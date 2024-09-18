Nintendo Switch 2 üretim şablonları sızdırıldı

Nintendo Switch 2 akıcı olacak
Nintendo Switch 2 konsolunun daha önce 1280 CUDA çekirdeği ve 8 adet Cortex-A78 çekirdeği barındıran Nvidia Tegra 239 yonga setinden güç alacağı gündeme gelmişti. Yeni bilgilerde 256GB 2100MB/s depolama ve 12GB LPDDR5X 7500MT/s RAM miktarı da netleşmiş oldu.
Sistem çift fanla soğutulurken Ruiwu marka ses yongası ve NXP üretimi NFC okuyucu yer alıyor. Her iki kenarda çift kanal stereo hoparlörler bulunuyor. Ayrıca üretim şablonlarından da ekranın bir miktar daha büyük olduğu da gözlerden kaçıyor.
Nintendo Switch 2 için daha önce 499$ fiyat etiketi gündeme gelmişti ancak son sızıntılarda dijital sürümün 400$, kartlı sürümün ise 450$ şeklinde tüketiciye sunulacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...