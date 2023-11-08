Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi olan Epic Games Store, Steam'e karşı sunduğu ücretsiz oyun ve indirim fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Yayıncı İndirimleri kapsamında Ubisoft’a ait olan pek çok oyun düşük fiyatlarla buluştu. İşte bu indirimlerde öne çıkan oyunlar...

Epic Games'te Ubisoft İndirimleri başladı

Epic Games Store'da 12 Kasım tarihine kadar sürecek fırsat döneminde birçok oyunda yüzde 75'e ulaşan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Biz de bu indirimler kapsamında öne çıkan Ubisoft oyunlarını bir araya getirdik.

Buna göre Ubisoft'un en popüler oyunlar arasından Assasin's Creed Valhalla, yüzde 75 oranında indirim ile 699 TL‘den 174,75 TL‘ye düştü. Buna ek olarak Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint 699 TL yerine 139,80 TL, Watch Dogs: Legion 269 TL yerine 40,35 TL ve For Honor 349 TL yerine 52,35 TL'den kullanıcılara sunuluyor.

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Ayrıca indirime giren diğer oyunlar arasında Anno 1800, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed 3: Remastered, Assassin’s Creed Origins ve Tom Clancy’s The Division 2 dahil olmak üzere birçok AAA yapım bulunuyor. İşte Epic Games Store indirime giren Ubisoft oyunları...

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Epic Games'te Ubisoft oyunları indirime girdi: İşte öne çıkanlar