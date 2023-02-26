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    Bilim insanları Güneş’te alışılmadık kalp atışı benzeri sinyaller keşfetti

    Bilim insanları Güneş gibi yıldızlarda yaşanan patlamaları sıklıkla tespit ediyor. Fakat yapılan yeni bir gözlemde Güneş’ten gelen kalp atışına benzeyen sinyaller tespit edildi.
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    Bilim insanları Güneş’te kalp atışı sinyalleri keşfetti Tam Boyutta Gör
    Yeni bir araştırmada Güneş'in atmosferinde kalp atışına benzer bir sinyal düzenine sahip patlama tespit edildi. Bilim insanları bu tür tekrara düşen radyo sinyallerinin hani koşulda ortaya çıktığını bulmaya çalışırken yapılan gözlemi “alışılmadık bir keşif” olarak nitelendiriyor.

    Yapılan çalışmada bilim insanları, Güneş yüzeyinin 5.000 kilometre yukarısındaki C sınıfı Güneş patlamasından gelen bir radyo sinyalinin kaynak konumunu net bir şekilde belirlediklerini duyurdu. Söz konusu sinyallerin meydana gelmesinin arkasındaki süreç tam aydınlatılamamış olsa da Güneş’in yüzeyindeki “kargaşanın” anlaşılması sağlanabilir.

    "Alışılmadık bir keşif"

    Bilim insanları Güneş’te kalp atışı sinyalleri keşfetti Tam Boyutta Gör
    Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan araştırma makalesinin yazarlarından Sijie Yu, yapılan keşfi “alışılmadık” olarak nitelerken tespit edilen örüntünün önemini vurguladı:"Bu, Güneş'teki olağanüstü şiddetli patlamalar sırasında enerjinin nasıl serbest kaldığını ve Güneş'in atmosferine nasıl dağıldığını anlamak için önemli.”

    Bilim insanları kalp atışına benzeye bu tür radyo sinyallerine yarı periyodik atımlar adını veriyor. Bu tekrarlayan sinyallerin kökeni uzunca bir süredir Güneş fizikçileri arasında büyük bir gizem ve tartışma kaynağı olduğu belirtiliyor. Tespit edilen Güneş radyo patlamaları, Güneş’te meydana gelen patlamalarla ilişkilendiriliyor.

    Sinyaller periyodik olarak tekrar ediyor

    Esasında benzer bir keşif 2017'de de tespit edilmişti fakat bu ikinci sinyal tespiti tamamen beklenmedik bir durum oldu. Yapılan gözlemler sonucunda kalp atışına benzeyen sinyallerin her 10-20 saniyede tekrar ettiği bulundu. Bilim insanları ayrıca bu sinyallerin meydana geldiği bölgenin, manyetik alan çizgilerinin birbirine yaklaştığı, kırılıp yeniden bağlandığı ve patlamaya güç veren enerjinin üretildiği yer olduğunu söylüyor.

    Güneş patlamalarını anlamamıza fayda saplayabilir

    Bilim insanları Güneş’te kalp atışı sinyalleri keşfetti Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, güneş radyo patlamaları için bu tür yinelenen kalıpların alışılmadık bir durum olmadığını ancak sinyallerin başka bir kaynağını buldukları için şaşırdıklarını söylüyorlar. Bilim insanları ellerindeki sinyalleri inceleyerek kaynakta bulunan elektronların enerji spektrumunu da ölçtü. Bu sinyallerin Güneş'teki manyetik adalardan ya da kabarcık benzeri yapılardan kaynaklandığını ve bunların periyodik olarak parlama bölgesine doğru hareket ettiğini buldular. Çalışmaya göre bu periyodik süreç, farklı türde radyasyonla sonuçlanan yüksek enerjili elektronların tekrar eden üretimine yol açıyor. Bu da kalp atışına benzeyen sinyallerin Dünya’ya ulaşmasına neden oluyor.

    Bu arada Güneş’te meydana gelen patlamalar 4 sınıfa ayrılıyor: Küçükten büyüğe doğru A, B, C, M ve X. Richter ölçeğine benzer şekilde her harf, bir öncekinin 10 misli kuvvette sahip oluyor. Güneş patlamalarının açığa çıkardığı radyasyon kimi zaman Dünya’yı ve elektronik cihazlarımızı etkileyebiliyor. Yapılan çalışma sayesinde olası patlama bölgelerinde meydana gelebilecek veya meydana gelmiş patlamalar sırasında açığa çıkan enerjinin tespiti mümkün olabilir. Bu da Güneş patlamalarını anlamamıza yardımda bulunabilir.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41467-022-35377-0 https://www.eurekalert.org/news-releases/980420 https://futurism.com/the-byte/scientists-detect-heartbeat-signal-sun
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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