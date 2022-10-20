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    Ateşle oynuyorlar: ABD'li bilim insanları COVID-19'un %80 ölümcül varyantını geliştirdi

    Boston Üniversitesi, laboratuvar farelerinin %80'ini öldüren bir COVID türü geliştirdi. Laboratuvar kaynaklı bir salgını tetiklenmesinden korkuluyor.            
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    Bilim insanları COVID-19'un %80 ölümcül varyantını geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, geçen hafta yayınlanan bir çalışmanın ön baskısına göre, bulaştığı farelerin %80'ini öldüren bir COVID-19 türü geliştirdiler ve bu durum endişeye yol açtı.

    Araştırma ekibi, Omicron varyantının "alışılmadık derecede yüksek sayıda mutasyona" sahip olduğunu belirttikleri başak (spike) proteinini izole etti. Daha sonra virüsün insan hücrelerine bağlanmasını ve istila etmesini sağlayan Omicron başak proteinini, 2019'un sonlarında ortaya çıkan orijinal Wuhan varyantı COVID-19'a eklediler ve yeni virüse Omicron S adını verdiler.

    Laboratuvar kaynaklı salgını tetikleyebilir

    Aynı zamanda, koronavirüsün hibrit versiyonunun Omicron'dan beş kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Bilim adamlarına göre, tüm çalışmalar kurallar ihlal edilmeden gerçekleştirildi, tüm protokollere uyuldu, gerekli tüm koşullar yerine getirildi. İsrail hükümetinin önde gelen bilim adamlarından Profesör Shmuel Shapiro ise bu çalışma hakkında: "Bu tamamen yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

    Bilim insanları COVID-19'un %80 ölümcül varyantını geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Birçok uzman endişelerini dile getirerek deneyi eleştirdi ve bu tür çalışmaların salgına yol açabileceği gerçeğine rağmen ABD'de virüslerle ilgili tehlikeli araştırmalar devam ediyor. COVID-19'a neden olan virüsün nasıl ortaya çıktığı henüz kesin olarak belirlenmemiş durumda. Bilim insanları hala virüsün laboratuvar kökenli olabileceği ihtimalini dışlamıyorlar.
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    8 etiket daha mutasyon koronavirüs Covid-19 covid-19 Omicron omicron s Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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