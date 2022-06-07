Binance incelemeye alındı, BNB düştü

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Ripple girişiminin yıllardır başına bela olan ve XRP yatırımcılarının 10$ hayalini sulara gömen ABD Menkul Kıymetler Komisyonu - SEC ile devam eden davanın bir benzeri Binance sularına girmeye başladı. SEC bu kez BNB ön satışının peşine düştü.

BNB ön satışı mercek altında

Normalde kripto paralar şu an için bir menkul kıymet olarak kabul edilmiyor ancak yatırımcılar kripto paraları satın aldığında ilgili şirket veya proje kâr amaçlı olarak bu fonlardan yararlanıyorsa SEC devreye girebiliyor. Bu durum 1946 yılında çıkarılan Anayasa Mahkemesi içtihadına dayanıyor.

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Ripple girişiminin XRP davası bu kapsamda açıldı ve yıllardır XRP beklenen patlamasını yapamadı. Şimdi de Binance US borsası 2017 yılında yapılan BNB ön satış etkinliğinin kurallara uygun olup olmadığı konusunda incelemeye alındı. 200 milyon adet dolaşımda olan BNB parasının 100 milyon adedi ICO ile satılmıştı. Bu para borsanın iyileştirilmesi için kullanıldı. Ayrıca her çeyrek dönemde gelirlerin belirli bir kısmı ile BNB yakımı yapılması kararlaştırıldı.

BNB ön satışının komisyona kayıt edilip edilmediği konusunu araştıran müfettişler ayrıca piyasa yapıcı olarak adlandırılan firmaların CEO Chanpeng Zhao ile olan ilişkisi ve CZ’nin bu yapıcı firmalardaki hisselerini de araştırıyor. Yani manipülasyon yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor.

Elbette bu araştırma Binance US iştirakinin doğrudan suçlandığı anlamına gelmiyor. Dosyanın kapatılması ihtimali de var ve hukuki süreç yıllarca devam ediyor. Bu haberle birlikte BNB kripto parası da düşüş yaşamaya başladı.

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