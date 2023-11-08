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    Epic Games'te Ubisoft oyunları indirime girdi: İşte öne çıkanlar

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store’da Ubisoft indirimleri başladı. İşte Epic Games  indirimlerinde öne çıkan ve kaçırılmaması gereken oyunlar...
    Epic Games'te Ubisoft oyunları indirime girdi: İşte öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi olan Epic Games Store, Steam'e karşı sunduğu ücretsiz oyun ve indirim fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Yayıncı İndirimleri kapsamında Ubisoft’a ait olan pek çok oyun düşük fiyatlarla buluştu. İşte bu indirimlerde öne çıkan oyunlar...

    Epic Games'te Ubisoft İndirimleri başladı

    Epic Games Store'da 12 Kasım tarihine kadar sürecek fırsat döneminde birçok oyunda yüzde 75'e ulaşan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Biz de bu indirimler kapsamında öne çıkan Ubisoft oyunlarını bir araya getirdik.

    Buna göre Ubisoft'un en popüler oyunlar arasından Assasin's Creed Valhalla, yüzde 75 oranında indirim ile 699 TL‘den 174,75 TL‘ye düştü. Buna ek olarak Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint 699 TL yerine 139,80 TL, Watch Dogs: Legion 269 TL yerine 40,35 TL ve For Honor 349 TL yerine 52,35 TL'den kullanıcılara sunuluyor. 

    Ayrıca indirime giren diğer oyunlar arasında Anno 1800, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed 3: Remastered, Assassin’s Creed Origins ve Tom Clancy’s The Division 2 dahil olmak üzere birçok AAA yapım bulunuyor. İşte Epic Games Store indirime giren Ubisoft oyunları...

    Epic Games Store’da Ubisoft indirimleri başladı
    Oyun İndirimli Fiyatı Normal Fiyatı
    Assasin's Creed Valhalla 174,75 TL 699,00 TL
    Watch Dogs: Legion 40,35 TL 269,00 TL
    Prince of PersiaWarrior WithinThe Sands of Time 23,80 TL 119,00 TL
    Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint 139,90 TL 699,00 TL 
    Rainbow Six Siege 91,60 TL 229,00 TL
    Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction 117,25 TL 469,00 TL
    Watch Dogs: Legion 40,35 TL 269,00 TL
    Assassin's Creed II 29,75 TL 119,00 TL
    Anno 2205 70,35 TL 469,00 TL
    Assassin's Creed Syndicate 117,25 TL 469,00 TL
    The Division 2 104,70 TL 349,00 TL
    Assassin's Creed Odyssey 139,80 TL 699,00 TL
    Assassin's Creed Origins 104,85 TL 699,00 TL
    For Honor 52,35 TL 349,00 TL
    Watch Dogs 2 104,85 TL 699,00 TL
    The Division 52,35 TL 349,00 TL
    Assassin's Creed Unity 87,25 TL 349,00 TL
    Immortals Fenyx Rising GOLD 175,35 TL 1.169 TL
    Assassin's Creed® I: Director's Cut 29,75 TL 119,00 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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