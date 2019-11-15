Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı

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Joaquin Phoenix'in başrolünde yer aldığı Joker filmi, gişede 1 milyar doları geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. Ekim ayında vizyona giren film tüm dünyada büyük bir ilgi görmüş ve uzun bir süre gişeleri kasıp kavurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi rekorunu da eline geçiren Joker, şimdi 1 milyar dolar sınırını da resmen geride bıraktı.

Joker'in beyaz perdedeki inanılmaz başarısı son yılların belki de en büyük gişe sürprizlerinden birisi oldu. Filmin 18 yaş sınırlamasıyla vizyona girmesi ve alışılagelmiş çizgi roman filmlerinden çok daha farklı bir yapıda olması nedeniyle gişede aslında bırakın 1 milyar doları, 500 milyon dolara ulaşması bile zor görünüyordu. Ancak Joker adeta imkansızı başararak beklentilerin çok üzerinde bir performans gösterdi ve 1 milyar dolar sınırını geride bırakan ilk R-Rated film olarak tarihe geçti.

Joker'in bu büyük başarısındaki bir başka enteresan nokta ise filmin dünyanın en büyük iki sinema pazarından birisi olan Çin'de vizyona girmemiş olması. Örneğin bir başka DC filmi olan Aquaman, gişede 1,14 milyar dolar hasılat elde etmiş ancak bunun 291 milyon dolarını Çin'de kazanmıştı.

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Yapımcı stüdyo Warner Bros, Joker'i sadece 60 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlamıştı. Bu düşük bütçenin nedeni olarak yukarıda bahsettiğimiz nedenler gösteriliyor. Warner Bros bile Joker'in gişede böylesine tarihi bir performans göstereceğini tahmin etmiyordu.

Deadline tarafından yapılan habere göre, Warner Bros'un Joker'den elde ettiği kâr Avengers: Infinity War filminin kârıyla neredeyse aynı seviyede. Infinity War bildiğiniz gibi 2 milyar doların üzerinde bir gişe hasılatı elde etmişti.

Türk sinemaseverlerden Joker'e büyük ilgi

Box Office Türkiye tarafından yayınlanan verilere göre Joker, ülkemizde şu ana kadar toplamda 1,8 milyon seyirci tarafından izlendi. Joker, 18 yaş sınırlamasıyla vizyona girmiş olmasına rağmen şu anda en çok izlenen sekizinci yabancı film konumunda bulunuyor. Joker ayrıca Endgame ve Infinity War'ın ardından ülkemizde en çok izlenen üçüncü çizgi roman uyarlaması oldu.

https://deadline.com/2019/11/joker-billion-dollar-global-box-office-1202785920/