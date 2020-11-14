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    Biletix'i satın alan Ticketmaster'a İngiltere'den dev ceza

    Ticketmaster, 2018 yılında siber saldırıya uğramış ve yaklaşık 9,4 milyon müşterinin kişisel bilgilerini, 60 bin müşterisinin ödeme bilgilerini sızdırmıştı. İngiltere, Ticketmaster'a ceza kesti.
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    Yusuf Akbaş
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    Biletix'i satın alan Ticketmaster'a İngiltere'den dev ceza
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    2006 yılında Biletix’i bünyesine katan bilet satış şirketi Ticketmaster, 2018 yılında hacklenmişti. Avrupa genelindeki yaklaşık 9,4 milyon müşterinin kişisel bilgileri ve ödeme bilgileri ele geçirildi. İngiltere'de veri güvenliğini denetleyen kamu kuruluşu Information Commissioner's Office (ICO), veri sızındısı nedeniyle Ticketmaster’ın İngiltere departmanına 1,25 milyon sterlin para cezası verdi.

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    Ticketmaster’ın İngiltere sayfasındaki sohbet botundaki bir açık kullanılarak veriler ele geçirilmişti. Kişilerin isimleri, kredi kartı numaraları, son kullanma tarihi ve CVV numaralarına erişildi. Bu durum 23 Haziran 2018’de fark edildi. Biletix, birkaç gün sonra açıklama yayınlayarak Türkiye’deki müşterilerin bu veri sızıntısından etkilenmediğini duyurmuştu. Bir web sayfası oluşturuldu (https://guvenlik.biletix.com) ve yaşanan olay hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirme yapıldı. Avrupa genelindeki 9,4 milyon müşteriyi etkilemiş olabileceği düşünülüyor.

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    Saldırganların ele geçirdiği verilerden dolayı İngiltere’deki Barclays isimli bankanın 60 bin müşterisi dolandırıcılık kurbanı oldu. Monzo isimli banka ise yaklaşık 6 bin müşterisinin hesabındaki şüpheli hareketlerden dolayı bu müşterilerin kartını ve numarasını değiştirmek zorunda kaldı. Bugün sonuçlanan kararla ICO tarafından Ticketmaster’a 1,25 milyon sterlin idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Ticketmaster, karara itiraz etmeyi düşünüyor.

    ICO’nun idari para cezasının yanı sıra İngiltere’deki Keller Lenkner ismindeki bir hukuk firması, dolandırıcılık kurbanı olan kişiler adına Ticketmaster’a dava açtı. Açılan davalar henüz sonuçlanmadı.



    https://www.bbc.com/news/technology-54931873 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu nasil baslik arkadas. Sanki biletix'i satin aldigi icin ceza yemis.
    Yanıtla +17
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    WB 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem o hem de dev ceza diyor 1 kusur milyon icin. DH haber kalitesi - 2020
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mert1907 (Mert Karakoç) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlığa bak ya resmen rezillik.
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    WB 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem o hem de dev ceza diyor 1 kusur milyon icin. DH haber kalitesi - 2020
    Yanıtla +8
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu nasil baslik arkadas. Sanki biletix'i satin aldigi icin ceza yemis.
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