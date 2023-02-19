Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sadece iki yıl içinde beş yeni Yüzüklerin Efendisi oyunu gelecek

    Yüzüklerin Efendisi serisi oyun dünyasında bir süredir oldukça sessiz ve burada yatan cevher uyandırılmayı bekliyor. Yeni hak sahibi Embracer, bu dev markayı canlandırma niyetinde.
    Oy Ver
    yüzüklerin efendisi oyun Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl Yüzüklerin Efendisi'nin uyarlama haklarını satın alan İsveçli şirket Embracer Group, Tolkien'in eserlerine dayanan ve önümüzdeki iki yıl içinde piyasaya sürülecek en az beş oyunun hazırlandığını duyurdu.

    Hazırlanan oyunların tamamı harici iş ortakları tarafından yapılacak ancak hak sahibi Embracer, bu oyunlardan telif ücreti tahsis edecek. Öte yandan oyunların ne zaman yayınlanacağı biraz belirsiz. Embracer'ın raporlarına göre 2023/24 mali yılında yani önümüzdeki 24 ay içerisinde beş oyunun piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Peki yeni Yüzüklerin Efendisi oyunları neler?

    İki yılda 5 Yüzüklerin Efendisi oyunu

    The Lord of the Rings: Gollum Tam Boyutta Gör
    Yapımların hiçbirisi AAA dediğimiz yüksek bütçeli oyunlar değil ancak aralarında en dikkat çekeni Deadalic Entertainment tarafından geliştirilen ve çıkışı bu yıla ertelenen aksiyon macera türündeki The Lord of the Rings: Gollum. Bir diğer oyun ise The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth. Bu oyun Star Wars: Galaxy of Heroes'un geliştiricisinin ellerinden çıkacak ve muhtemelen mobil bir oyun olacak.

    Ayrıca geliştirici Free Range Games'in hayatta kalma ve zanaatkarlık oyunu olan The Lord of the Rings: Return to Moria karşımıza gelecek. Bu oyun, hayatta kalma temalı olacak ve cücelerin evlerini yeniden oluşturmaya çalışmasına odaklanacak.

    The Lord of the Rings: Return to Moria Tam Boyutta Gör
    Dördüncü oyunun ise Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yanı sıra James Cameron'ın Avatar filmlerinde de çalışan Yeni Zelanda dijital efekt stüdyosu Weta Workshop tarafından yapılan isimsiz bir oyun olduğu söyleniyor. Weta, oyun için Take-Two'nun bünyesinde olan Private Division ile ortaklık kurmuş ve geliştirilme sürecine başlamış durumda. Beşinci oyun hakkında ise herhangi net bir bilgi bulunmuyor ve bu oyun muhtemelen duyurulmamış bir yapım olacak.

    Bu arada Embracer son yıllarda yaptığı satın alımlar ile önemli bir marka haline geldi ve hızlı bir büyüme içerisinde. Firma son yıllarda Eidos Montreal ve Crystal Dynamics (Tomb Raider ve Deus Ex serileriyle birlikte), Borderlands stüdyosu Gearbox, Plaion (Deep Silver ve Saint's Row), masa oyunu devi Asmodee ve Dark Horse Comics'i satın aldı. Ayrıca Embracer’in Amazon ile bir Tomb Raider oyunu ve TV dizisi için de işbirliği yaptığı biliniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elmas yanar mı iphone otomatik parlaklık kapalı olmasına rağmen parlaklık düşüyor yurtdışından bilgisayar getirmek oneshot türkçe yama bayan azdırıcı damla yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız