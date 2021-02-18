Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı

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Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız bir şekilde kendi blok zincirini faaliyete geçiren Binance borsasının piyasada taşları yerinden oynatacağı kimsenin aklına gelmemişti. Özellikle yatırım çiftlikleri ile birlikte Binance ağı muazzam bir patlama yaptı.

BNB coştu

Ethereum ağının özellikle DeFi projeleri nedeniyle ağırlaşması ve tek bir aktarım ücretinin 4$-5$ seviyelerine kadar çıkması yatırımcıları pes ettirmişti. Binance Smart Chain – BSC ağında ise çok daha düşük transfer ücretleri önemli bir fırsatı beraberinde getirdi.

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BNB kripto parası müthiş bir sıçrama yaptı

BSC ağının göze batması özellikle Pancakeswap platformu ile oldu. Yatırımcıların Cake kripto parasını satın alarak ister kilitleme üzerinden isterse de likiditeye katkı yaparak pay aldığı Pancake platformu; yeni projelere de ev sahipliği yaptı. Initial Farm Offering olarak adlandırılan bu proje satışlarında ilgili paralar adeta patlama yapınca haliyle ilgi çığ gibi büyüdü.

Bağımsız bir şekilde kullanılabilen BSC ağında bir anda mantar gibi farm projeleri türemeye başladı. Pancake platformunun kopyalanabilir yapısı aynı ara yüzde yüzlerce projenin ortaya çıkmasını sağladı.

Bu farm projelerinde ilk gün yüzde 70000 ile başlayan karpayı dağıtım oranları belirlenince kısa yoldan para kazanmak isteyenler adeta akın etti. Çiftliklerin kendi kripto paraları yoğun ilgide adeta uçtu. Örneğin Goose Finance parası EGG; 10 kat artışla 100$ sınırını geçti. Bununla birlikte IceCreamSwap, WallStreetSwap gibi projeler ise yatırımcıların parasıyla ortadan kayboldu ya da saldırıya uğradı. Hatta Kebab Finance gibi ilginç projeler bile görülür oldu.

BSC ağı bu gelişmelerle beklenmedik bir şekilde büyüdü. Çiftliklerde kilitlenmiş toplam yatırım miktarı 6 milyar dolara dayandı. Günlük ise 2 milyon adetten fazla işlem yapılıyor. Likidite ve kilitleme işlemleri BNB ağırlıklı olduğu için alımlarda yığılma oldu. Haliyle BNB de bir hafta gibi kısa bir sürede 4 kat artarak 200$ sınırına dayandı. Cake parası da 15 kat artışla bir ayda 12 dolara dayandı.

Kripto para çılgınlığı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Yatırımcılar adeta paranın kokusunu almışçasına çiftliklere akın ediyor ve ağdaki etikleşimi arttırıyor. Bundan haliyle en çok Binance sahibi CZ faydalanıyor.

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