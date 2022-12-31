Marvel hayranlarına müjde: Ben Affleck geri dönüyor

Ben Affleck Marvel evrenine doğru
Sektörden gelen iddialara göre Ben Affleck ve Marvel yetkilileri görüşmelere başlamış durumda. Ben Affleck sinematik evrende Roxxon Energy şirketinin patronu Dario Agger’i canlandıracak.
Pek çok Marvel dizi ve filmlerinde gönderme yapılan Roxxon şirketi bir petrol devi ve pek çok kötülüğün arkasındaki isim. Dario Agger ise aynı zamanda bir Minotaur ve haliyle Marvel kahramanlarının önemli düşmanlarından birisi.
Dario Agger’in henüz hangi filmde karşımıza çıkacağı bilinmiyor ancak hayranların beklentisi Henry Cavill tarafından canlandırılacak Sentry ile The Thunderbolts filminde bir araya gelmesi. Görünen o ki bir süper kahraman rolü isteyen Hollywood yıldızlarının tek seçeneği Marvel olacak gibi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d