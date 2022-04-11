Binance, Abu Dabi'de faaliyet göstermek için onay aldı

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Kripto para borsası Binance, artık Abu Dabi’de broker-bayi olarak faaliyet göstererek kullanıcılara hizmet sunabilecek. Binance, Bahreyn ve Dubai’den sonra Abu Dabi’den de onay alarak Orta Doğu bölgesinde üçüncü onayını almış oldu.

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Böylece BAE’nin başkenti Abu Dabi‘nin lisanslaması başarılı olursa Binance, yan kuruluşu Binance (AD) aracılığıyla MENA bölgesindeki müşterilere hizmet sunacak. Bilindiği üzere Binance kısa süre önce Dubai’den de lisans onayı almıştı.

Binance’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika başkanı Richard Teng konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Binance, küresel standartları koruma ve toplu olarak kripto ekosisteminin gelişmelerini ve sürdürülebilir büyümesini destekleme konusundaki devam eden taahhüdünün bir parçası olarak ADGM gibi küresel düzenleyicilerle aktif olarak ilgileniyor”

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Binance, Abu Dabi’de Faaliyet Göstermek İçin Gerekli Onayı Aldı