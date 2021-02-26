Belkin’den AirPlay 2 uyumlu ses adaptörü geliyor

Tam Boyutta Gör

Ünlü aksesuar firması Belkin’in Apple AirPlay 2 standardına yönelik olarak hazırladığı kablosuz ses adaptörü ile ilgili detaylar netleşiyor. Ürünün yetkili kurum sertifikaları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

İlginizi Çekebilir

Apple’ın iç mekan haritalama formatı standart olarak kabul edildi

Belkin SoundForm Connect neler sunacak?

AirPlay teknolojisi bilindiği üzere uyumlu Apple ve diğer cihazlardan yine hoparlörlere ve uyumlu cihazlara içerik aktarılabilmesini sağlıyor. AirPlay 2 ile birlikte seste düşük gecikme, HomeKit entegrasyonu, Siri entegrasyonu, HomePod iyileştirmeleri ve evdeki tüm cihazlar arasında senkronizasyon gibi yenilikler gelmişti.

Ayrıca Bkz. "Diablo 2 Resurrected'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu; oynanış görüntüleri paylaşıldı"

Belkin SoundForm Connect adaptörü de 3.5mm girişi üzerinden veya analog-dijital portu üzerinden ses sistemlerine bağlanarak AirPlay 2 yayını yapabiliyor. USB Tip-C üzerinden de kendisini şarj ediyor.

Ürün muhtemelen AirPlay 2 haricinde de kablosuz ses aktarımı yapabiliyor. Henüz Belkin SoundForm Connect için bir çıkış tarihi yok ancak 100 Avro civarında bir fiyat etiketi olduğu ifade ediliyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/25/belkin-plans-airplay-2-enabled-audio-adapter

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.