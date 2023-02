Sadece iki yıl içinde beş yeni Yüzüklerin Efendisi oyunu gelecek

Tam Boyutta Gör Geçen yıl Yüzüklerin Efendisi'nin uyarlama haklarını satın alan İsveçli şirket Embracer Group, Tolkien'in eserlerine dayanan ve önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya sürülecek en az beş oyunun hazırlandığını duyurdu.

Hazırlanan oyunların tamamı harici iş ortakları tarafından yapılacak ancak hak sahibi Embracer, bu oyunlardan telif ücreti tahsis edecek. Öte yandan oyunların ne zaman yayınlanacağı biraz belirsiz. Embracer'ın raporlarına göre 2023/24 mali yılında yani önümüzdeki 24 ay içerisinde beş oyunun piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Peki yeni Yüzüklerin Efendisi oyunları neler?

İki yılda 5 Yüzüklerin Efendisi oyunu

Yapımların hiçbirisi AAA dediğimiz yüksek bütçeli oyunlar değil ancak aralarında en dikkat çekeni Deadalic Entertainment tarafından geliştirilen ve çıkışı bu yıla ertelenen aksiyon macera türündeki The Lord of the Rings: Gollum. Bir diğer oyun ise The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth. Bu oyun Star Wars: Galaxy of Heroes'un geliştiricisinin ellerinden çıkacak ve muhtemelen mobil bir oyun olacak.

Ayrıca geliştirici Free Range Games'in hayatta kalma ve zanaatkarlık oyunu olan The Lord of the Rings: Return to Moria karşımıza gelecek. Bu oyun, hayatta kalma temalı olacak ve cücelerin evlerini yeniden oluşturmaya çalışmasına odaklanacak.

Dördüncü oyunun ise Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yanı sıra James Cameron'ın Avatar filmlerinde de çalışan Yeni Zelanda dijital efekt stüdyosu Weta Workshop tarafından yapılan isimsiz bir oyun olduğu söyleniyor. Weta, oyun için Take-Two'nun bünyesinde olan Private Division ile ortaklık kurmuş ve geliştirilme sürecine başlamış durumda. Beşinci oyun hakkında ise herhangi net bir bilgi bulunmuyor ve bu oyun muhtemelen duyurulmamış bir yapım olacak.

Bu arada Embracer son yıllarda yaptığı satın alımlar ile önemli bir marka haline geldi ve hızlı bir büyüme içerisinde. Firma son yıllarda Eidos Montreal ve Crystal Dynamics (Tomb Raider ve Deus Ex serileriyle birlikte), Borderlands stüdyosu Gearbox, Plaion (Deep Silver ve Saint's Row), masa oyunu devi Asmodee ve Dark Horse Comics'i satın aldı. Ayrıca Embracer’in Amazon ile bir Tomb Raider oyunu ve TV dizisi için de işbirliği yaptığı biliniyor.

