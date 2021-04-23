Nvidia'dan oyun performansını alt üst eden Windows 10 güncellemesi hakkında açıklama

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Yazılım devi Microsoft bu ay Windows 10 işletim sistemi için önemli bir sistem güncellemesi yayınlamıştı. Ancak KB5001330 numaralı güncelleme alışık olduğumuz üzere bilgisayarlarda birçok sorunun çıkmasına neden oldu.

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Windows 10 kullanıcıları "Resimler" veya "Belgeler" klasörüne erişememe gibi sıkıntılar yaşarken aynı zamanda önyükleme sorunu ve mavi ekran hatası gibi son derece can sıkıcı problemlerle karşı karşıya kaldı.

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Oyun performansını olumsuz etkiledi

KB5001330 tüm bunlara ek olarak oyun performansını da etkiledi. Güncelleme yüklendikten sonra oyunlarda kare hızı düşüşü veya donmalar meydana gelmeye başladı. Nvidia, oyunculardan gelen şikayetler üzerine bir açıklama yaptı.

Şirket oyun performansıyla ilgili sorun yaşayan kullanıcılara en son Windows 10 güncellemesini sistemden kaldırarak KB5000842 sürümüne geri dönmelerini tavsiye etti. Microsoft son güncellemedeki kalite sorununu çözmeye çalışıyor.

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