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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BIGSOFTI flaş aksesuarı büyük ilgi görüyor

    BIGSOFTI flaş aksesuarı klipsi sayesinde hemen her cihaza tutturulabilirken bir çok renk kombinasyonuna izin verdiği için yayıncıların da oldukça işine yarayacak.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    BIGSOFTI flaş aksesuarı büyük ilgi görüyor
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    Bugün gerek oyun odaklı gerekse de gündelik konular odaklı video yayıncılığı oldukça popüler hale geldi. Sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla artık günün her saatinde kayıt yapmak veya yayın yapmak mecburiyeti doğuyor.

    BIGSOFTI özellikleri ve fiyatı

    Özellikle ışığın yetersiz olduğu mekanlarda yayın yapmak zorlaşıyor. Bu bakımdan ek bir flaş destekleyicisine ihtiyaç duyulabiliyor. Son dönemde daha fazla piyasada gördüğümüz destek flaşlarından birisi de BIGSOFTI.

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    BIGSOFTI sadece akıllı telefon değil tablet ve dizüstü cihazlarında da kullanılabilecek şekilde klipsli bir yapıya sahip. Bu bakımdan bir cihaz uyumluluğu gerekmiyor. Ayrıca sabitleyici aparatı ile zemine de koyabiliyorsunuz.

    Bir iPhone X boyutlarında olan flaş desteği 3 parlaklık seviyesine ve gün ışığı-tungsten-karışık olmak üzere 3 moda sahip. Üst tuş ile parlaklık, alt tuş ile modlar kontrol ediliyor ve oldukça fazla kombinasyon oluşturulabiliyor.

    LED aydınlatmalar CRI 95+ ve TLCI 98+ gibi yüksek değerlere sahip. Parlaklık değerine göre batarya 95-140-240 dakika kullanılabiliyor. USB Tip-C üzerinden de 2 saatte şarj oluyor. BIGSOFTI şimdiden ihtiyacı olan bağışı topladı. En az 59$ bağışlarda ürüne Aralık ayında kavuşmak mümkün.



    https://www.kickstarter.com/projects/bigsofti/bigsofti-a-mobile-soft-light-for-better-photos-and-video Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 53 dk.
    Flash ile çekimde yeni nesil görmemişlik.
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