlandığı için TCG Anadolu’ya 11 adet Bayraktar TB3 konuşlandırılabilecek. Bayraktar TB3’ün geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak görev yapacak.

    Bayraktar TB3 özellikleri

    • 14 Metre Kanat Açıklığı
    • 8,35 Metre Uzunluk
    • 2,6 Metre Yükseklik
    • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
    • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
    • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 24+ Saat Havada Kalış Süresi
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Otomatik İniş ve Kalkış
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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