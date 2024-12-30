Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Beklenen iPhone SE 4, 500 doların altında fiyatıyla gündemde

    Apple’ın beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone SE 4, iddialara göre 500 doların altında bir fiyatla satışa sunulacak. Bunda özel bir 5G modem kullanılmasının etkili olduğu belirtiliyor.
    Beklenen iPhone SE 4, 500 doların altında fiyatıyla gündemde Tam Boyutta Gör
    Apple, uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak geliştirilen bu model, Apple’ın kendi ürettiği 5G modemi Centauri” ile donatılacak. Japonya merkezli bir telekomünikasyon kanalından gelen bilgilere göre, iPhone SE 4, 500 doların altında bir başlangıç fiyatına sahip olacak ve bu özelliğiyle tüketicilere güçlü bir fiyat-performans dengesi sunacak.

    iPhone SE 4, fiyat-performans ürünü olabilir

    Apple’ın 500 doların altındaki fiyat stratejisi, markanın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak ancak aktarılanlara göre yine de cihazın fiyatı, iPhone SE 3'ün 429 dolarlık lansman fiyatından daha pahalı olacak. Ancak bu fiyat artışıyla birlikte iPhone SE 4 ile bazı üst seviye özellikle de gelecek.

    Daha önceki bilgilere göre iPhone SE 4, A18 yongası, 8GB RAM ve ProMotion desteğinden yoksun 6.06 inçlik büyük bir OLED ekrana sahip olacak. Bilmeyenler için belirtmek gerek; iPhone 16 da A18 yonga seti ve 8GB RAM ile geliyor. Ayrıca, A18'in geliştirilmiş Neural Engine'i ve artırılmış RAM miktarı sayesinde iPhone SE 4 modeli de firmanın üretken yapay zeka platformu Apple Intelligence’ı destekleyecek.

    Bu özellik, kullanıcıların metin oluşturma, görsel işleme, gelişmiş Siri yetenekleri ve diğer yapay zeka tabanlı uygulamalarda güçlü deneyim sağlanmasına olanak tanıyacak. Apple, halihazırda tarihin ilk 4 trilyon dolarlık şirketi olmaya doğru ilerliyor. İddia edildiği gibi iPhone SE 4, ilk çeyrekte rekabetçi bir fiyattan satışa çıkarsa Apple’ın hedefine ulaşması kolaylaşacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel mi lpg mi direksiyon kutusundan ses gelmesi emme manifoldu hava alırsa ne olur üniversitede hazırlık sınıfında kalmak opel mokka 1.2 yakıt tüketimi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız