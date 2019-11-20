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    Beklenen oldu: Joker'in devam filmi geliyor (Güncelleme)

    Joker'in devam filmi için hazırlıklar başladı. Yönetmen Todd Phillips ve ünlü oyuncu Joaquin Phoenix yeni film için geri dönüyor.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    5,6b
    4
    18
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Beklenen oldu: Joker'in devam filmi geliyor (Güncelleme)
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    Güncelleme: THR'nin haberi Deadline tarafından yalanlandı. Deadline'ın kaynaklarına göre Todd Phillips ve Warner Bros bir devam filmi için şu ana kadar herhangi bir görüşme gerçekleştirmemiş. Ayrıca Phillips'in yeni DC orijin filmleri çekmek istediği yönündeki bilginin de yalan olduğu belirtiliyor. Orijinal haberi aşağıdan okuyabilirsiniz.

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    Warner Bros, son yılların belki de en başarılı ve en çok konuşulan filmi olan Joker'in devam filmi için hazırlıklara başladı. The Hollywood Reporter tarafından bildirilen habere göre yönetmen Todd Phillips, devam filmi için şu anda Warner Bros ile masaya oturmuş durumda. Yeni filmde ünlü aktör Joaquin Phoenix'in yine başrolde yer alması bekleniyor.

    Joker'in gişedeki tarihi başarısı planları değiştirdi

    Todd Phillips ve Joaquin Phoenix ikilisi aslında Joker filmini tamamıyla bağımsız ve tek bir film olarak hazırlamıştı. Yani bir devam filmi için herhangi bir planları yoktu. Ancak Joker'in gişede tarihi bir başarıya imza atması hem Todd Phillips'in hem de yapımcı stüdyo Warner Bros'un fikirlerini tamamıyla değiştirmesine neden oldu. Phillips-Phoenix ikilisi de devam filmi konusunda sorulan geçtiğimiz aydan bu yana olumlu cevaplar vermeye başlamıştı. 

    Ayrıca Bkz. "Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı"

    Joker, gişede 1 milyar dolar hasılata ulaşabilen ilk R-Rated film olarak tarihe geçmişti. Joker bunun öncesinde de Deadpool 2'yi (785m) geride bırakmış ve en çok hasılat yapan R-Rated film rekorunu eline geçirmişti.

    Sadece 60 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan Joker ayrıca tarihin en kazançlı çizgi roman filmi olmayı da başardı.

    Joker gibi yeni DC orijin hikayesi filmleri gelebilir

    The Hollywood Reporter'da yer alan ifadelerde Todd Phillips'in bazı DC karakterlerinin orijin hikayelerini ele alan Joker benzeri yeni filmler çekmek istediği belirtilmiş. Phillips şu anda Warner Bros ile bu konuyu görüşüyor. Anlaşma sağlanabilirse Darkseid veya Lex Luthor gibi karakterlerin de solo filmleri gelebilir.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/joker-sequel-works-as-todd-phillips-eyes-more-dc-origin-movies-1256255 Yorum Yaz
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    N. Chomsky 2 gün

    UPDATED 11/20/19 12:13 p.m. ET: Deadline reports that Todd Phillips and his co-writer, Scott Silver, have not made a deal for a Joker sequel and there have been no negotiations.

    Furthermore, the outlet refutes earlier reports that Phillips met with Warner Bros. to discuss potential origin stories for other DC characters. According to Deadline's sources, no such meeting occured, and Phillips "hasn't even considered overseeing other DC character films."


    Yalanlandı, haber güncellenirse sevinirim.
    complex.com/...
    UPDATED 11/20/19 12:13 p.m. ET: Deadline reports that Todd Phillips and his co-writer, Scott Silver, have not made a deal for a Joker sequel and there h...
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    MERNEPTAH 2 gün en beğenilen
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    Galaxy. 14 sa.
    Dur daha 1.yi seyredemedik

    Bu Joker yine Batman'le falan kapışacak mı devam filmleri olursa?
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    drjacob 15 sa.
    o da gelsin
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    Nat Alianovna 1 gün
    Devam filmi gelir gelmesine de bence çıtayı o kadar yükseğe taşıdılar ki ilk filmle aşık atabilmeleri çok zor olacak.
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    El Prezidente 1 gün
    aslında sevindim ama bir yandan da "acaba tadında mı bırakılmalıydı?" şeklinde düşünüyorum.
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    smart1978 1 gün
    Herseyi tatinda birakmak lazim. Joker harici benzer dramatik iceriklerle gelinmeli. Anlasilan yeni bir potansiyel talep var ... Sosyal icerikli degisimin ifadesini yansitilmasi uzerine ... Yerli yapimcilar da pekala yapabilir. Gorulecegi uzere ufak butcelerle de pekala olusturulabilir ...
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    axiprens 1 gün
    Sicip batirana kadar devam.
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    MERNEPTAH 2 gün en beğenilen
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    gs09gs09 2 gün
    Batman bi devam filmi cekseler daha iyi joker guzel olmadi batmandeki joker daha iyidi :)
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    N. Chomsky 2 gün

    UPDATED 11/20/19 12:13 p.m. ET: Deadline reports that Todd Phillips and his co-writer, Scott Silver, have not made a deal for a Joker sequel and there have been no negotiations.

    Furthermore, the outlet refutes earlier reports that Phillips met with Warner Bros. to discuss potential origin stories for other DC characters. According to Deadline's sources, no such meeting occured, and Phillips "hasn't even considered overseeing other DC character films."


    Yalanlandı, haber güncellenirse sevinirim.
    complex.com/...
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    mert1907 2 gün
    Filmden ne beklediğinize göre değişir bu filmi de beklentiye göre izlemek lazım. Çok fazla aksiyon yok genelde psikolojik etmenler var.
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    kuzgun_ 12 sa. mert1907
    aynen katılıyorum, bu filmde joker'in nasıl Joker olduğu anlatılmış..

    tıpkı hannibal (kuzuların sessizliği) serisinin son filminde.. hannibal'ın gençliği anlatması gibi.. hannibal serisi olmasına rağmen ilk 3 filmin tadı yoktu..
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