Binance borsası işe alımlara devam ediyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl kripto para piyasasında adeta deprem yaşandı ve kripto para platformları da bundan nasibini aldı. Pek çok borsa ve merkeziyetsiz finans girişimi arka arkaya battı. Coinbase gibi dev borsalar ise iş gücünde kesintiye gitmek zorunda kaldı. Binance ise adeta kaya gibi duruyor.

Binance borsası yükselişte

Soruşturma geçiren, büyük para çıkışları yaşayan, hakkında olumsuz haberler çıkan Binance borsası her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı. Rakiplerinin aksine çalışan sayısını arttırmaya devam ediyor.

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Asya ülkelerinde önemli kripto para borsalarını satın alan ve son olarak Voyager Digital varlıklarına 1 milyar dolar ödeyen Binance günlük 10 milyar dolar hacim üzerinde tutunuyor ve piyasanın hacminin üçte birine hâkim.

CEO Changpeng Zhao’nun açıklamalarına göre geçen yıl Binance bünyesinde 5000 kişi istihdam edildi. Bunların önemli bir kısmı çağrı merkezi ve düzenleyici kuruluşlara yönelik politika geliştiren bölümlere oldu.

Dünya ekonomisinin global enflasyon krizinden çıkış aradığı bu yıl Binance büyümeye devam edecek. Borsa iş gücünü yüzde 15-30 arasında arttırmayı planlıyor. Yeni ülkelere genişledikçe haliyle çalışan kadrosunun da arttırılması zorunlu hale geliyor. CZ yaptıkları yatırımlarla sonraki boğa dönemi başlamadan yükselişe geçmek istediklerini belirtiyor.

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