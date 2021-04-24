Bill Gates: Yeni teknolojiler geliştirmeden küresel ısınma sorununu çözmek mümkün değil

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenen İklim Zirvesi'nde konuştu. Ünlü milyarder, küresel toplumu iklim değişikliğiyle mücadele için yeni teknolojiler geliştirmeye çağırdı.

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Gates konuyla ilgili olarak "İklim değişikliği inanılmaz derecede karmaşık bir konu. Hali hazırda mevcut olan teknolojileri kullanarak bu konudaki hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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Birlikte hareket etmeliyiz

Gates'e göre şu anda geleneksel enerji kaynakları "yeşil" olanlardan daha ucuz ve bu nedenle daha popüler. Ancak buna rağmen kendisi uygun fiyatlı iklim dostu enerji kaynakları oluşturmanın ve kullanılabilir hale getirmenin mümkün olduğuna inanıyor.

Hayırsever iş insanı ayrıca küresel ısınma sorununu çözmek için uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Gates, "Bu adımları hep birlikte atarsak, iklim felaketini önleyebileceğimize inanıyorum" dedi.

https://techcodex.com/world-leaders-tout-success-at-climate-summit/

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