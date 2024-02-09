iOS 17.3.1, iPhone'ların klavyesindeki önemli bir hatayı düzeltiyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın iOS 17.3.1 güncellemesini yayınlayacağı biliniyordu ancak ne zaman yayınlanacağı ve neler getireceği belirsizdi. iPhone’ların klavyesindeki önemli bir hatayı düzelten iOS 17.3.1 güncelemesi 8 Şubat’ta yayınlandı.

iOS 17.3.1, yazarken metnin beklenmedik şekilde kopyalanmasına veya üst üste gelmesine neden olabilen bir hatayı düzeltiyor. Apple, sürüm notlarında açıkça belirtmese de yeni iOS 17.3 sürümünde başka hataların da giderildiğini söylüyor. Örneğin; bazı kullanıcıların yaşadığı pil tüketimi sorunu iOS 17.3.1 ile düzelmiş olabilir. Tabii ki bir güvenlik açığı da kapatılmış olabilir.

iOS 17.4 beta yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler 2 hf. önce eklendi

iOS 17.4 ne zaman yayınlanacak?

Apple, beta programına kayıtlı olanlar için iOS 17.4 güncellemelerini sunmaya devam ediyor. Son olarak, iOS 17.4 beta 2 yayınlandı. Mart ayında tüm uyumlu iPhone’lara gelmesi beklenen iOS 17.4, özellikle AB’deki kullanıcılar için önemli yenilikler getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 17.3.1, iPhone klavyesindeki önemli bir hatayı düzeltiyor