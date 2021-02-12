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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Biden hükümeti yonga sıkıntısına el atıyor

    Global çapta yonga üretim taleplerinin karşılanamaması yeni bir krizi beraberinde getirdi. Biden hükümeti tedarik zincirlerini mercek altına alarak darboğazları tespit etmeyi amaçlıyor.
    12 Şubat 2021, 20:15 (5 gün)
    2,6b
    1
    20
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5

    Biden hükümeti yonga sıkıntısına el atıyor

    Global çapta ortaya çıkan yonga üretim sıkıntısı başta otomotiv sektörü olmak üzere pek çok sektörü olumsuz etkiliyor. Biden hükümeti yonga sıkıntısına çözüm bulmak için agresif bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

    Biden hamlesi

    Bilindiği üzere geçen yıl pandeminin de etkisiyle dizüstü, tablet, konsol, kablosuz kulaklık gibi pek çok ürüne beklentilerin üzerinde bir ilgi oluştu. Bazı sektörler 2019 yılını düşüşle kapatmışken bu ilgi sayesinde adeta patlama yaptı. Ne var ki büyük talep sonunda yonga üretimine olumsuz yansıdı.

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    Yonga sektöründe Apple, Qualcomm gibi devler dahil pek çok tasarımcı mevcut ancak üretim dendiğinde lider TSMC. Intel dahi üretimdeki verimsizlikleri nedeniyle TSMC’ye bazı işlemcilerini kaydırmak zorunda kalmıştı.

    Oluşan yüksek talep nedeniyle TSMC de yetersiz kalmaya başladı. Apple’ın 5nm bantlarının yarısından fazlasını kendisine ayrıması gibi özel nedenler de devreye girince global çapta hissedilir bir yonga sıkıntısı yaşanıyor.

    Biden hükümeti yonga sıkıntısına el atıyor
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    Yonga sıkıntısı en fazla otomotiv sektörünü etkiliyor. 2021 yılında yaklaşık 1 milyon araçlık bir kayıp oluşacağı ve maddi olarak kaybın ise 60 milyar dolara dayanacağı ön görülüyor. Mazda, Ford, Honda gibi pek çok dev tesislerini kapattı veya üretimi yavaşlattı.

    Geçtiğimiz hafta Biden hükümeti ve Tayvan ekonomi bakanı tele konferans üzerinden konuyu ele almıştı. Bu hafta ise agresif bir mücadele planı oluşturulacağı açıklandı. Planın amacı ilk etapta kritik ürünler için tedarik zincirini izlemek ve darboğaz oluşturan noktaları belirlemek.

    Uzun vadede ise yonga üretimini ülke sınırları içerisinde kaydırmanın planları yapılıyor. Intel ve Qualcomm gibi devler acil bir şekilde hükümetten bu konuda vergi muafiyeti veya hibe gibi teşvikler bekliyor. Zira karar geciktikçe bu tarz yatırımların devreye alınması da gecikiyor.



    https://www.engadget.com/joe-biden-executive-order-chip-shortage-194553846.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her sene milyonlarca telefon basılması israf valla. Birileri apple'ın önünü kesmez ise daha da kötü olacak.
    3 Yanıt Yanıtla +17
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    Feyzuli 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizde darboğaz yok açboğaz var.
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Musty3535123
    cunku apple tsmc ye uretim kapasitesini arttirmasi icin yatirim yapti yaklasik 5 milyar usd ve bunun karsiliginda da pastadan aslan payini aldi
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    za1 (arda türkmen) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle teşvik sağlanmalı, tüm sektörler için yapıtaşı olan yonga üretiminin yavaşlaması ekonomik faaliyetlerin kısıtlanması anlamı taşıyor.
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    J justbejust 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelsin Apple'a anti-tröst yasaları ile milyar dolarlık cezalar, AB de takip etsin. Başka türlü laf anlamaz. Üretim tesisi açarsa da teşvik verirsin. Şeker-sopa ile güdecen eşşeğini. Kıçı kırık, benzeri çok telefon firması dünyada darboğaz yaratıyor. Neymiş tasarım firmasıymış. Snobluğa bak, o kadar para ile oynuyorsan, üretim firması da olacaksın. İş ahlakı onu gerektirir, tekelcilik ile darboğaz yaratmak iş ahlakına aykırıdır.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ben bu durumun pandemi kaynaklı cok fazla tüketim olmasın diye kasıtlı yapıldıgına inanmaya başladım
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    H hopeyoung 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Dümen.
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    TheJudgé 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Cidden bu döküm fabrikaları arttırılmalı , tüm dünyaya yeticek sayıda yonda üretme konusunda sıkıntılar yaşanacağı belliydi zaten , artık her şeyin içinde çip var ,eskiden bu böyle değildi ve fabrikalar yetiyordu , şuan öyle değil
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    serafon 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Endüstriyel sektörleri de etkiliyor bu darboğaz. En azından üretimini yapabiliyor olsaydık , resmen yırtmıştık.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her sene milyonlarca telefon basılması israf valla. Birileri apple'ın önünü kesmez ise daha da kötü olacak.
    3 Yanıt Yanıtla +17
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    mezun2021itü 5 gün ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    sadece apple mı basıyor
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 gün ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    Katılıyorum kutudan şarj aletini çıkartarak çevrecilik olmaz. Eğer yapacaklarsa adam gibi yapsınlar iki senede bir amiral gemisi cihaz çıkarsınlar. O zaman hem çevreciliğe katkı olur hemde fazla tüketim azalır.
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    M makine26 4 gün ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    planlı eskitmeyi engellesinler. Samsung eski serilerde whatsapp artık kasıtlı olarak çalıştırılmıyor. her güncelleme dı altında telefon bilgisayar vb kasıtlı olarak öldürülüyor. İleride işleyecek maden bulamadıklarında göreceğim.
    harcanan enerji ve işçilik 2 ay sonra demode olacak bir şey iin olmamalı.
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    Feyzuli 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizde darboğaz yok açboğaz var.
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