Beklenen oldu: Joker'in devam filmi geliyor (Güncelleme)

Güncelleme: THR'nin haberi Deadline tarafından yalanlandı. Deadline'ın kaynaklarına göre Todd Phillips ve Warner Bros bir devam filmi için şu ana kadar herhangi bir görüşme gerçekleştirmemiş. Ayrıca Phillips'in yeni DC orijin filmleri çekmek istediği yönündeki bilginin de yalan olduğu belirtiliyor. Orijinal haberi aşağıdan okuyabilirsiniz.

----

Warner Bros, son yılların belki de en başarılı ve en çok konuşulan filmi olan Joker'in devam filmi için hazırlıklara başladı. The Hollywood Reporter tarafından bildirilen habere göre yönetmen Todd Phillips, devam filmi için şu anda Warner Bros ile masaya oturmuş durumda. Yeni filmde ünlü aktör Joaquin Phoenix'in yine başrolde yer alması bekleniyor.

Joker'in gişedeki tarihi başarısı planları değiştirdi

Todd Phillips ve Joaquin Phoenix ikilisi aslında Joker filmini tamamıyla bağımsız ve tek bir film olarak hazırlamıştı. Yani bir devam filmi için herhangi bir planları yoktu. Ancak Joker'in gişede tarihi bir başarıya imza atması hem Todd Phillips'in hem de yapımcı stüdyo Warner Bros'un fikirlerini tamamıyla değiştirmesine neden oldu. Phillips-Phoenix ikilisi de devam filmi konusunda sorulan geçtiğimiz aydan bu yana olumlu cevaplar vermeye başlamıştı.

Joker, gişede 1 milyar dolar hasılata ulaşabilen ilk R-Rated film olarak tarihe geçmişti. Joker bunun öncesinde de Deadpool 2'yi (785m) geride bırakmış ve en çok hasılat yapan R-Rated film rekorunu eline geçirmişti.

Sadece 60 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan Joker ayrıca tarihin en kazançlı çizgi roman filmi olmayı da başardı.

Joker gibi yeni DC orijin hikayesi filmleri gelebilir

The Hollywood Reporter'da yer alan ifadelerde Todd Phillips'in bazı DC karakterlerinin orijin hikayelerini ele alan Joker benzeri yeni filmler çekmek istediği belirtilmiş. Phillips şu anda Warner Bros ile bu konuyu görüşüyor. Anlaşma sağlanabilirse Darkseid veya Lex Luthor gibi karakterlerin de solo filmleri gelebilir.

