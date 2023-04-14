Binance, 2 milyon BNB yakımı gerçekleştirdi

Binance‘in otomatik yakım mekanizması, kripto parada deflasyonist etki yaratılması amacıyla yapılıyor. Otomatik yakım mekanizmasında fiyat ve çeyrek boyunca üretilen blok sayısına göre ayarlama yapılıyor.
Binance‘in BNB yakımının yükselişin devam edeceğine yönelik bir işaret olarak yorumlandı. Kripto paralar, Bitcoin ve Ethereum liderliğinde yükselişe devam ediyor. Bitcoin, 31 bin doları test ederken; Ethereum 2 bin 100 doların üzerinde alıcı buluyor.
Bununla beraber yakım işlemleri kripto paranın arzının azaltılarak fiyatın dengede kalmasının sağlanması amaçlanıyor. BNB, son 24 saatte yüzde 4’e yakın yükselişle 333 dolardan işlem görüyor. Kripto paranın yükselişi son 30 günde yüzde 8’e yaklaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.