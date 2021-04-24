Bill Gates: Yeni teknolojiler geliştirmeden küresel ısınma sorununu çözmek mümkün değil

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu. Ünlü milyarder, küresel toplumu iklim değişikliğiyle mücadele için yeni teknolojiler geliştirmeye çağırdı.İlginizi Çekebilir Facebook yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefine ulaştığını duyurdu
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Gates konuyla ilgili olarak "İklim değişikliği inanılmaz derecede karmaşık bir konu. Hali hazırda mevcut olan teknolojileri kullanarak bu konudaki hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Birlikte hareket etmeliyiz
Gates'e göre şu anda geleneksel enerji kaynakları "yeşil" olanlardan daha ucuz ve bu nedenle daha popüler. Ancak buna rağmen kendisi uygun fiyatlı iklim dostu enerji kaynakları oluşturmanın ve kullanılabilir hale getirmenin mümkün olduğuna inanıyor.
Hayırsever iş insanı ayrıca küresel ısınma sorununu çözmek için uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Gates, "Bu adımları hep birlikte atarsak, iklim felaketini önleyebileceğimize inanıyorum" dedi.
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bizlere vitrinde bir şeyler lanse ediliyor,göze hoş geliyor kulağada yatkın ancak arkaplanlar hiçbir zamanda öyle değil.
bağımsız olarak araştırma yapıp bu insanları yakından incelerseniz basit bir araba garajında iki kod üretip çok kısa zamanda dünyanın en zengin insanları arasına girmesinide yadırgarsınız.
Mesela ben başka bir durum tespiti söyleyeyim size;
bill gatesin karısı melinda gatesin başkanı olduğu gates vakfı her yıl dsö ye ihtiyacı olan maddi desteğin %60 kadarını "free" olarak veriyor...sizce çok iyilik timsali olduklarındanmıdır?
Acaba.... 🤔.?
Yok, yok Donanımhaber'i de fonlamış olamaz.