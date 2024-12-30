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Tam Boyutta Gör Apple, uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak geliştirilen bu model, Apple’ın kendi ürettiği 5G modemi “Centauri” ile donatılacak. Japonya merkezli bir telekomünikasyon kanalından gelen bilgilere göre, iPhone SE 4, 500 doların altında bir başlangıç fiyatına sahip olacak ve bu özelliğiyle tüketicilere güçlü bir fiyat-performans dengesi sunacak.

iPhone SE 4, fiyat-performans ürünü olabilir

Apple’ın 500 doların altındaki fiyat stratejisi, markanın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak ancak aktarılanlara göre yine de cihazın fiyatı, iPhone SE 3'ün 429 dolarlık lansman fiyatından daha pahalı olacak. Ancak bu fiyat artışıyla birlikte iPhone SE 4 ile bazı üst seviye özellikle de gelecek.

Daha önceki bilgilere göre iPhone SE 4, A18 yongası, 8GB RAM ve ProMotion desteğinden yoksun 6.06 inçlik büyük bir OLED ekrana sahip olacak. Bilmeyenler için belirtmek gerek; iPhone 16 da A18 yonga seti ve 8GB RAM ile geliyor. Ayrıca, A18'in geliştirilmiş Neural Engine'i ve artırılmış RAM miktarı sayesinde iPhone SE 4 modeli de firmanın üretken yapay zeka platformu Apple Intelligence’ı destekleyecek.

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Bu özellik, kullanıcıların metin oluşturma, görsel işleme, gelişmiş Siri yetenekleri ve diğer yapay zeka tabanlı uygulamalarda güçlü deneyim sağlanmasına olanak tanıyacak. Apple, halihazırda tarihin ilk 4 trilyon dolarlık şirketi olmaya doğru ilerliyor. İddia edildiği gibi iPhone SE 4, ilk çeyrekte rekabetçi bir fiyattan satışa çıkarsa Apple’ın hedefine ulaşması kolaylaşacaktır.

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Beklenen iPhone SE 4, 500 doların altında fiyatıyla gündemde