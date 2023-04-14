Tam Boyutta Gör Kripto para borsası Binance, BNB yakımına ilişkin açıklama yaptı. Borsadan yapılan açıklamada 23’üncü üç aylık BNB yakımının otomatik olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Böylece 676 milyon dolar değerinde 2,02 milyon adet BNB yakıldı.

Binance‘in otomatik yakım mekanizması, kripto parada deflasyonist etki yaratılması amacıyla yapılıyor. Otomatik yakım mekanizmasında fiyat ve çeyrek boyunca üretilen blok sayısına göre ayarlama yapılıyor.

Ethereum fiyatı 2100$ seviyesinde 13 sa. önce eklendi

Binance‘in BNB yakımının yükselişin devam edeceğine yönelik bir işaret olarak yorumlandı. Kripto paralar, Bitcoin ve Ethereum liderliğinde yükselişe devam ediyor. Bitcoin, 31 bin doları test ederken; Ethereum 2 bin 100 doların üzerinde alıcı buluyor.

Bununla beraber yakım işlemleri kripto paranın arzının azaltılarak fiyatın dengede kalmasının sağlanması amaçlanıyor. BNB, son 24 saatte yüzde 4’e yakın yükselişle 333 dolardan işlem görüyor. Kripto paranın yükselişi son 30 günde yüzde 8’e yaklaştı.

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Binance, 2 milyon BNB yakımı gerçekleştirdi