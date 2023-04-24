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    Bill Gates: Yapay zeka 18 ay içinde çocuklara okumayı öğretmeye başlayacak

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates yapay zekalı sohbet robotlarının önümüzdeki bir buçuk yıl içinde çocukların okumayı öğrenmelerine ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağını söylüyor.
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    Bill Gates: Yapay zeka 18 ay içinde çocuklara okumayı öğretecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zeka tabanlı sohbet robotlarının önümüzdeki 18 ay içinde çocukların eğitiminde önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor. Gates'e göre OpenAI ChatGPT ve Google Bard gibi hizmetler yakında insan öğretmenlerle eşit seviyede okuma ve yazma öğretebilecek.

    San Diego'daki ASU+GSV Summit etkinliğinde konuşan Gates, "Günümüz sohbet robotları okuma ve yazma konusunda inanılmaz bir akıcılığa sahip. Bu da yakında öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini daha önce hiç olmadığı kadar geliştirmelerine yardımcı olacak" dedi.

    Bill Gates: Yapay zeka 18 ay içinde çocuklara okumayı öğretecek Tam Boyutta Gör

    "Matematik yeteneklerimizi geliştirecekler"

    Ancak Bill Gates, bu tür hizmetlerin gerçek bir öğretmenin yerini tamamen almadan önce öğrencileri motive etmek için insan dilini daha iyi anlamaları ve yeniden üretmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

    Ünlü girişimci "Önümüzdeki 18 ayı ele alırsak, yapay zeka öğretmenlerin yardımcısı olarak kullanılacak ve yazma konusunda geri bildirim sağlayacak. Ayrıca matematikteki yeteneklerimizi artıracaklar" dedi.

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    zDest_ 2 gün önce

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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