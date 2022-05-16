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    Binance CEO’su CZ, Binance’in ne kadar LUNA tuttuğunu açıkladı

    Binance CEO’su Changpeng Zhao resmi Twitter hesabı üzerinden, kripto borsası Binance’in sahip olduğu LUNA yatırımı hakkında açıklama yaptı.                           
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    Binance CEO’su CZ'den LUNA hakkında açıklama
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    Luna Foundation Guard’ın (LTG), geçen hafta yaşanan çöküş sırasında Terra’nın algoritmik stablecoin’i UST için tutulan rezervleri nasıl kullandıklarını açıklamasının ardından Binance CEO’su Changpeng Zhao da Binance’in sahip olduğu LUNA yatırımı hakkında açıklamalarda bulundu.

    Binance’in sahip olduğu LUNA miktarı açıklandı

    Changpeng Zhao, Binance’in geçmiş yıllarda 3 milyon dolarlık yatırımla 15.000.000 LUNA aldığını ve Binance’in LUNA’larına hala adreste durduğunu söyleyerek, Binance’in Terra cüzdanı linkini paylaştı.

    Changpeng Zhao, aynı adreste zaman içinde stake’ten kazanılan yaklaşık 12.000.000 UST olduğunu da dile getirdi. Buradaki UST’lerin de hiç taşınmadığını ve satılmadığını söyledi.

    1,6 milyar dolarlık LUNA, 3 bin dolara düştü

    Binance, LUNA alımı yaptığında yıl 2018’di ve 15.000.000 LUNA’nın yaklaşık değeri 1,6 milyar dolardı. Yaşanan çöküşle birlikte bu değer şimdilerde 3.000 dolar seviyesine geldi.

    Bunun yanında CZ, Terra proje ekibinden önce bireysel kullanıcıların zararını karşılamalarını da istedi. Ek olarak Ethereum kurucusu Vitalik Buterin de Terra’nın önce küçük yatırımcı için hamle yapması gerektiğini söylemişti.

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    U
    uberburak 13 saat önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 22 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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