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    Anlık Bildirim

    Beklenen oldu: Nvidia Denetim Masası yenileniyor

    Nvidia, eski görünümüyle yıllardır kullanılan Denetim Masası'nı değiştirmeye hazırlanıyor. Kontrol paneli ve GeForce Experience'ın özellikleri birleştiren yeni uygulama yayınlandı.
    Beklenen oldu: Nvidia Denetim Masası yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, kullanıcıların sıkça kullandığı Denetim Masası ve GeForce Experience'ı birleştiren, aynı zamanda oyun ve sürücü ayarlarını değiştirmenize olanak tanıyan yepyeni bir uygulama yayınladı. Peki bugünden itibaren erişime açılan Nvidia App Beta, neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım...

    Nvidia Denetim Masası yenileniyor

    Bildiğiniz gibi Nvidia, GeForce ekran kartlarına sahip kullanıcılar için birden farklı yazılım sunuyor. Bunlar arasından en sık kullanılanı ise, yıllardır değişmeyen Nvidia Denetim Masası ve Nvidia hesabı gerektiren GeForce Experience uygulaması diyebiliriz. Yeni yayınlanan Nvidia App ise, Kontrol Paneli, GeForce Experience ve RTX uygulamalarını tek çatı altında toplamayı amaçlıyor.

    Hem mobil hem de masaüstü kullanıcıları için tasarlanan bu uygulama, her oyun için farklı özelleştirme ve ince ayarların yer aldığı birleşik kontrol merkezi tasarımı ile geliyor. Ayrıca, GeForce Experience ulaşmak için artık bir Nvidia hesabına giriş yapma zorunluluğu da kaldırıldı. Yeni uygulamayla kullanıma sunulan bir diğer eklenti ise, ''gelişmiş sürücü bilgileri'' bölümü. Böylece, yeni sürümler hakkında daha fazla detaya ulaşabiliyor ve yüklemeye değer olup olmadığına göz atabiliyorsunuz.

    Beklenen oldu: Nvidia Denetim Masası yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca halihazırda ekran görüntüleri ve videolar kaydedip filtreler uygulayabildiğiniz ''yer paylaşımı arayüzü'' de yeni bir görünüme kavuştu. Artık RTX HDR filtresine de buradan ulaşabiliyor, gereksiz bilgi ekranlarını da kapatabiliyorsunuz. Halihazırda beta olarak yayınlanan Nvidia uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Ancak Nvidia Denetim Masası'nda bulunan çoğu özelliğin henüz uygulamaya dahil edilmediğini belirtelim.

    Kısaca ince ayarlar için halen Nvidia Denetimn Masası'na dönmeniz gerekiyor. Bu konuda Nvidia, DLSS kontrolleri, hız aşırtma seçenekleri ve sürücü geri alma işlevi dahil olmak üzere uygulamaya eklenecek bazı özellikleri doğruladı. Ancak bunun ne kadar süreceği şu an için belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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