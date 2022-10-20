Ateşle oynuyorlar: ABD'li bilim insanları COVID-19'un %80 ölümcül varyantını geliştirdi

Araştırma ekibi, Omicron varyantının "alışılmadık derecede yüksek sayıda mutasyona" sahip olduğunu belirttikleri başak (spike) proteinini izole etti. Daha sonra virüsün insan hücrelerine bağlanmasını ve istila etmesini sağlayan Omicron başak proteinini, 2019'un sonlarında ortaya çıkan orijinal Wuhan varyantı COVID-19'a eklediler ve yeni virüse Omicron S adını verdiler.
Laboratuvar kaynaklı salgını tetikleyebilir
Aynı zamanda, koronavirüsün hibrit versiyonunun Omicron'dan beş kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Bilim adamlarına göre, tüm çalışmalar kurallar ihlal edilmeden gerçekleştirildi, tüm protokollere uyuldu, gerekli tüm koşullar yerine getirildi. İsrail hükümetinin önde gelen bilim adamlarından Profesör Shmuel Shapiro ise bu çalışma hakkında: "Bu tamamen yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar." ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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