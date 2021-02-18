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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı

    Ethereum ağındaki yüksek maliyetler DeFi projelerini Binance ağına kaydırdı. Öne çıkan projeler sayesinde yatırımcı akınına uğrayan BSC ağında keyifler yerinde.
    18 Şubat 2021, 20:00 (8 sa.)
    1,8b
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı
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    Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız bir şekilde kendi blok zincirini faaliyete geçiren Binance borsasının piyasada taşları yerinden oynatacağı kimsenin aklına gelmemişti. Özellikle yatırım çiftlikleri ile birlikte Binance ağı muazzam bir patlama yaptı.

    BNB coştu

    Ethereum ağının özellikle DeFi projeleri nedeniyle ağırlaşması ve tek bir aktarım ücretinin 4$-5$ seviyelerine kadar çıkması yatırımcıları pes ettirmişti. Binance Smart Chain – BSC ağında ise çok daha düşük transfer ücretleri önemli bir fırsatı beraberinde getirdi.

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    BSC ağının göze batması özellikle Pancakeswap platformu ile oldu. Yatırımcıların Cake kripto parasını satın alarak ister kilitleme üzerinden isterse de likiditeye katkı yaparak pay aldığı Pancake platformu; yeni projelere de ev sahipliği yaptı. Initial Farm Offering olarak adlandırılan bu proje satışlarında ilgili paralar adeta patlama yapınca haliyle ilgi çığ gibi büyüdü.

    Bağımsız bir şekilde kullanılabilen BSC ağında bir anda mantar gibi farm projeleri türemeye başladı. Pancake platformunun kopyalanabilir yapısı aynı ara yüzde yüzlerce projenin ortaya çıkmasını sağladı.

    Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı

    Bu farm projelerinde ilk gün yüzde 70000 ile başlayan karpayı dağıtım oranları belirlenince kısa yoldan para kazanmak isteyenler adeta akın etti. Çiftliklerin kendi kripto paraları yoğun ilgide adeta uçtu. Örneğin Goose Finance parası EGG; 10 kat artışla 100$ sınırını geçti. Bununla birlikte IceCreamSwap, WallStreetSwap gibi projeler ise yatırımcıların parasıyla ortadan kayboldu ya da saldırıya uğradı. Hatta Kebab Finance gibi ilginç projeler bile görülür oldu.

    BSC ağı bu gelişmelerle beklenmedik bir şekilde büyüdü. Çiftliklerde kilitlenmiş toplam yatırım miktarı 6 milyar dolara dayandı. Günlük ise 2 milyon adetten fazla işlem yapılıyor. Likidite ve kilitleme işlemleri BNB ağırlıklı olduğu için alımlarda yığılma oldu. Haliyle BNB de bir hafta gibi kısa bir sürede 4 kat artarak 200$ sınırına dayandı. Cake parası da 15 kat artışla bir ayda 12 dolara dayandı.

    Kripto para çılgınlığı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Yatırımcılar adeta paranın kokusunu almışçasına çiftliklere akın ediyor ve ağdaki etikleşimi arttırıyor. Bundan haliyle en çok Binance sahibi CZ faydalanıyor.



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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
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    labtek38 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Siz dalga geçin birileri birilerinin üzerinden devasa para kazanıyor. Coin hiç değer kazanmasa bile şu anda pangolin swap üzerine havuz likşdasyonu yaparak günlük %2 getiri var. Yani 2 ayda paranı 2 ye katlıyorsun. Kullandığın coinler değer kazanırsa bu da çarpan etkisi oluyor. Şu anda yaklaşık günlük 1500 dolar alıyorum. Yaklaşık 80 bin dolar ana para üzerinden.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gidin simit satın, mendil satın da kazanın ama bu işlere pek girmeyin. En azından alıyorsan da kaybedersen üzülmeyeceğin yatırım yap. Ya da mining yap. Belirsizliklerle dolu bir dünya, aman diyim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    B BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Ve fakir kalmaya devam edin.
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    oray (Oray G) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha az komisyon ödemek için 500 dolarlık almıştım geçen sene, bir süredir beklemedeyim, 500 dolar olmuş 3500 dolar :D
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adana Kebap Finance ?
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu işlerin sonu çok kötü dünyanın sonunu savaşlar değil bunlar getirecek sanırım..
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    interwap (Volkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok uzak değil, yakın zamanda 8 dolardı.
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