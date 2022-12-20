Binance US borsası Voyager Digital varlıklarını satın alıyor

Tam Boyutta Gör Terra LUNA faciası sonrasında dengesini kaybederek iflasa sürüklenen Voyager Digital, sonbahar başlarında kripto varlıklarını satışa çıkarmıştı. 1.5 milyar dolar veren FTX borsası Binance US borsasının önünde açık arttırmayı kazanmıştı ancak işler değişti.

Voyager Digital kurtuldu

FTX borsasının da batması ile birlikte bu kez Binance US tek alıcı konumuna yükseldi. Yapılan görüşmeler neticesinde Binance US borsası 1.022 milyar dolar karşılığında Voyager Digital varlıklarını satın almayı kabul etti.

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Binance US satın aldığı varlıkların içerisinde müşterilere ait olan fonları yetkili mahkemelerin yönlendirmesi paralelinde iade edecek. Böylece mağduriyet kısmen de olsa giderilmiş olacak. Ayrıca VG platformuna 10 milyon dolar teminat ve 15 milyon dolara kadar da belirli harcamalar için finans sağlanacak.

Voyager Digital kripto parası VGX ise satın alım haberinin ardından yüzde 30 civarında artış göstererek 35 cent üzerine çıktı. Binance US bu tarz mali sıkıntı çeken platformları satın almaya devam edeceklerini belirtiyor.

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