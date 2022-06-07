Binance incelemeye alındı, BNB düştü

Ripple girişiminin yıllardır başına bela olan ve XRP yatırımcılarının 10$ hayalini sulara gömen ABD Menkul Kıymetler Komisyonu - SEC ile devam eden davanın bir benzeri Binance sularına girmeye başladı. SEC bu kez BNB ön satışının peşine düştü.
BNB ön satışı mercek altında
Normalde kripto paralar şu an için bir menkul kıymet olarak kabul edilmiyor ancak yatırımcılar kripto paraları satın aldığında ilgili şirket veya proje kâr amaçlı olarak bu fonlardan yararlanıyorsa SEC devreye girebiliyor. Bu durum 1946 yılında çıkarılan Anayasa Mahkemesi içtihadına dayanıyor.
Ripple girişiminin XRP davası bu kapsamda açıldı ve yıllardır XRP beklenen patlamasını yapamadı. Şimdi de Binance US borsası 2017 yılında yapılan BNB ön satış etkinliğinin kurallara uygun olup olmadığı konusunda incelemeye alındı. 200 milyon adet dolaşımda olan BNB parasının 100 milyon adedi ICO ile satılmıştı. Bu para borsanın iyileştirilmesi için kullanıldı. Ayrıca her çeyrek dönemde gelirlerin belirli bir kısmı ile BNB yakımı yapılması kararlaştırıldı.
BNB ön satışının komisyona kayıt edilip edilmediği konusunu araştıran müfettişler ayrıca piyasa yapıcı olarak adlandırılan firmaların CEO Chanpeng Zhao ile olan ilişkisi ve CZ’nin bu yapıcı firmalardaki hisselerini de araştırıyor. Yani manipülasyon yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor.
Elbette bu araştırma Binance US iştirakinin doğrudan suçlandığı anlamına gelmiyor. Dosyanın kapatılması ihtimali de var ve hukuki süreç yıllarca devam ediyor. Bu haberle birlikte BNB kripto parası da düşüş yaşamaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.