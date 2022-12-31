Marvel hayranlarına müjde: Ben Affleck geri dönüyor

Tam Boyutta Gör James Gunn’ın DC evrenini hallaç pamuğu gibi atmasının ardından ilk dönemde rol alan önemli aktörler de kendisini kapıda buldu. Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Dwayne Johnson gibi yıldızların şimdi nereye gideceği merakla bekleniyor.

Ben Affleck Marvel evrenine doğru

Sektörden gelen iddialara göre Ben Affleck ve Marvel yetkilileri görüşmelere başlamış durumda. Ben Affleck sinematik evrende Roxxon Energy şirketinin patronu Dario Agger’i canlandıracak.

Fragmanlar artık izleyiciyi aldatmayacak 1 hf. önce eklendi

Pek çok Marvel dizi ve filmlerinde gönderme yapılan Roxxon şirketi bir petrol devi ve pek çok kötülüğün arkasındaki isim. Dario Agger ise aynı zamanda bir Minotaur ve haliyle Marvel kahramanlarının önemli düşmanlarından birisi.

Dario Agger’in henüz hangi filmde karşımıza çıkacağı bilinmiyor ancak hayranların beklentisi Henry Cavill tarafından canlandırılacak Sentry ile The Thunderbolts filminde bir araya gelmesi. Görünen o ki bir süper kahraman rolü isteyen Hollywood yıldızlarının tek seçeneği Marvel olacak gibi.

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