Bill Gates: Yapay zeka 18 ay içinde çocuklara okumayı öğretmeye başlayacak

San Diego'daki ASU+GSV Summit etkinliğinde konuşan Gates, "Günümüz sohbet robotları okuma ve yazma konusunda inanılmaz bir akıcılığa sahip. Bu da yakında öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini daha önce hiç olmadığı kadar geliştirmelerine yardımcı olacak" dedi.
"Matematik yeteneklerimizi geliştirecekler"
Ancak Bill Gates, bu tür hizmetlerin gerçek bir öğretmenin yerini tamamen almadan önce öğrencileri motive etmek için insan dilini daha iyi anlamaları ve yeniden üretmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
Ünlü girişimci "Önümüzdeki 18 ayı ele alırsak, yapay zeka öğretmenlerin yardımcısı olarak kullanılacak ve yazma konusunda geri bildirim sağlayacak. Ayrıca matematikteki yeteneklerimizi artıracaklar" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)