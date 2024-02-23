Beklenen oldu: Nvidia Denetim Masası yenileniyor

Tam Boyutta Gör Nvidia, kullanıcıların sıkça kullandığı Denetim Masası ve GeForce Experience'ı birleştiren, aynı zamanda oyun ve sürücü ayarlarını değiştirmenize olanak tanıyan yepyeni bir uygulama yayınladı. Peki bugünden itibaren erişime açılan Nvidia App Beta, neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım...

Nvidia Denetim Masası yenileniyor

Bildiğiniz gibi Nvidia, GeForce ekran kartlarına sahip kullanıcılar için birden farklı yazılım sunuyor. Bunlar arasından en sık kullanılanı ise, yıllardır değişmeyen Nvidia Denetim Masası ve Nvidia hesabı gerektiren GeForce Experience uygulaması diyebiliriz. Yeni yayınlanan Nvidia App ise, Kontrol Paneli, GeForce Experience ve RTX uygulamalarını tek çatı altında toplamayı amaçlıyor.

Hem mobil hem de masaüstü kullanıcıları için tasarlanan bu uygulama, her oyun için farklı özelleştirme ve ince ayarların yer aldığı birleşik kontrol merkezi tasarımı ile geliyor. Ayrıca, GeForce Experience ulaşmak için artık bir Nvidia hesabına giriş yapma zorunluluğu da kaldırıldı. Yeni uygulamayla kullanıma sunulan bir diğer eklenti ise, ''gelişmiş sürücü bilgileri'' bölümü. Böylece, yeni sürümler hakkında daha fazla detaya ulaşabiliyor ve yüklemeye değer olup olmadığına göz atabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca halihazırda ekran görüntüleri ve videolar kaydedip filtreler uygulayabildiğiniz ''yer paylaşımı arayüzü'' de yeni bir görünüme kavuştu. Artık RTX HDR filtresine de buradan ulaşabiliyor, gereksiz bilgi ekranlarını da kapatabiliyorsunuz. Halihazırda beta olarak yayınlanan Nvidia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Ancak Nvidia Denetim Masası'nda bulunan çoğu özelliğin henüz uygulamaya dahil edilmediğini belirtelim.

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Kısaca ince ayarlar için halen Nvidia Denetimn Masası'na dönmeniz gerekiyor. Bu konuda Nvidia, DLSS kontrolleri, hız aşırtma seçenekleri ve sürücü geri alma işlevi dahil olmak üzere uygulamaya eklenecek bazı özellikleri doğruladı. Ancak bunun ne kadar süreceği şu an için belirsiz.

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