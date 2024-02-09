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    Anlık Bildirim

    iOS 17.3.1, iPhone'ların klavyesindeki önemli bir hatayı düzeltiyor

    Apple'ın Çalınan Aygıt Koruması özelliğini getiren iOS 17.3 güncellemesinin ardından  iOS 17.3.1'i yayınlayacağı söyleniyordu. iOS 17.3.1 yayınlandı. Peki, yenilik var mı?
    apple ios 17.3.1 güncellemesini yayınlandı iphone yenilikler neler Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iOS 17.3.1 güncellemesini yayınlayacağı biliniyordu ancak ne zaman yayınlanacağı ve neler getireceği belirsizdi. iPhone’ların klavyesindeki önemli bir hatayı düzelten iOS 17.3.1 güncelemesi 8 Şubat’ta yayınlandı.

    iOS 17.3.1, yazarken metnin beklenmedik şekilde kopyalanmasına veya üst üste gelmesine neden olabilen bir hatayı düzeltiyor. Apple, sürüm notlarında açıkça belirtmese de yeni iOS 17.3 sürümünde başka hataların da giderildiğini söylüyor. Örneğin; bazı kullanıcıların yaşadığı pil tüketimi sorunu iOS 17.3.1 ile düzelmiş olabilir. Tabii ki bir güvenlik açığı da kapatılmış olabilir.

    iOS 17.4 ne zaman yayınlanacak?

    Apple, beta programına kayıtlı olanlar için iOS 17.4 güncellemelerini sunmaya devam ediyor. Son olarak, iOS 17.4 beta 2 yayınlandı. Mart ayında tüm uyumlu iPhone’lara gelmesi beklenen iOS 17.4, özellikle AB’deki kullanıcılar için önemli yenilikler getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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