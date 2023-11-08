Epic Games'te Ubisoft oyunları indirime girdi: İşte öne çıkanlar

Epic Games'te Ubisoft İndirimleri başladı
Epic Games Store'da 12 Kasım tarihine kadar sürecek fırsat döneminde birçok oyunda yüzde 75'e ulaşan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Biz de bu indirimler kapsamında öne çıkan Ubisoft oyunlarını bir araya getirdik.
Buna göre Ubisoft'un en popüler oyunlar arasından Assasin's Creed Valhalla, yüzde 75 oranında indirim ile 699 TL‘den 174,75 TL‘ye düştü. Buna ek olarak Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint 699 TL yerine 139,80 TL, Watch Dogs: Legion 269 TL yerine 40,35 TL ve For Honor 349 TL yerine 52,35 TL'den kullanıcılara sunuluyor.
Ayrıca indirime giren diğer oyunlar arasında Anno 1800, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed 3: Remastered, Assassin’s Creed Origins ve Tom Clancy’s The Division 2 dahil olmak üzere birçok AAA yapım bulunuyor. İşte Epic Games Store indirime giren Ubisoft oyunları...
|Oyun
|İndirimli Fiyatı
|Normal Fiyatı
|Assasin's Creed Valhalla
|174,75 TL
|699,00 TL
|Watch Dogs: Legion
|40,35 TL
|269,00 TL
|Prince of Persia / Warrior Within / The Sands of Time
|23,80 TL
|119,00 TL
|Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
|139,90 TL
|699,00 TL
|Rainbow Six Siege
|91,60 TL
|229,00 TL
|Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction
|117,25 TL
|469,00 TL
|Watch Dogs: Legion
|40,35 TL
|269,00 TL
|Assassin's Creed II
|29,75 TL
|119,00 TL
|Anno 2205
|70,35 TL
|469,00 TL
|Assassin's Creed Syndicate
|117,25 TL
|469,00 TL
|The Division 2
|104,70 TL
|349,00 TL
|Assassin's Creed Odyssey
|139,80 TL
|699,00 TL
|Assassin's Creed Origins
|104,85 TL
|699,00 TL
|For Honor
|52,35 TL
|349,00 TL
|Watch Dogs 2
|104,85 TL
|699,00 TL
|The Division
|52,35 TL
|349,00 TL
|Assassin's Creed Unity
|87,25 TL
|349,00 TL
|Immortals Fenyx Rising GOLD
|175,35 TL
|1.169 TL
|Assassin's Creed® I: Director's Cut
|29,75 TL
|119,00 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.