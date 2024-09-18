Nintendo Switch 2 üretim şablonları sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Konsol dünyasında merakla beklenen Nintendo Switch 2 için zaman daralırken üretimin başladığı daha önce gündeme gelmişti. Üretim için hazırlanan şablonlar ve konsolun bazı donanımı da internete sızdırıldı.

Nintendo Switch 2 akıcı olacak

Nintendo Switch 2 konsolunun daha önce 1280 CUDA çekirdeği ve 8 adet Cortex-A78 çekirdeği barındıran Nvidia Tegra 239 yonga setinden güç alacağı gündeme gelmişti. Yeni bilgilerde 256GB 2100MB/s depolama ve 12GB LPDDR5X 7500MT/s RAM miktarı da netleşmiş oldu.

Nintendo Switch 2 fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Sistem çift fanla soğutulurken Ruiwu marka ses yongası ve NXP üretimi NFC okuyucu yer alıyor. Her iki kenarda çift kanal stereo hoparlörler bulunuyor. Ayrıca üretim şablonlarından da ekranın bir miktar daha büyük olduğu da gözlerden kaçıyor.

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Nintendo Switch 2 için daha önce 499$ fiyat etiketi gündeme gelmişti ancak son sızıntılarda dijital sürümün 400$, kartlı sürümün ise 450$ şeklinde tüketiciye sunulacağı belirtiliyor.

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