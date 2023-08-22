40 dakikalık detaylı Starfield oynanış videosu sızdı

Tam Boyutta Gör Sık sık olduğu gibi, popüler oyunların oynanış videoları piyasaya sürülmeden haftalar önce sızdırılıyor. Benzer şekilde, Starfield'ın 40 dakikalık oynanış videosu YouTube'a ve X’e sızdırıldı. Bu içeirk hazırlandığı sırada iki platformda da yayında olan videolar oyuna dair oldukça fazla ayrıntıyı oyunculara sunuyor. Öte yandan bu videoların yayından kaldırılması an meselesi ancak Starfield'ın çıkışı yaklaştıkça bu tarz daha fazla video ortaya çıkacaktır.

Starfield'ın oynanışı mükemmel görünüyor

Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. 31 Ağustos tarihinde ise inceleme ambargosu kalkacak. Dolayısıyla videolardan izleyebilecek olsanız da bu yazıda sürpriz bozucu bir ifadeye yer vermeyeceğiz. Bununla birlikte oyunu sızdıran kişi Starfield'ın Constellation Edition sürümünü oynuyor, yani içerik oluşturuculara ve eleştirmenlere gönderilen herkese açık QA sürümünü değil. Videoda oyunun bir Xbox Series X üzerinde oynandığı görülüyor.

Paylaşılan videoda beklendiği ve bir Bethesda klasiği olarak detaylı karakter yaratma ekranı gösteriliyor. Güçlü bir envanter tasarımıyla birlikte görsel olarak da oyunun kuvvetli olduğu görülüyor. Koşma ve ateş etme gibi animasyonlar, Bethesda Game Studios'un oyunlarında görülen olağan standartlardan çok daha yüksek dinamizm ve akışkanlık seviyesi sergiliyor. Animasyonların da etkisiyle oyunun Xbox Series X|S'de 30 FPS'ye kilitlendiğini fark etmek hayli güçleşiyor.

Starfield Türkçe dil desteği için kampanya başlatıldı 4 sa. önce eklendi

Starfield, 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformlarına çıkış yapacak. İlk günden Game Pass'e gelecek olan Starfield fiyatı ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olacak. Starfield Premium Edition PC fiyatıysa 1.299 TL olacak. Aynı sürümün Xbox Series X/S fiyatı ise 1.600 TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

40 dakikalık detaylı Starfield oynanış videosu sızdı