Biden hükümeti yonga sıkıntısına el atıyor

Global çapta ortaya çıkan yonga üretim sıkıntısı başta otomotiv sektörü olmak üzere pek çok sektörü olumsuz etkiliyor. Biden hükümeti yonga sıkıntısına çözüm bulmak için agresif bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Biden hamlesi

Bilindiği üzere geçen yıl pandeminin de etkisiyle dizüstü, tablet, konsol, kablosuz kulaklık gibi pek çok ürüne beklentilerin üzerinde bir ilgi oluştu. Bazı sektörler 2019 yılını düşüşle kapatmışken bu ilgi sayesinde adeta patlama yaptı. Ne var ki büyük talep sonunda yonga üretimine olumsuz yansıdı.

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Yonga sektöründe Apple, Qualcomm gibi devler dahil pek çok tasarımcı mevcut ancak üretim dendiğinde lider TSMC. Intel dahi üretimdeki verimsizlikleri nedeniyle TSMC’ye bazı işlemcilerini kaydırmak zorunda kalmıştı.

Oluşan yüksek talep nedeniyle TSMC de yetersiz kalmaya başladı. Apple’ın 5nm bantlarının yarısından fazlasını kendisine ayrıması gibi özel nedenler de devreye girince global çapta hissedilir bir yonga sıkıntısı yaşanıyor.

Tam Boyutta Gör

Yonga sıkıntısı en fazla otomotiv sektörünü etkiliyor. 2021 yılında yaklaşık 1 milyon araçlık bir kayıp oluşacağı ve maddi olarak kaybın ise 60 milyar dolara dayanacağı ön görülüyor. Mazda, Ford, Honda gibi pek çok dev tesislerini kapattı veya üretimi yavaşlattı.

Geçtiğimiz hafta Biden hükümeti ve Tayvan ekonomi bakanı tele konferans üzerinden konuyu ele almıştı. Bu hafta ise agresif bir mücadele planı oluşturulacağı açıklandı. Planın amacı ilk etapta kritik ürünler için tedarik zincirini izlemek ve darboğaz oluşturan noktaları belirlemek.

Uzun vadede ise yonga üretimini ülke sınırları içerisinde kaydırmanın planları yapılıyor. Intel ve Qualcomm gibi devler acil bir şekilde hükümetten bu konuda vergi muafiyeti veya hibe gibi teşvikler bekliyor. Zira karar geciktikçe bu tarz yatırımların devreye alınması da gecikiyor.

https://www.engadget.com/joe-biden-executive-order-chip-shortage-194553846.html

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