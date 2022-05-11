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    Anlık Bildirim

    Bill Gates koronavirüse yakalandı

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ünlü milyarder hastalığının nasıl geçtiğiyle ilgili bilgiler de verdi.
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    Bill Gates koronavirüse yakalandı
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    Bill Gates, Twitter hesabından COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Gates, hastalığın nasıl ilerlediği ve iyileşmek için neler yaptığı hakkında da bilgi paylaştı.

    Bill Gates konuyla ilgili olarak attığı tweet'te: "COVID testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar kendimi izole ederek uzmanların tavsiyelerine uyuyorum." açıklamasını yaptı.

    "Aşılandığım, güçlendiğim, testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım." ifadelerini kullanan Gates, sonraki tweetlerinde iki yıldır ilk kez vakfının çalışanlarını bir araya getirdiğini, insanlığın bir daha pandemi ile karşılaşmaması için birlikte çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

    Salgının arkasındaki isim olarak gösteriliyordu

    Bill Gates ve koronavirüsün özel bir ilişkisi olduğunu hatırlatalım. Salgının başlangıcında, bulaşı kontrol altına almak ve bir aşı bulmak için 100 milyon dolardan fazla bağış yapmıştı. Dünyanın en zenginlerinden biri olan Gates genellikle çeşitli aşıların geliştirilmesine sponsor olmasıyla bilinir. Söylemlerine göre bunları gezegendeki tüm insanların sağlığı için yapıyor. Ancak komplo teorileri, Gates'in bu çabalarını insanlığı kontrol etme arzusuna bağlamakta. Zira Gates, sağlık durumlarını takip etmek için insanlara mikroçip takılabileceğinden bile bahsetmişti.

    Ünlü milyarder, koronavirüsün ortaya çıkmasıyla ilgili uzunca bir zamandır ilişkilendiriliyordu. Teorilere göre hastalıklar ilaçları icat edenler için faydalı ve Gates'in de bu işin içinde olabileceği yaygın bir söylentiydi.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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