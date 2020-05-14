Bilim insanları, 3D yazıcılarla büyük ebatta modelleri yazdırmanın bir yolunu buldu

Tam Boyutta Gör

Belli nedenlerle, 3D modelin boyutları 3D yazıcının çalışma alanının boyutlarından daha büyük olamıyor. Ancak bu durum bilim insanları için adeta bir meydan okuma haline geldi ve ABD'den bir grup bilim insanı, baskı modellerine ısıtıldığında birçok kez genişleyen bir reçine kullanarak bu sınırlamayı aşabilecek bir yol buldu.

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Boyut 40 kata kadar artırılabiliyor

Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nden David Wirth ve Jonathan Pokorski liderliğindeki bilim insanı ekibi, 3D teknolojisini kullanarak Stereolitografi baskı tipi için, ısındıktan sonra hacmini büyük ölçüde reçine seçti. Önemli bir sıcaklık artışıyla, reçinenin uçucu bileşenlerinden biri gaz ve kabarcıklara dönüşerek malzemeyi polistirene benzer yapıdaki bir köpüğe dönüştürüyor. Bu özelliklerden dolayı modelin orijinal şekli korunurken, boyutu da 40 kata kadar artırılabiliyor.

Bu gelişmeyle birlikte, 3D yazıcıların çalışma alanlarından önemli ölçüde daha büyük nesnelerin yazdırılması da mümkün hale gelecek. Ayrıca bu köpüklü malzeme, yüzen ekipmanlar, aerodinamik yüzeyler, yastıklama malzemeleri oluşturmak veya uzun vadede uzay istasyonlarındaki yaşam alanını genişletmek için kullanılabilecek. Bilim insanları tarafından geliştirilen malzeme, polistirenden daha az güçlü bir yapıya sahip ancak bu buluş için pratik olarak uygulanabilecek malzeme için araştırmaya devam etmeyi ve gücünü arttırmayı amaçlıyorlar.

https://newatlas.com/3d-printing/foaming-resin-larger-3d-printed-objects/

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