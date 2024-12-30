Beklenen iPhone SE 4, 500 doların altında fiyatıyla gündemde

iPhone SE 4, fiyat-performans ürünü olabilir
Apple’ın 500 doların altındaki fiyat stratejisi, markanın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak ancak aktarılanlara göre yine de cihazın fiyatı, iPhone SE 3'ün 429 dolarlık lansman fiyatından daha pahalı olacak. Ancak bu fiyat artışıyla birlikte iPhone SE 4 ile bazı üst seviye özellikle de gelecek.
Daha önceki bilgilere göre iPhone SE 4, A18 yongası, 8GB RAM ve ProMotion desteğinden yoksun 6.06 inçlik büyük bir OLED ekrana sahip olacak. Bilmeyenler için belirtmek gerek; iPhone 16 da A18 yonga seti ve 8GB RAM ile geliyor. Ayrıca, A18'in geliştirilmiş Neural Engine'i ve artırılmış RAM miktarı sayesinde iPhone SE 4 modeli de firmanın üretken yapay zeka platformu Apple Intelligence’ı destekleyecek.
Bu özellik, kullanıcıların metin oluşturma, görsel işleme, gelişmiş Siri yetenekleri ve diğer yapay zeka tabanlı uygulamalarda güçlü deneyim sağlanmasına olanak tanıyacak. Apple, halihazırda tarihin ilk 4 trilyon dolarlık şirketi olmaya doğru ilerliyor. İddia edildiği gibi iPhone SE 4, ilk çeyrekte rekabetçi bir fiyattan satışa çıkarsa Apple’ın hedefine ulaşması kolaylaşacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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