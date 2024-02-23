Beklenen oldu: Nvidia Denetim Masası yenileniyor

Nvidia Denetim Masası yenileniyor
Bildiğiniz gibi Nvidia, GeForce ekran kartlarına sahip kullanıcılar için birden farklı yazılım sunuyor. Bunlar arasından en sık kullanılanı ise, yıllardır değişmeyen Nvidia Denetim Masası ve Nvidia hesabı gerektiren GeForce Experience uygulaması diyebiliriz. Yeni yayınlanan Nvidia App ise, Kontrol Paneli, GeForce Experience ve RTX uygulamalarını tek çatı altında toplamayı amaçlıyor.
Hem mobil hem de masaüstü kullanıcıları için tasarlanan bu uygulama, her oyun için farklı özelleştirme ve ince ayarların yer aldığı birleşik kontrol merkezi tasarımı ile geliyor. Ayrıca, GeForce Experience ulaşmak için artık bir Nvidia hesabına giriş yapma zorunluluğu da kaldırıldı. Yeni uygulamayla kullanıma sunulan bir diğer eklenti ise, ''gelişmiş sürücü bilgileri'' bölümü. Böylece, yeni sürümler hakkında daha fazla detaya ulaşabiliyor ve yüklemeye değer olup olmadığına göz atabiliyorsunuz.
Kısaca ince ayarlar için halen Nvidia Denetimn Masası'na dönmeniz gerekiyor. Bu konuda Nvidia, DLSS kontrolleri, hız aşırtma seçenekleri ve sürücü geri alma işlevi dahil olmak üzere uygulamaya eklenecek bazı özellikleri doğruladı. Ancak bunun ne kadar süreceği şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.