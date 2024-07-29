iOS 18.1 developer beta çıktı: Apple Intelligence kullanıma sunuldu

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Tam Boyutta Gör Apple, 29 Temmuz'da iOS 18.1’in ilk beta sürümünü geliştiricilere ve meraklı kullanıcılara sundu. Bu güncelleme, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için Apple Intelligence’ı getiriyor.

iOS 18 dev beta çıktı: iOS 18 developer beta nasıl yüklenir? 1 ay önce eklendi

iOS 18.1 developer beta ile gelen Apple Intelligence özellikleri

iOS 18.1 beta 1, geliştiricilere isteğe bağlı olarak kullanıma sunuldu. Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar, Apple Intelligence’ı denemek için iOS 18.1 developer betayı yüklemeyi veya ‌iOS 18‌ beta sürümlerine devam etmeyi seçebiliyor. Yalnız Apple Intelligence'ı kullanmak için iPhone 15 Pro veya ‌iPhone 15 Pro‌ Max gerekiyor. iPadOS 18.1 ve macOS 15.1 sürümlerini yüklemeyi düşünenler için de Apple silicon işlemcili model gerekliliği var.

Kullanıcıların iOS 18.1 geliştirici sürümüne güncelledikten sonra Apple Intelligence’ı Ayarlar’dan açması gerekiyor. Ancak, öncelikle bekleme listesine katılma şartı var. Apple, yapay zeka özellikleri kullanılabilir olduğunda bildirim göndereceğini belirtiyor. Apple Intelligence için iPhone'un İngilizce dilde, bölgenin Amerika olarak ayarlanması gerekiyor.

iPhone 15 Pro modellerine sahip olanlar bugün itibarıyla Yazma Araçları, Siri'nin yeni tasarımı, bildirimleri özetleme ve yazıya dökme, yeni Mail kategorileri ve akıllı yanıtlar, Mesajlar'da akıllı yanıtlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli Apple Intelligence özelliklerini deneyebilecek.

Image Playground, Genmoji, öncelikli bildirimler, ‌Siri‌ kişisel bağlamı ve ChatGPT entegrasyonu gibi diğer özellikler iOS 18.1 beta 1 sürümde mevcut değil.

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iOS 18.1 dev beta çıktı: Apple Intelligence kullanıma sunuldu