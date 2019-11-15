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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı

    Joker filmi gişede 1 milyar dolar hasılata ulaştı. Joker, geçtiğimiz haftalarda Deadpool 2'yi geride bırakarak tarihin en yüksek hasılat yapan R-Rated filmi rekorunun da sahibi olmuştu.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı
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    Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker filmi, gişede 1 milyar doları geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. Ekim ayında vizyona giren film tüm dünyada büyük bir ilgi görmüş ve uzun bir süre gişeleri kasıp kavurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi rekorunu da eline geçiren Joker, şimdi 1 milyar dolar sınırını da resmen geride bıraktı.

    Joker'in beyaz perdedeki inanılmaz başarısı son yılların belki de en büyük gişe sürprizlerinden birisi oldu. Filmin 18 yaş sınırlamasıyla vizyona girmesi ve alışılagelmiş çizgi roman filmlerinden çok daha farklı bir yapıda olması nedeniyle gişede aslında bırakın 1 milyar doları, 500 milyon dolara ulaşması bile zor görünüyordu. Ancak Joker adeta imkansızı başararak beklentilerin çok üzerinde bir performans gösterdi ve 1 milyar dolar sınırını geride bırakan ilk R-Rated film olarak tarihe geçti.

    Joker'in bu büyük başarısındaki bir başka enteresan nokta ise filmin dünyanın en büyük iki sinema pazarından birisi olan Çin'de vizyona girmemiş olması. Örneğin bir başka DC filmi olan Aquaman, gişede 1,14 milyar dolar hasılat elde etmiş ancak bunun 291 milyon dolarını Çin'de kazanmıştı.

    Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı
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    Yapımcı stüdyo Warner Bros, Joker'i sadece 60 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlamıştı. Bu düşük bütçenin nedeni olarak yukarıda bahsettiğimiz nedenler gösteriliyor. Warner Bros bile Joker'in gişede böylesine tarihi bir performans göstereceğini tahmin etmiyordu

    Deadline tarafından yapılan habere göre, Warner Bros'un Joker'den elde ettiği kâr Avengers: Infinity War filminin kârıyla neredeyse aynı seviyede. Infinity War bildiğiniz gibi 2 milyar doların üzerinde bir gişe hasılatı elde etmişti.

    Türk sinemaseverlerden Joker'e büyük ilgi

    Box Office Türkiye tarafından yayınlanan verilere göre Joker, ülkemizde şu ana kadar toplamda 1,8 milyon seyirci tarafından izlendi. Joker, 18 yaş sınırlamasıyla vizyona girmiş olmasına rağmen şu anda en çok izlenen sekizinci yabancı film konumunda bulunuyor. Joker ayrıca Endgame ve Infinity War'ın ardından ülkemizde en çok izlenen üçüncü çizgi roman uyarlaması oldu.



    https://deadline.com/2019/11/joker-billion-dollar-global-box-office-1202785920/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    1ses1 6 gün en beğenilen
    Demekki super efekler kullanmadanda film satabiliyor ve izlenebiliyor.
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    N. Chomsky 6 gün


    Nedeni basit, insanlar son yıllardaki birbirinin aynısı Disney filmlerinden sıkıldı, artık karakterlerin farklı bir yorumunu, yeni bir şey görmek istiyorlar; Joker de bunun son yıllardaki ilk örneği oldu. Umarım WB bu çizgide ilerler, Marvel kopyası filmleri pek izlenesi de değil zaten.
    Nedeni basit, insanlar son yıllardaki birbirinin aynısı Disney filmlerinden sıkıldı, artık karakterlerin farklı bir yorumunu, yeni bir şey görmek istiyo...
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    Yanıtla +18
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    12 Angry Men 6 gün
    Güzel ve anlamlı bir film.
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    BlackEagle03 2 gün
    O kadar iyi bir başyapıt ki her gün izlemek istiyorum.
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    Nightwing 2 gün
    Beğenmediği bir film için bir insan neden günlerce bir konuyu takip eder de sürekli olarak bunu belirtir ki? Cidden nasıl bir motivasyon nasıl bir çıkar bir insanı buna itiyor merak ediyorum?



    Kendimi de açıklamış olayım; Ben konuyu takip ediyorum çünkü sevdiğim bir film ve film ile ilgili detay paylaşan olur mu diye bakıyorum sürekli.
    Yanıtla +2
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    Krogoth 4 gün
    Müthiş bir filmdi.
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    Galaxy. 4 gün
    Filmi daha seyretmedim ama Joaquin Phoenix'in performansı çok konuşuluyor. Oscar gelir mi sizce
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    cabriyo 4 gün
    bu filmi tek beğenmeyen benmiyim?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    MERNEPTAH 4 gün cabriyo
    evet kardeşim tek sensin artık elitist birisin bu ayrıcalığa kavuşman çok erdem dolu olmalı
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    Spider-Man 3 gün cabriyo
    Beğenmedim diyemeyeceğim ama abartıldığı kadar iyi değil. Özellikle IMDb puanı koca bir balon. 8.1 puan alan Shutter Island çok daha iyi bir filmdi bundan. İnsanlar neden bu kadar abarttı anlamıyorum. Sanki bazı insanlar sırf ben bilgiliyim, zekiyim, ben de psikolojiden anlarım demek için filmi övüyor.
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    Sky_Vision 5 gün
    film çok iyi. oyunculuk dersen oscar vermeyen kör olur. toplumun rahatsızlıkları olan ve hayatı travmalar üzerine kurulu ama yinede tutunmaya ve varlık göstermeye çalışan bir bireyi canavara dönüştürmesi konu ediliyor. anlamlı ve keyifli bir film.
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    Glorfindel1907 6 gün
    Çinde neden vizyona girmedi ve girmeyecekmi?
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    LKLC 6 gün Glorfindel1907
    Girmeyecek. Çin devleti bu tarz R-Rated filmlerin vizyona girmesine izin vermiyor genellikle. Özellikle Hong Kong olayları da varken Joker gibi bir filmi mümkün değil izletmezler :)
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    erkanberk 6 gün
    Sen bunu hak ettin 👍🏻
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    Eeltorm 6 gün
    Film çok iyi izleyenler King of Comedy de izlesinler.
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    Mr. Jingles 6 gün
    Sanırım bütçesinin 20 katı hasılat yaparak bu alanda da rekoru elinde bulunduruyor olsa gerek.
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    N. Chomsky 6 gün Mr. Jingles


    Napoleon Dynamite var ilk aklıma gelen, 400 bin dolara 46 M hasılat yapmıştı. Benzer başka örnekleri de vardır, özellikle bağımsız filmlerde.
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