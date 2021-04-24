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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bill Gates: Yeni teknolojiler geliştirmeden küresel ısınma sorununu çözmek mümkün değil

    İklim Zirvesi'nde konuşan Bill Gates, emisyonları ortadan kaldırmak yeni teknolojiler geliştirilmesi gerektiğini, mevcut teknolojilerle hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.
    24 Nisan 2021, 19:00 (1 gün)
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    Alternatif Enerji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Bill Gates: Yeni teknolojiler geliştirmeden küresel ısınma sorununu çözmek mümkün değil
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    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu. Ünlü milyarder, küresel toplumu iklim değişikliğiyle mücadele için yeni teknolojiler geliştirmeye çağırdı.

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    Gates konuyla ilgili olarak "İklim değişikliği inanılmaz derecede karmaşık bir konu. Hali hazırda mevcut olan teknolojileri kullanarak bu konudaki hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

    Bill Gates: Yeni teknolojiler geliştirmeden küresel ısınma sorununu çözmek mümkün değil
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    Birlikte hareket etmeliyiz

    Gates'e göre şu anda geleneksel enerji kaynakları "yeşil" olanlardan daha ucuz ve bu nedenle daha popüler. Ancak buna rağmen kendisi uygun fiyatlı iklim dostu enerji kaynakları oluşturmanın ve kullanılabilir hale getirmenin mümkün olduğuna inanıyor.

    Hayırsever iş insanı ayrıca küresel ısınma sorununu çözmek için uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Gates, "Bu adımları hep birlikte atarsak, iklim felaketini önleyebileceğimize inanıyorum" dedi.



    https://techcodex.com/world-leaders-tout-success-at-climate-summit/
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    djtomcat 1 gün önce

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    T th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen WB
    hayırsever akpli :) yersen
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    WB 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hayirsever is insani :)) sevsinler..
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    mck94 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bill Gates uzerinden yapilan spekulasyonlar cok sacma, adam iyi bir seyler yapmaya calisiyor olamaz mi?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    U uysaloguz (Ne yapacaksın ki? ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın doğal döngüsü içinde ısınma yaşanıyor. Binlerce yıllık süreçlerle dünya ısınıp sonra soğuyor. Hatta şu an en son buzul çağının son dönemlerindeyiz. Planları artık ne ise küresel ısınma da kılıfı olacak. Dünyada gıda sorununu çözeceğiz ayağına gdo lu buğdayı-pirinci-mısırı ve daha nicelerini dünyaya kakalayan da bunlar zaten. Bill amca ne hikmetse pirinç işinde, şu an deli gibi toprak satın alıyor, hayrına Afrika'da kampanyaları düzenliyorlar ama aşı kadınları kısır yapıyor vs...
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şeytanın yaverlerinden. Ete kemiğe bürünmüş hali..
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    mck94 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bill Gates uzerinden yapilan spekulasyonlar cok sacma, adam iyi bir seyler yapmaya calisiyor olamaz mi?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    DARTH_BLACK 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mck94
    bunu görebilmek için bu adamların (bezoz,zuckerberg,musk gibiler dahil) geçmişini çok iyi araştırıp okumak lazım.

    bizlere vitrinde bir şeyler lanse ediliyor,göze hoş geliyor kulağada yatkın ancak arkaplanlar hiçbir zamanda öyle değil.

    bağımsız olarak araştırma yapıp bu insanları yakından incelerseniz basit bir araba garajında iki kod üretip çok kısa zamanda dünyanın en zengin insanları arasına girmesinide yadırgarsınız.

    Mesela ben başka bir durum tespiti söyleyeyim size;
    bill gatesin karısı melinda gatesin başkanı olduğu gates vakfı her yıl dsö ye ihtiyacı olan maddi desteğin %60 kadarını "free" olarak veriyor...sizce çok iyilik timsali olduklarındanmıdır?
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    A android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sen git. Sorun bir şekil çözülür.
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    M maximus8282 (maximus ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Demekki yeni bir şey geliştirmiş pazarlamaya başladığına göre.
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    laserion (Sedat Ataş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünya Nüfusu çok arttı azaltmak lazım diyen bu sünepe değilmiydi. Dünya üzerinde fonlamadığı Şirket ve Sosyal Medya kanalı kalmadı.

    Acaba.... 🤔.?

    Yok, yok Donanımhaber'i de fonlamış olamaz.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) laserion
    Hocam Bill Gates'in bu sözü söylediğine ve şirket ve sosyal mesyaları bu yönde fonladığına dair kaynak alabilir miyim?
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    xamaximax 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    sanayi devriminin ilk zamanlarında fabrikalar evler elektrik üretmek trenlere kadar kömür kullanıldığı zamanlarda küresel ısınma olmadıysa şimdi hiç olmaz dünya kendini temizliyor bu bir döngü hatta küresel soğuma bile olabilir
    2 Yanıt Yanıtla
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    A azizfikri 1 gün ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    Bu bilimsel görüşünüzü bizimle paylaşıp yüreğimizi ferahlattığınız için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz ulu düşünürümüz.
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    cykacu 1 gün ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    sanayi devriminin ortalarında insan nüfusu kaçtı ? 770m-1mr arası peki... Rakam şu anda kaç 7.7mr-8mr arası. Peki global sanayileşme oranı kaçtı %21.2. Şu anda global sanayileşme oranı kaç %64.5 . Az aklınızı kullanın lütfen.
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    WB 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hayirsever is insani :)) sevsinler..
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    T th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) WB
    hayırsever akpli :) yersen
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