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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia'dan oyun performansını alt üst eden Windows 10 güncellemesi hakkında açıklama

    Windows 10 için yayınlanan en son sistem güncellemesi oyunlarda kare hızının düşmesine ve donmalara neden olmuştu. Nvidia sorun yaşayan kullanıcılara KB5001330 güncellemesini kaldırmalarını önerdi.
    23 Nisan 2021, 19:00 (2 gün)
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    12
    45
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    33

    Nvidia'dan oyun performansını alt üst eden Windows 10 güncellemesi hakkında açıklama
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    Yazılım devi Microsoft bu ay Windows 10 işletim sistemi için önemli bir sistem güncellemesi yayınlamıştı. Ancak KB5001330 numaralı güncelleme alışık olduğumuz üzere bilgisayarlarda birçok sorunun çıkmasına neden oldu.

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    Windows 10 kullanıcıları "Resimler" veya "Belgeler" klasörüne erişememe gibi sıkıntılar yaşarken aynı zamanda önyükleme sorunu ve mavi ekran hatası gibi son derece can sıkıcı problemlerle karşı karşıya kaldı.

    Nvidia'dan oyun performansını alt üst eden Windows 10 güncellemesi hakkında açıklama
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    Oyun performansını olumsuz etkiledi

    KB5001330 tüm bunlara ek olarak oyun performansını da etkiledi. Güncelleme yüklendikten sonra oyunlarda kare hızı düşüşü veya donmalar meydana gelmeye başladı. Nvidia, oyunculardan gelen şikayetler üzerine bir açıklama yaptı.

    Şirket oyun performansıyla ilgili sorun yaşayan kullanıcılara en son Windows 10 güncellemesini sistemden kaldırarak KB5000842 sürümüne geri dönmelerini tavsiye etti. Microsoft son güncellemedeki kalite sorununu çözmeye çalışıyor.



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    djtomcat 1 gün önce

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    M0meNtS (Ertuğrul Çolakçı) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yanıtla +53
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    GT710M var bende takılma yok :)
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben de diyorum pc neden takılıyor abuk subuk yerlerde.
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    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    berk70 (Berk Kocatürk) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    bende hiç bir sıkıntı yok
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    White Devil 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben halen win7 kullanıyorum kafam rahat, forza için win10 yükledim saçma sapan yerlerde kasıyordu, 3 sekme açıyorsun pc kasıyor win7'de 10 sekme açıyorum bir şey olmuyor.
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    leonkennedy35 (Yasin Yıldırım) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) White Devil
    3 sekme açınca takılmalar başlıyorsa bence sorun işletim sistemi değil donanım :/
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    R Roby (Serdar ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devri geçmekte olan sistemimde dual boot yaparak sadece oyunlar için Winblows açtığım onda da 8.1 ile yola devam ettiğm için beni ilgilendirmeyen klasik Micro$oft sorunları.
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    SiyahPapyon (Ahmet ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    GT430 var takılma falan görmedim hiç
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    S Steelo 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynı sorun AMD de var.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunların kasmasının nedeni oraya çıktı
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    Lacano (Ahmet KUL) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulan bende diyorum Mario grafikli oyun neden kasıyor...
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    xamaximax 1 gün ( Mesaj Silindi )
    geçen kaldırdım bu güncellemeyi bugün yine kurmuş komple kapatmak lazım
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    catastrop (Hidayet Talha Kuş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mecbur kalmadıkça yüklemiyorum güncellemeleri. Sayısız kez sorun yaşadım bu güncellemeler yüzünden, son çare gpedit ile otomatik indirme ve yüklemeyi kapattım, günde bir iki kere güncelleme yapın uyarısı dışında son derece rahatım.
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bende guncellediydim bi sorun yok ilk defa bisi bana vurmamis demekki sasirdim :)
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    22070 kez okundu.
    33 kişi, toplam 33 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, windows 10 ve
    9 etiket daha nvidia güncelleme işletim sistemi düşüş oyun performansı KB5001330 kare hızı donma Yazılım
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