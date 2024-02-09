iOS 17.3.1, iPhone'ların klavyesindeki önemli bir hatayı düzeltiyor

iOS 17.3.1, yazarken metnin beklenmedik şekilde kopyalanmasına veya üst üste gelmesine neden olabilen bir hatayı düzeltiyor. Apple, sürüm notlarında açıkça belirtmese de yeni iOS 17.3 sürümünde başka hataların da giderildiğini söylüyor. Örneğin; bazı kullanıcıların yaşadığı pil tüketimi sorunu iOS 17.3.1 ile düzelmiş olabilir. Tabii ki bir güvenlik açığı da kapatılmış olabilir.
iOS 17.4 ne zaman yayınlanacak?
Apple, beta programına kayıtlı olanlar için iOS 17.4 güncellemelerini sunmaya devam ediyor. Son olarak, iOS 17.4 beta 2 yayınlandı. Mart ayında tüm uyumlu iPhone’lara gelmesi beklenen iOS 17.4, özellikle AB’deki kullanıcılar için önemli yenilikler getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.