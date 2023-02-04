Bill Gates’ten Elon Musk’a gönderme: Mars’a gideceğime aşıları finanse ederim

Bill Gates’ten Elon Musk’a gönderme
Bill Gates, BBC'ye verdiği bir röportajda gazeteci Amol Rajan’ın Mars'a gitmenin para için iyi bir kullanım olup olmadığı sorusunu cevapladı: “Aslında Mars’a gitmek epey pahalı. Kızamık aşısı satın alabilir ve 1000 dolara hayat kurtarabilirsiniz. Bu da sizi Mars'a gitmeme konusunda bir nevi ikna ediyor." Bilindiği üzer Musk, SpaceX ile birlikte Mars'ı kolonileştirme planlarını uygulamak istiyor.
Gate'in yanıtı, esas olarak geçmişte çatıştığı Elon Musk'a yönelik bir gönderme olarak görünüyor. İkili arasında geçmişte bazı atışmalar yaşanmıştı. Gates bir keresinde, salgın dönemindeki kapanma ve Covid-19 enfeksiyon sayılarına karşı konuşan Musk'ın yorumlarını kendisine saklaması gerektiğini, Twitter hakkındaki ifade özgürlüğü planlarının platformu daha da kötüleştireceğini söylemişti. Öte yandan Gates, eski eşi Melinda ile birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla dünya çapında aşı araştırma ve dağıtımına milyarlarca dolar akıttı ve bu alandaki harcamalarına devam ediyor.
Gates'in Musk hakkında söyleyecek bazı olumlu şeyleri vardı. Twitter sahibini "mega-hayırseverler kulübü"ne katılmaya teşvik edip etmeyeceği sorulduğunda Gates, "Evet, bence bir gün büyük bir hayırsever olacak. Açıkçası Tesla gibi şeyler, bir hayırseverlik türü olmasa bile olumlu bir etkiye sahip.” ifadelerini kullandı.Kaynakça https://www.techspot.com/news/97484-bill-gates-takes-aim-elon-musk-rather-fund.html https://www.bbc.com/news/technology-64499635 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?