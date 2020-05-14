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    Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim insanları, 3D yazıcılarla büyük ebatta modelleri yazdırmanın bir yolunu buldu

    Amerikalı bilim insanlarından oluşan bir ekip, küçük boyutlardaki 3D yazıcılarla, büyük ebattaki modellerin nasıl yazdırılabileceğinin bir yolunu keşfettiklerini duyurdu.
    1 gün
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    Yazıcı
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Bilim insanları, 3D yazıcılarla büyük ebatta modelleri yazdırmanın bir yolunu buldu
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    Belli nedenlerle, 3D modelin boyutları 3D yazıcının çalışma alanının boyutlarından daha büyük olamıyor. Ancak bu durum bilim insanları için adeta bir meydan okuma haline geldi ve ABD'den bir grup bilim insanı, baskı modellerine ısıtıldığında birçok kez genişleyen bir reçine kullanarak bu sınırlamayı aşabilecek bir yol buldu.

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    Boyut 40 kata kadar artırılabiliyor

    Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nden David Wirth ve Jonathan Pokorski liderliğindeki bilim insanı ekibi, 3D teknolojisini kullanarak Stereolitografi baskı tipi için, ısındıktan sonra hacmini büyük ölçüde reçine seçti. Önemli bir sıcaklık artışıyla, reçinenin uçucu bileşenlerinden biri gaz ve kabarcıklara dönüşerek malzemeyi polistirene benzer yapıdaki bir köpüğe dönüştürüyor. Bu özelliklerden dolayı modelin orijinal şekli korunurken, boyutu da 40 kata kadar artırılabiliyor.

    Bilim insanları, 3D yazıcılarla büyük ebatta modelleri yazdırmanın bir yolunu buldu

    Bu gelişmeyle birlikte, 3D yazıcıların çalışma alanlarından önemli ölçüde daha büyük nesnelerin yazdırılması da mümkün hale gelecek. Ayrıca bu köpüklü malzeme, yüzen ekipmanlar, aerodinamik yüzeyler, yastıklama malzemeleri oluşturmak veya uzun vadede uzay istasyonlarındaki yaşam alanını genişletmek için kullanılabilecek. Bilim insanları tarafından geliştirilen malzeme, polistirenden daha az güçlü bir yapıya sahip ancak bu buluş için pratik olarak uygulanabilecek malzeme için araştırmaya devam etmeyi ve gücünü arttırmayı amaçlıyorlar.



    https://newatlas.com/3d-printing/foaming-resin-larger-3d-printed-objects/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kayamtky 1 gün en beğenilen
    Bu buluşun Dünya' da faydası tartışılmaz, en önemlisi gelecek de Mars' da bina inşa etmenin kolay yolu demek.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 sa.
    Çok iyi bir gelişme. Zaten her buluş daha bulunur bulunmaz mükemmel olacak diye bir şey yok. Önemli olan teorinin kanıtlanmış olmasıdır. Üretim ve son rütuş işlemleri çok daha iyileştirilir zamanla.
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    kayamtky 1 gün en beğenilen
    Bu buluşun Dünya' da faydası tartışılmaz, en önemlisi gelecek de Mars' da bina inşa etmenin kolay yolu demek.
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    atalay_xxx (atalay yakut) 1 gün
    Ya herşey süs eşyası icinmi yapılıyor. Bu gelişme bilimsel çalışmalar için. Hızlı hareket ve imkan tanınması için yapılan çalışmalar. Biri yazmış köpük,biri yazmış detay yok vs. Şaka gibi.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 gün
    Ben 3d yazıcımda baskı kaliyesine önem veriyor ki herkesin önem verdiği şey zaten bu.Baskı kaliteli olmadıktan sonra büyük olsa ne olur.

    SLA yazıcılarda yani reçine iel baskı alınan yazıcıları insanlar daha prüzsüz ve kusursuz parçalar elde etmek için kullanıyor.Buldukları teknoloji bir halta yaramaz anlayacagınız.
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    TheJudgé 1 gün
    geleceğin teknolojisi metal printerdir gerisi fasa fiso , strafor gibi köpüğümsü bir madde hiçbir işe yaramaz anca süs olur
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 gün
    parçalı üretim diye bir şey duymamışlar sanırım. :facepalm:

    kaldı ki amaca dönük üretimler için, özellikle de custom ürünler söz konusu olduğunda rasyo mevhumu neredeyse sınırsız raddede özelleştirilebilen bir şey.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 gün
    3D yazıcılar çok önemli bir teknoloji. Benim ilgimi metal basan 3D yazıcılar çekiyor.
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