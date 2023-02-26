Bilim insanları Güneş’te alışılmadık kalp atışı benzeri sinyaller keşfetti

- "Alışılmadık bir keşif"
- Sinyaller periyodik olarak tekrar ediyor
- Güneş patlamalarını anlamamıza fayda saplayabilir
- Yorumlar
Yapılan çalışmada bilim insanları, Güneş yüzeyinin 5.000 kilometre yukarısındaki C sınıfı Güneş patlamasından gelen bir radyo sinyalinin kaynak konumunu net bir şekilde belirlediklerini duyurdu. Söz konusu sinyallerin meydana gelmesinin arkasındaki süreç tam aydınlatılamamış olsa da Güneş’in yüzeyindeki “kargaşanın” anlaşılması sağlanabilir.
"Alışılmadık bir keşif"
Bilim insanları kalp atışına benzeye bu tür radyo sinyallerine yarı periyodik atımlar adını veriyor. Bu tekrarlayan sinyallerin kökeni uzunca bir süredir Güneş fizikçileri arasında büyük bir gizem ve tartışma kaynağı olduğu belirtiliyor. Tespit edilen Güneş radyo patlamaları, Güneş’te meydana gelen patlamalarla ilişkilendiriliyor.
Sinyaller periyodik olarak tekrar ediyor
Esasında benzer bir keşif 2017'de de tespit edilmişti fakat bu ikinci sinyal tespiti tamamen beklenmedik bir durum oldu. Yapılan gözlemler sonucunda kalp atışına benzeyen sinyallerin her 10-20 saniyede tekrar ettiği bulundu. Bilim insanları ayrıca bu sinyallerin meydana geldiği bölgenin, manyetik alan çizgilerinin birbirine yaklaştığı, kırılıp yeniden bağlandığı ve patlamaya güç veren enerjinin üretildiği yer olduğunu söylüyor.
Güneş patlamalarını anlamamıza fayda saplayabilir
Bu arada Güneş’te meydana gelen patlamalar 4 sınıfa ayrılıyor: Küçükten büyüğe doğru A, B, C, M ve X. Richter ölçeğine benzer şekilde her harf, bir öncekinin 10 misli kuvvette sahip oluyor. Güneş patlamalarının açığa çıkardığı radyasyon kimi zaman Dünya’yı ve elektronik cihazlarımızı etkileyebiliyor. Yapılan çalışma sayesinde olası patlama bölgelerinde meydana gelebilecek veya meydana gelmiş patlamalar sırasında açığa çıkan enerjinin tespiti mümkün olabilir. Bu da Güneş patlamalarını anlamamıza yardımda bulunabilir.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41467-022-35377-0 https://www.eurekalert.org/news-releases/980420 https://futurism.com/the-byte/scientists-detect-heartbeat-signal-sun Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.