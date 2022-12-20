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    Binance US borsası Voyager Digital varlıklarını satın alıyor

    FTX ile girdiği açık arttırmayı kaybeden Binance US borsası, rakibinin ortadan kalkması ile birlikte Voyager Digital varlıklarının tek alıcısı konumuna yükseldi. 
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    Binance US Tam Boyutta Gör
    Terra LUNA faciası sonrasında dengesini kaybederek iflasa sürüklenen Voyager Digital, sonbahar başlarında kripto varlıklarını satışa çıkarmıştı. 1.5 milyar dolar veren FTX borsası Binance US borsasının önünde açık arttırmayı kazanmıştı ancak işler değişti.

    Voyager Digital kurtuldu

    FTX borsasının da batması ile birlikte bu kez Binance US tek alıcı konumuna yükseldi. Yapılan görüşmeler neticesinde Binance US borsası 1.022 milyar dolar karşılığında Voyager Digital varlıklarını satın almayı kabul etti.

    Binance US satın aldığı varlıkların içerisinde müşterilere ait olan fonları yetkili mahkemelerin yönlendirmesi paralelinde iade edecek. Böylece mağduriyet kısmen de olsa giderilmiş olacak. Ayrıca VG platformuna 10 milyon dolar teminat ve 15 milyon dolara kadar da belirli harcamalar için finans sağlanacak.

    Voyager Digital kripto parası VGX ise satın alım haberinin ardından yüzde 30 civarında artış göstererek 35 cent üzerine çıktı. Binance US bu tarz mali sıkıntı çeken platformları satın almaya devam edeceklerini belirtiyor.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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