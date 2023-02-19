Sadece iki yıl içinde beş yeni Yüzüklerin Efendisi oyunu gelecek

Hazırlanan oyunların tamamı harici iş ortakları tarafından yapılacak ancak hak sahibi Embracer, bu oyunlardan telif ücreti tahsis edecek. Öte yandan oyunların ne zaman yayınlanacağı biraz belirsiz. Embracer'ın raporlarına göre 2023/24 mali yılında yani önümüzdeki 24 ay içerisinde beş oyunun piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Peki yeni Yüzüklerin Efendisi oyunları neler?
İki yılda 5 Yüzüklerin Efendisi oyunu
Ayrıca geliştirici Free Range Games'in hayatta kalma ve zanaatkarlık oyunu olan The Lord of the Rings: Return to Moria karşımıza gelecek. Bu oyun, hayatta kalma temalı olacak ve cücelerin evlerini yeniden oluşturmaya çalışmasına odaklanacak.
Bu arada Embracer son yıllarda yaptığı satın alımlar ile önemli bir marka haline geldi ve hızlı bir büyüme içerisinde. Firma son yıllarda Eidos Montreal ve Crystal Dynamics (Tomb Raider ve Deus Ex serileriyle birlikte), Borderlands stüdyosu Gearbox, Plaion (Deep Silver ve Saint's Row), masa oyunu devi Asmodee ve Dark Horse Comics'i satın aldı. Ayrıca Embracer’in Amazon ile bir Tomb Raider oyunu ve TV dizisi için de işbirliği yaptığı biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: