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    Marvel hayranlarına müjde: Ben Affleck geri dönüyor

    Marvel evreninde ilk kez Daredevil filminde görünen ancak o dönemde bir sinematik evren planı olmadığı için devamını getiremeyen Ben Affleck bu kez farklı bir role bürünebilir.
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    James Gunn’ın DC evrenini hallaç pamuğu gibi atmasının ardından ilk dönemde rol alan önemli aktörler de kendisini kapıda buldu. Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Dwayne Johnson gibi yıldızların şimdi nereye gideceği merakla bekleniyor.

    Ben Affleck Marvel evrenine doğru

    Sektörden gelen iddialara göre Ben Affleck ve Marvel yetkilileri görüşmelere başlamış durumda. Ben Affleck sinematik evrende Roxxon Energy şirketinin patronu Dario Agger’i canlandıracak.

    Pek çok Marvel dizi ve filmlerinde gönderme yapılan Roxxon şirketi bir petrol devi ve pek çok kötülüğün arkasındaki isim. Dario Agger ise aynı zamanda bir Minotaur ve haliyle Marvel kahramanlarının önemli düşmanlarından birisi.

    Dario Agger’in henüz hangi filmde karşımıza çıkacağı bilinmiyor ancak hayranların beklentisi Henry Cavill tarafından canlandırılacak Sentry ile The Thunderbolts filminde bir araya gelmesi. Görünen o ki bir süper kahraman rolü isteyen Hollywood yıldızlarının tek seçeneği Marvel olacak gibi.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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